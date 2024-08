Field of Honor! มาดามแป้ง แถลงเปิดไทยลีก 2024/25 ผู้สนับสนุนครบ 3 ลีก-ทรูวิชั่นส์ แพ็กเกจยิงสดเริ่มต้น 149 บาท

วันที่ 3 สิงหาคม 2567 ณ ลานกิจกรรม สเตเดียม วัน สปอร์ต คอมมูนิตี้ ปทุมวัน กรุงเทพฯ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ บริษัท ไทยลีก จำกัด แถลงข่าวเปิดตัวฟุตบอลลีกอาชีพ ฤดูกาล 2024/25 พร้อมได้ผู้สนับสนุนครบทั้ง 3 ลีก ภายใต้คอนเซปต์ Field of Honor : ไทยลีกทุกสนามเป็นสนามแห่งเกียรติยศ โปร่งใส เพื่อทีมชาติไทย ได้ใจแฟนบอล รวมถึง ทรูวิชั่นส์ ผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการ ยังเปิดราคาแพ็กเกจ เริ่มต้นเดือนละ 149 บาท“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ กล่าวว่า “ตลอดเวลา 5 เดือน นับตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งนายกสมาคมฯ การเจรจาหาผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด นับเป็นเรื่องยาก และ ท้าทายมากที่สุด เพราะมีความสำคัญต่อทั้งสมาคมฯ , สโมสรสมาชิกในทุกลีก และ โดยเฉพาะกับภาพรวมของฟุตบอลไทยลีก ซึ่ง แป้ง และ สภากรรมการทุกท่าน เราทำงานอย่างหนัก รวมถึง ต้องขอบคุณ คุณเนวิน ชิดชอบ ที่ปรึกษา ซึ่งเป็นผู้ร่วมช่วยเจรจา จนวันนี้ ฟุตบอลไทยลีก กลับมายืนในจุดที่ควรจะเป็นอีกครั้ง คือ การได้ ทรูวิชั่นส์ กลับมาเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการ ผ่านการถ่ายทอดสด รวมกว่า 300 นัดตลอดฤดูกาล ทั้งไทยลีก 1, ไทยลีก 2 และ ฟุตบอลถ้วย 2 รายการ ต้องขอบคุณผู้บริหาร “ทรู คอร์ปอเรชั่น” ที่เล็งเห็นความสำคัญและมูลค่าของไทยลีก”“เรายังทำให้สโมสรสมาชิกในทุกลีก ได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น เริ่มจากไทยลีก 1 ทีมละ 10 ล้านบาท ,​ ไทยลีก 2 ทีมละ 3 ล้านบาท และ ไทยลีก 3 ทีมละ 1 ล้านบาท เชื่อว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทำให้ ไทยลีก กลับมาได้รับความนิยมสูงสุดเหมือนในอดีต เพราะฤดูกาลล่าสุด ตัวเลขแฟนบอลในสนามทั้ง 3 ลีก ก็ได้เพิ่มขึ้นถึง 13% จากยอดผู้เข้าชมรวมกว่า 1.8 ล้านคน”“มากกว่านั้น ปัจจุบัน ไทยลีก กำลังก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแข็งแรง เพราะกลับมามีผู้สนับสนุนหลักครบถ้วนทั้ง 3 ลีก เริ่มจากลีกสูงสุด “รีโว่ ไทยลีก” ขอบคุณ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด , ไทยลีก 2 “เมืองไทย ลีก” ขอบคุณ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ ไทยลีก 3 ขอบคุณ กลุ่ม ปตท. ที่เข้ามาในฐานะผู้สนับสนุนหลัก ร่วมพัฒนาลีกที่เป็นรากฐานสำคัญของฟุตบอลไทย รวมถึง ขอบคุณรัฐบาล, การกีฬาแห่งประเทศไทย และ ภาคเอกชนทุกองค์กร”“สุดท้าย เชื่อว่าฟุตบอลไทยลีก 2024/25 จะเป็นฤดูกาลที่เต็มไปด้วยความสนุก ความเข้มข้น และ คุณภาพมากที่สุด เพราะไทยลีก 1 จะเป็นลีกแรกของภูมิภาคอาเซียน ที่อัพเกรด VAR Cross Hair 3D เพิ่มกล้องเป็น 16 ตัว และตีเส้นล้ำหน้าแบบ 3 มิติ เหมือนกับพรีเมียร์ลีก อังกฤษ และ ไทยลีก 2 กำลังศึกษา VAR LIGHT เข้ามาใช้ให้เร็วที่สุด เพื่อช่วยส่งเสริมการทำหน้าที่ของผู้ตัดสิน ดังนั้น จึงขอฝากแฟนบอล ร่วมให้กำลังใจ และ ร่วมสนับสนุนฟุตบอลไทย ดูถ่ายทอดสดผ่านช่องทางที่ถูกลิขสิทธิ์ เพราะเชื่อเสมอว่า ฟุตบอลไทย จะไปต่อได้ และ ไกลกว่าเดิม ก็เพราะผู้เล่นคนที่ 12 และทุกท่านที่อยู่ตรงนี้”ทรูวิชั่นส์ เปิดแพคเกจ “NOW BALL THAI เริ่มต้น 149 บ. /เดือนองอาจ ประภากมล หัวหน้าสายงานทรูวิชั่นส์ และมีเดีย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า "ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะเคียงข้างวงการฟุตบอลไทย เรารู้สึกภูมิใจ และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ซึ่ง ทรูวิชันส์ ในฐานะ Official Broadcaster พร้อมจัดเต็มให้แฟนบอลชาวไทยได้สนุกต่อเนื่องเต็มอิ่ม แบบครบทุกคู่ รวม 240 แมตช์ บนแอปพลิเคชัน ทรูวิชั่นส์ นาว (ใหม่) เต็มอรรถรสโดยไม่มีโฆษณาคั่นระหว่างเปลี่ยนช่อง ชมได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และเชียร์มันสะใจยิ่งขึ้นผ่านจอทีวีขนาดใหญ่ รวมถึงยังรับชมได้ครบทั้งแอป เว็บ และกล่องทรูไอดี ทีวี อีกด้วย"สำหรับ แพ็กเกจเชียร์ฟุตบอลไทย แบบถูกลิขสิทธิ์กับ ทรูวิชันส์ สมัครแพ็กเกจ “NOW BALL THAI” ราคาพิเศษ โดยลูกค้าทรู และดีแทค พิเศษกับราคาเริ่มต้นเพียงเดือนละ 149 บาท (ลูกค้าทั่วไป 199 บาทต่อเดือน) สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมนี้ จนถึง 31 พฤษภาคม 2568 หรือจะเลือกรับชมตลอดฤดูกาลกับแพ็กเกจ “SEASON PASS” ในราคา 1,299 บาท สำหรับลูกค้าทรู และดีแทค (ลูกค้าทั่วไป 1,799 บาท) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแอปพลิเคชัน ทรูวิชั่นส์ นาว (ใหม่) คลิก https://truevisions-now.onelink.me/RQwi/zrw142fi และ ทางเว็บไซต์ ทรูไอดี คลิก https://bit.ly/3yk4yeQรีโว่ ไทยลีก (ไทยลีก 1) : Battle Honor สมรภูมิแห่งเกียรติยศธนวัชร นิติกาญจนา ในฐานะประธานจัดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก 1 เป็นตัวแทนกล่าวแทนผู้สนับสนุน โดยกล่าวว่า “เชื่อว่าฟุตบอลไทยลีก 1 ในฤดูกาลนี้ จะกลับมาสนุก และ ตื่นเต้นอีกครั้ง โดยเฉพาะในแง่การเข้าถึง หรือ การรับชมที่มากขึ้นกว่าเดิม ต้องขอบคุณ นายกสมาคมฯ (นวลพรรณ ล่ำซำ) , สภากรรมการทุกท่าน และ ทรูวิชั่นส์ ที่ทำให้ภาพวันนี้เกิดขึ้น ที่สำคัญ การที่ 16 สโมสรในไทยลีก 1 ได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นเป็น 10 ล้านบาท ยังส่งผลดี ต่อทั้งมิติในแง่การบริหารจัดการทีม และ คุณภาพเกมในสนาม หวังว่าการแข่งขันที่จะเริ่มต้นขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้า จะได้รับการสนับสนุนจากแฟนบอลเต็มที่ ทั้งการดูถ่ายทอดสดผ่าน ทรูวิชั่นส์ และ เข้ามาชมเกมในสนาม”สำหรับฟุตบอล รีโว่ ไทยลีก (ไทยลีก 1) จะเปิดฉากฤดูกาล 2024/25 วันที่ 9 สิงหาคม 2567 ภายใต้สโลแกน Battle Honours สมรภูมิแห่งเกียรติยศ และจบฤดูกาลในวันที่ 27 เมษายน 2568 โดยทีมแชมป์ จะได้รับเงินรางวัล 10 ล้านบาท พร้อมสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลิต รอบแบ่งกลุ่ม ฤดูกาล 2025/26MUANG THAI LEAGUE (ไทยลีก 2) : Rise of the Warriors “สู้ยิบตาท้าชนทุกแมตช์”สาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนหลักของ MUANG THAI LEAGUE (ไทยลีก 2) กล่าวว่า “ผมรู้สึกดีใจ และ ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่วันนี้เรามีโอกาสเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลัก ของการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก 2 อย่างเป็นทางการ โดยที่ผ่านมา เมืองไทยประกันชีวิต ก็อยู่เคียงข้าง และ สนับสนุนวงการฟุตบอลไทยมาโดยตลอด เราเคยสนับสนุนฟุตบอลลีกหญิง ในยุคที่ คุณนวลพรรณ ล่ำซำ เป็นผู้จัดการทีม ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย จนพาทีมไปเล่นฟุตบอลโลก ถึง 2 สมัยติดต่อกัน ในปี 2015 และ 2019 รวมถึงยังสนับสนุนสโมสรฟุตบอลอาชีพในหลายระดับ เช่นเดียวกับ บริษัท เมืองไทยประกันภัย ที่มี คุณแป้ง (นวลพรรณ ล่ำซำ) ในฐานะพี่สาวของผม เป็น CEO และ นายกสมาคมปัจจุบัน ก็อยู่บนถนนสายฟุตบอลมากว่า 16 ปี หวังว่าความร่วมมือระหว่างเรา และ สององค์กรในครั้งนี้ จะช่วยให้ ฟุตบอลไทยลีก 2 เติบโตแข็งแรงมากขึ้น”“ฟุตบอลไทยลีก 2 หลายคนอาจจะมองว่าเปรียบเสมือนลีกพระรอง แต่เราไม่คิดแบบนั้น ผมเชื่อว่าทุกลีกมีเสน่ห์ และ มีความสนุกที่แตกต่างกันออกไป โดยความเข้มข้นของ ไทยลีก 2 ก็คือ จะมีทั้งกลุ่มทีมที่ต่อสู้เพื่อขึ้นสู่ลีกสูงสุด และ ต่อสู้เพื่อไม่ให้ตกไปอยู่ในลีกล่างสุด อีกทั้งการได้ ทรูวิชั่นส์ เข้ามาร่วมถ่ายทอดสดในบางคู่ให้แฟนบอลได้รับชม จึงเชื่อว่านี่จะเป็นฤดูกาลที่สนุกตื่นเต้นมากที่สุด เหมือนกับสโลแกน Rise of the Warriors "สู้ยิบตาท้าชนทุกแมตช์" ฝากแฟนบอลสนับสนุนฟุตบอลไทยลีก 2 ด้วยครับ”สำหรับ MUANG THAI LEAGUE (ไทยลีก2) ฤดูกาล 2024/25 ภายใต้สโลแกน Rise of the Warriors “สู้ยิบตาท้าชนทุกแมตช์” มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 18 สโมสร จะได้รับเงินสนับสนุนทีมละ 3 ล้านบาท โดยจะเปิดฉากการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 10 สิงหาคม และจบฤดูกาลแข่งขันในรอบปกติ ในวันที่ 26 เมษายน 2568 เพื่อหาทีมแชมป์และรองแชมป์ เลื่อนชั้นสู่การแข่งขัน รีโว่ ไทยลีก ฤดูกาล 2025/26 พร้อมรับเงินรางวัล 5 ล้านบาท และ 3 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนการแข่งขันรอบเพลย์ออฟ ทีมอันดับ 3-6 จะแข่งขัน ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2568 และหาทีมชนะเลิศ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2568 เพื่อหาโควต้าสุดท้ายในการเลื่อนชั้นไปเล่นลีกสูงสุดต่อไปไทยลีก 3 : The United Power : พลังแห่งความเป็นหนึ่งวิลักษณ์ โหลทอง อุปนายกสมาคมฯ และ ประธานจัดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก 3 เป็นตัวแทนกล่าวแทนผู้สนับสนุน โดยกล่าวว่า "การที่กลุ่ม ปตท. เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลัก สำหรับ ศึกฟุตบอลไทยลีก 3 ฤดูกาล 2024/25 เป็นการตอกย้ำว่าสมาคมฯ ให้ความสำคัญต่อลีกรากหญ้า ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนจะเป็นพลังผลักดันให้การแข่งขันไทยลีก 3 ก้าวไปข้างหน้า ให้ทุกทีมฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกัน สร้างมาตรฐานให้กับทุกสโมสร สร้างความสุข และความประทับใจให้กับทุกคนในสนาม และนอกสนาม การกระจายรายได้ ระบบหมุนเวียนของเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และที่สำคัญที่สุด คือการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการฟุตบอลไทย ในฤดูกาล 2024/25 ที่กำลังจะเริ่มขึ้น"สำหรับ ไทยลีก 3 พร้อมระเบิดความมันส์ ภายใต้สโลแกน “The United Power : พลังที่ยิ่งใหญ่” โดยจะมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 69 สโมสร ทุกทีมจะได้รับเงินสนับสนุนทีมละ 1 ล้านบาท แบ่งการแข่งขันออกเป็น 6 โซน ประกอบด้วย โซนเหนือ, โซนตะวันออกเฉียงเหนือ, โซนตะวันออก, โซนกลาง, โซนตะวันตก และ โซนใต้ โดยจะเปิดฉากความมันส์อย่างเป็นทางการในวันที่ 14 กันยายน 2567 และจบฤดูกาลปกติในวันที่ 30 มีนาคม 2568 โดย ทีมแชมป์ แต่ละโซนจะได้เงินรางวัลทีมละ 1.5 ล้านบาท ส่วนรองแชมป์ จะได้เงินรางวัล 1 ล้านบาท พร้อมสิทธิ์ในการแข่งขันรอบแชมเปี้ยนส์ลีก รวมจำนวน 12 ทีม แข่งขัน ระหว่าง 19 เมษายน - 22 มิถุนายน 2567 เพื่อหา 3 ทีม เลื่อนชั้นไปเล่นในศึก MUANG THAI LEAGUE (ไทยลีก 2) ฤดูกาล 2025/26 ต่อไป