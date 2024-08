นักกีฬาระดับโลกร่วมชิงชัย ตัวแทนไทยคว้าสิทธิ์ลุยศึกชิงแชมป์โลกกระดานยืนพายที่เดนมาร์ก

การแข่งขัน SUP RACE AIR SEA LAND หรอยแรง 360 องศา ภายใต้โครงการ "การแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว(Air Sea Land Southern International Sports Tourism Festival 2024)ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567" ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2567 ณ หาดชาญดำริ จังหวัดระนอง ด้วยความร่วมมือของสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย และจังหวัดระนอง โดยมีนักกีฬากระดานยืนพาย (SUP) ชั้นนำทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันอย่างคับคั่งผลการแข่งขันประเภท Technical Race ชาย ปรากฏว่า Christian Taucher จากออสเตรีย คว้าอันดับ 1 ตามมาด้วย กรัณย์พล นิธิธวัชพงศ์ จากไทย และ ศิริชาติ ใจดีสกุณี จากไทย ในอันดับ 2 และ 3 ตามลำดับ ขณะที่ประเภท Technical Race หญิง Sabine Sarah Fischer จากออสเตรียครองแชมป์ ตามด้วยสองนักกีฬาสาวจากไทย วัลยา เลิศวาสนา อันดับ 2 และ อภิวรรณ บัวโรย อันดับ 3ในประเภท Technical Sprint ชาย Christian Taucher สร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์สองรายการ ส่วนอันดับ 2 เป็น Tim Nohrer เพื่อนร่วมชาติ และอันดับ 3 ศิวัช พลอยประเสริฐ จากไทย สำหรับประเภท Technical Sprint หญิง Sabine Sarah Fischer จากออสเตรียยังคงเข้าป้ายเป็นอันดับ 1 ขณะที่ ศิรภัสสร พลอยประเสริฐ จากไทย และ อภิวรรณ บัวโรย จากไทย จบการแข่งขันด้วยอันดับ 2 และ 3ผลการแข่งขันถือเป็นความสำเร็จของกรัณย์พล นิธิธวัชพงศ์ นักกีฬาไทยจากเชียงใหม่ ที่สามารถคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมชิงชัยในศึก 2024 ISA World SUP & Paddleboard Championship ที่เดนมาร์ก ในช่วงวันที่ 16-22 สิงหาคม 2567 นี้ด้านแชมป์โลก Christian Taucher กล่าวชื่นชมสนามแข่งขันหาดชาญดำริ จังหวัดระนอง ที่มีความสวยงามและท้าทาย โดยเฉพาะสภาพกระแสน้ำและลมที่เป็นอุปสรรค ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้ทักษะการควบคุมทิศทางให้ดีตลอดเส้นทาง นอกจากนี้ เขายังประทับใจกับธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดระนอง โดยวางแผนจะกลับมาใช้ประเทศไทยเป็นสถานที่เก็บตัวฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันชิงแชมป์โลกในนามทีมชาติออสเตรียที่จะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้กรัณย์พล นิธิธวัชพงศ์ เผยความรู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันกับบรรดานักกีฬากระดานยืนพายระดับโลก และพร้อมจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับวงการกีฬาไทยนายชนินทร์ อัยรักษ์ นายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย กล่าวขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยและจังหวัดระนองที่ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยเฉพาะกีฬาทางน้ำของจังหวัดระนอง อีกทั้งยังช่วยสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่การจัดการแข่งขัน SUP RACE AIR SEA LAND หรอยแรง 360 นอกจากจะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันวงการกีฬากระดานยืนพายของไทยแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดระนองในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่ ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองให้เติบโตยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต