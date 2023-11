“ปาโมช แสงศร” ชวนดู “เต้นกับลุง” หวนแสดงละครเวทีในรอบเจ็ดปี

ห่างหายจากละครเวทีร่วมเจ็ดปีเต็ม สำหรับนักร้องนักแสดงยุค 90 “โมช-ปาโมช แสงศร” (ชื่อเดิม ปราโมทย์ แสงศร) ล่าสุดกับผลงาน “เต้นกับลุง” โดย กลุ่มละคร Part Time Theatre ประเภท : ละครพูด เป็นส่วนหนึ่งในเทศกาลละครกรุงเทพ 2023 กำกับการแสดงโดย “ไบ๊-เชษฐพัทธ์ เขื่อนแก้ว” ได้รับแรงบัลดาลใจ จากสภาวะความเบื่อหน่าย ความไม่แน่นอนของชีวิตและสังคม แต่ตัวเรื่องนำเสนอมาในรูปแบบของความตลกร้าย หยิกแกมหยอก โดยเทียบเคียงเรื่องราวผ่านบทเพลง และท่าเต้น ตั้งแต่เพลงที่ Generation เด็กคุ้นหู ไปจนถึงเพลงที่ "เด็กสมัยนี้" ไม่เคยได้ยิน กระหน่ำเรี่องราวและท่วงท่าผ่านลุงสองคน และตัวแปรอื่นๆ ที่ทั้งล้ำสมัยและล้าสมัยในเวลาเดียวกัน โดยปาโมชเผยว่า“มีช่วงที่ไปทำงานหนังสั้น หนังนอกกระแส แต่ช่วงนั้นก็ยังได้แสดงละครเวทีบ้าง Democrazy theatre และ Thonglor art space เป็นละครเวทีทั้งสิ้น แบบ theater box จุคนได้ 60 - 90 คน ได้แสดงใกล้ๆคนดูมาก ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้เจ็ดปีพอดีที่ได้กลับมาแสดงละครเวทีอีกครั้ง ละคร “เต้นกับลุง” เรื่องนี้เราสนใจในเรื่องความไร้สาระบางอย่าง แต่ก็ให้ความรู้สึกของมนุษย์บางอย่างเช่นกัน ได้ร้องเพลงในเรื่องด้วยครับ ก็สนุกสนานตามสถานการณ์ของเรื่อง ซึ่งบางจุดของเรื่องก็อาจจะตรงกับความรู้สึกของผู้ชมบางคนได้เช่นกัน ที่รักละครเวทีเพราะเวลาแสดงออกไปเราได้ความรู้สึกของคนดูกลับมาเลย แล้วก็ได้สมาธิกลับมามากมาก ใครสะดวกเชิญมาชมละครเวทีเล็ก มาสร้างและแลกเปลี่ยนอารมณ์ของทั้งผู้ชมและนักแสดงไปด้วยกันครับ”เต้นกับลุง ละครแนวแอบเสิร์ด เธียร์เตอร์ เมื่อก้าวเข้าไปในโรงละคร ร้าน Sun Down Bar ถูกจัดและตกแต่งบรรยากาศให้เป็นร้านคาราโอเกะ ผู้ชมเหมือนจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของร้าน ละครเปิดให้ผู้ชมสามารถซื้อเครื่องดื่มจากบาร์ มานั่งจิบเครื่องดื่มได้ชิวล์ๆ พร้อมกับการนั่งรับชมละคร ก่อนละครจะเริ่ม ตัวละครผู้รับบทลุงทั้ง 2 คน เฮนรี่ (ศุภสวัสดิ์ บุรณเวช) และอาเธอร์ (ปาโมช แสงศร) ออกมาร้องคาราโอเกะเพื่อต้อนรับผู้ชม โดยเพลงที่ทั้งสองเลือกร้องเป็นเพลงในเพลลิสเก่าๆ ในยุครุ่งเรืองของพวกเขา เมื่อละครเริ่ม จะเห็นถึงความวิพากษ์ความเป็นละครในละคร มีตัวละครที่เหมือนจะเป็นนักเขียน หรือมนุษย์ต่างดาว (ณพิม สิงห์โตโรจน์) อยากสร้างละครเรื่องเต้นกับลุง และมี AI (ดลฤดี จำรัสฉาย) ช่วยในการสรรสร้าง บังเกิดเป็นเหตุการณ์ย่อยนับครั้งไม่ถ้วน เล่าผ่าน “สองลุง” ที่เวียนว่ายตายเกิดเป็นตัวละครต่างๆ ในหลายๆบทบาทสมมติ แถมยังทั้งร้องทั้งเต้นไม่หยุด ชะตากรรมของสองลุง ลื่นไหลไปตามทำนองของเพลง เงื่อนไขต่างๆ ถูกกำหนดขึ้นโดยสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ การเดินทางแบบหยุดอยู่กับที่ของพวกเขานั้น ดูๆไปก็คล้ายบทละครกำกับโดย “ไบ๊-เชษฐพัทธ์ เขื่อนแก้ว” ผู้กำกับละครเวที นักออกแบบภาพและแสง มีความสนใจการออกแบบสุนทรียะ และประสบการณ์การชมละคร เพื่อให้เข้ากับเฉพาะพื้นที่การแสดง ผ่านศิลปะการแสดงหลายรูปแบบ เช่น ละครพูด , Physical Theatre , ละครหุ่น , Devised performance มีผลงานอย่างต่อเนื่อง อาทิ The story of a Craft or a Hedge ในเทศกาล The Echo Performance art festival เชียงใหม่ (2022), The Disappearance of a Dramatist, 2584 B.E. ในเทศกาล Prague Quadrennial 2023 ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก เป็นต้น และหนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่มละคร PART TIME THEATRE กลุ่มละครอิสระในจังหวัดเชียงใหม่ เป็น กลุ่มละครที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนที่รักละครเวที โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มละครได้สำรวจ ทดลอง และสร้างผลงานละครเวทีร่วมสมัยเต้นกับลุง จัดแสดง 9 รอบ ในวัน อังคาร พุธ และพฤหัสบดีที่ 7-9, 14-16, 21-23 พฤศจิกายน 2566 เวลา : 20.00-21.30 น. ที่ร้าน Sun Down ถนน พระอาทิตย์ นักแสดง : ณพิม สิงโตโรจน์ ,ดลฤดี จำรัสฉาย ,ศุภสวัสดิ์ บุรณเวช และ ปาโมช แสงศร ทีมงาน : Producer - ดลฤดี จำรัสฉาย Play Writer - วสันต์ มหาเกียรติคุณ Art Director - สุรชัย เพชรแสงโรจน์Sound Designer - นพรุจ สัจวรรณ Dirctor - เชษฐพัทธ์ เขื่อนแก้ว ราคาบัตร : สัปดาห์แรก 380 บาท, สัปดาห์ที่สอง 420 บาท, สัปดาห์ที่สาม 480 บาทซื้อบัตรได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDlPdIdPm8PfstA4Xkj4MU7OGOOeZ0ltZgmclAgPsw5jYF8w/viewform?usp=sf_link