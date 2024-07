“ลุงเน” ประกาศก้อง “ปราสาทสายฟ้า” เดินหน้าล่าทุกแชมป์เมืองไทย

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 ณ ช้างอารีนา “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ได้ทำการเปิดตัวผู้เล่น พร้อมด้วยพันธมิตรผู้สนันสนุน เพื่อประกาศก้องแสดงความพร้อมในการสู้ศึกฟุตบอลทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ประจำฤดูกาล 2024/25 ภายในงาน “ลมหายใจของแผ่นดิน”โดย “ลุงเน” นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เป็นประธานภายในงานเปิดตัวผู้เล่น พร้อมด้วย 25 พันธมิตรลูกหนัง ซึ่งจะมาผนึกกำลังจับมือกันสู้ศึกใหญ่ทุกรายการ ประกอบไปด้วย สุรพล อุทินทุ ผู้บริหารน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง, พงศธร เอื้อมงคลชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด, ปฏิญญา ปารวัชรโกศล ผู้จัดการอาวุโส สำนักการตลาด ซีพีเอฟ ด้านกิจกรรมองค์กร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), กมล อินทะนะ Special Event Manager - Sport บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดผ่องพรรณ บุญอุดม ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประจำจังหวัดบุรีรัมย์, วชิรพล เขมนิพิฐพนธ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), ณวัสพล รัตนารมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน และกลยุทธ์องค์กร แบรนด์ ดันล้อปพิลโล่ ประเทศไทย, ทวีวัฒน์ สิริภาสกุลวัฒน์ Head of Energy Drink Business Unit บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน), อานนท์ พรธิติ Senior Vice President, Sports บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)สมชาติ สุรจิตติพงศ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน), พศิน ลาทูรัส ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด, นีรัมพร จารุมณีโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาดต่างประเทศ บริษัท อีโก้ สปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, ฐานันดร์ เกียรติเมธา Away From Home Development Manager บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด, โกวิทย์ ธรรมธนวิทย์ ผู้จัดการสายการบินแอร์เอเชีย บุรีรัมย์ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัดชนินทร์ พันตาวงษ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท พันตา จำกัด, นายแพทย์ศรัณย์ อินทกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน), วีระ เฉลียวปิยะสกุล ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย), ดลฤดี ศรีม่วง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด, ชาลินี พูนลาภมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ และความยั่งยืน บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด, มารุต เอี่ยมศุภโชค Marketing Manager แบรนด์ Umbro Thailand บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัดกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์, บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน), บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด, อีเอ สปอร์ตส เอฟซี โมบายภายในงานเหล่านักเตะปราสาทสายฟ้า และทีมงานสตาฟโค้ช ได้เดินเปิดตัวพร้อมเสียงร้องประสานเสียง และการบรรเลงเพลงจากวงออเคสตร้า ที่บรรเลงขับกล่อมโดยลูกหลานชาวจังหวัดบุรีรัมย์ นำทัพโดย ศิวรักษ์ เทศสูงเนิน, ศศลักษณ์ ไหประโคน, พรรษา เหมวิบูลย์, ลีออน พิชญ เจมส์, ธีราทร บุญมาทัน, เคอร์ติส กู๊ด, กิลเยร์เม บิสโซลี คัมโปส, รัตนากร ใหม่คามิ, ศุภชัย ใจเด็ด, ลูคัส คริสปิม, ดิออน คูลส์, นีล เอเธอร์ริดจ์, นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม, เคนเน็ต วิลเลียม ดูกอล, ชาราลัมโบส ชาราลัมบูส, อาทิตย์ เบอร์ค, คริกอร์ โมราเอส, มาร์เซโล ญาโล, พิธิวัตต์ สุขจิตธรรมกุล, เจฟเฟอร์สัน ทาบินาส, ภูมิวรพล วรรณบุตร, พงศกร หาญรัตนะ, ภูมินทร์ วิลเลี่ยม บูรส์, คิม มิน ฮยอค, เสกสรรค์ ราตรี และมาเธอุส วาร์กัสส่วนทีมงานสตาฟโค้ช นำโดย บริพัทธ์ สูนรอด ผู้จัดการทีม, ออสมาร์ ลอสส์ วิเอรา หัวหน้าผู้ฝึกสอน, โซรัน มิจาโนวิช ผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตู, ราฟาเอล คอนเซาเวส โตเรโต้ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน, เวนเดล มาเซโด้ ซิลวา นักวิเคราะห์ข้อมูล และโจเซ แอนโตนิโอ เลรา นักกายภาพโดย “ลุงเน” เนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ได้ประกาศก้อง ต่อหน้าแฟนบอล และประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ที่อยู่ภายในงาน “ลมหายใจของแผ่นดิน” หลายหมื่นคนว่า “ผม และนักเตะที่ยืนอยู่บนเวทีแห่งนี้ รวมถึงเด็ก ๆ ที่ไปทำภาระกิจรับใช้ชาติ และกำลังจะเดินทางกลับจากอินโดนีเซีย ต้องขอโทษทุกคนด้วยที่ฤดูกาลที่ผ่านมา ไม่สามารถเป็นแชมป์ทุกแชมป์ได้ แม้สุดท้ายแล้วเราจะเป็นแชมป์ไทยลีก สมัยที่ 9 แต่ผม และเด็ก ๆ ทุกคนสัญญาว่าปีนี้เราจะเดินหน้าคว้าแชมป์ไทยลีก สมัยที่ 10 ให้ได้”“ผมขอประกาศไว้ตรงนี้เลยว่าฤดูกาลนี้ เราจะกลับมาเป็นแชมป์ทุกแชมป์ให้ได้ ช้าง เอฟเอ คัพ ต้องกลับมาอยู่ที่บุรีรัมย์ รีโว่ คัพ ต้องกลับมาอยู่ที่บุรีรัมย์ และแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน หรือ ASEAN Club Championship “Shopee Cup” จะต้องมาอยู่ที่บุรีรัมย์ ปีนี้ผมไม่โลภ แต่ผมจะเอาทุกแชมป์ เพื่อเป็นของขวัญให้แฟนบอล และเพื่อศักดิ์ศรีของชาวบุรีรัมย์ พวกเราต้องเป็นที่ 1” ลุงเนวิน กล่าวปิดท้ายหลังจบการเปิดตัว บรรดานักกีฬา สตาฟโค้ช และผู้สนับสนุนของสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด รวมถึงผู้สนับสนุนงาน “ลมหายใจของแผ่นดิน” ได้ร่วมกันชมการแสดงมิวสิคัลเทิดพระเกียรติสุดยิ่งใหญ่ ด้วยความประทับใจ