“100 พลัส ไทย เทนนิส ลีก” สุดคึกคัก นักเทนนิสทั่วไทยแห่สมัครร่วมลุ้นแชมป์

ศึกเทนนิสประเภททีมผสม "100PLUS Thai Tennis League 2024" พร้อมกลับมาระเบิดความมันส์ 27-29 ก.ค.นี้ บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องดื่มอัดลมทางเลือกเพื่อสุขภาพ 100พลัส ยังหนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมี "แทมมี่" แทมมารีน ธนสุกาญจน์ นั่งเก้าอี้ผู้อำนวยการจัดการแข่งขันเช่นเดิม หลังกระแสตอบรับจากคนในวงการเทนนิสดีมาก เปิดรับสมัคร 5 วันทีมสมัครแข่งเต็มจำนวนในประเภท C ร่วมล่าเงินรางวัลเกือบ 5 แสนบาท ที่อิมแพค สปอร์ต คลับนายโรจนสิทธิ์ มีนิจสิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยเครื่องดื่มอัดลมทางเลือกเพื่อสุขภาพ 100พลัส เป็นประธานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเทนนิสประเภททีมผสม รายการ 100PLUS Thai Tennis League 2024 (100 พลัส ไทยเทนนิส ลีก) ณ ห้องเมต้า 1 ชั้น 2 อาคารสปอร์ตคลับเฮ้าส์ สโมสรราชพฤกษ์คลับ โดยมี นายเรืองเดช กุลมงคล Marketing Manager, ASICS Thailand, น.ส.ผุสดี แก้วทอง ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท แรคเก็ต สปอร์ต จำกัด (Babolat), นายธีระพงศ์ อุ่นเรือน กรรมการสมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทย และ "แทมมี่" แทมมารีน ธนสุกาญจน์ ในฐานะผู้อำนวยการจัดการแข่งขันฯ ร่วมแถลงข่าว เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567นอกจากนี้ ภายในงานยังได้มีพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน โดยได้รับเกียรติจาก นายโรจนสิทธิ์ มีนิจสิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยเครื่องดื่มอัดลมทางเลือกเพื่อสุขภาพ 100พลัส, นายฐิตพล กาญจนะ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมการขาย บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด โดยเครื่องดื่มอัดลมทางเลือกเพื่อสุขภาพ 100พลัส, น.ส.ขนิษฐาจงจิตร Marketing Manager บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด (Pharmica) และ น.ส.ชลิกา โชตินันท์ Product Manager บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด (Provamed) ร่วมจับสลากในครั้งนี้นายโรจนสิทธิ์ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ไทยเบฟฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเล่นกีฬา และให้การสนับสนุน ส่งเสริม ให้เกิดการพัฒนากีฬาเทนนิสของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด ผู้ผลิต "เครื่องดื่มอัดลมเพื่อสุขภาพ 100พลัส" ได้เข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของวงการกีฬาเทนนิสมา 15 กว่าปีแล้ว โดยเป็นการสนับสนุนที่ครอบคลุมในทุกมิติ ตั้งแต่ระดับเยาวชน อุดมศึกษา อาชีพ และระดับโลก ตลอดจนในรุ่นทั่วไปและผู้สูงอายุ เพื่อกระตุ้นให้กีฬาเทนนิสได้รับความสนใจจากแฟนกีฬาชาวไทยอย่างแพร่หลาย พร้อมทั้งสร้างความยั่งยืนให้กับวงการเทนนิสไทย ก้าวไกลสู่ระดับโลก สร้างผลงาน นำชื่อเสียง และความภาคภูมิใจมาสู่แฟน ๆ กีฬาชาวไทยและประเทศชาติ เช่นเดียวกับที่ "แทมมี่" แทมมารีน ธนสุกาญจน์ นักเทนนิสขวัญใจชาวไทย อดีตมืออันดับ 19 ของโลก ประสบความสำเร็จ และ บุกเบิกเส้นทางเทนนิสอาชีพไว้ให้แล้ว"ด้วยประสบการณ์ของ แทมมี่ ในด้านการเป็นนักเทนนิสได้เห็นความสำเร็จ และแนวทางการพัฒนานักเทนนิสในต่างประเทศ 100พลัส จึงมีความมั่นใจในโครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาเทนนิสให้กับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ที่ แทมมี่ ได้จัดทำขึ้น และมีการต่อยอดมาตลอด จากการสนับสนุนของ 100พลัส อย่างการแข่งขันเทนนิสประเภททีมผสมระหว่างนักเทนนิสรุ่นเยาวชน รุ่นทั่วไป และรุ่นสูงอายุ ในรายการ "100PLUS Thai Tennis League 2024" ซึ่งจะเป็นปีที่ 3 ของการจัดแข่งรายการนี้ โดยที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก มีพัฒนาการการแข่งขันที่ได้รับความสนใจจากทีมเทนนิส นักเทนนิสทุกระดับอายุ ที่ส่งทีมลงแข่งกันอย่างคึกคัก และปีนี้ก็จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27-29 กรกฏาคม 2567 ที่สนามเทนนิส อิมแพค สปอร์ต คลับ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี" นายโรจนสิทธิ์ กล่าวขณะเดียวกัน "แทมมี่" แทมมารีน ธนสุกาญจน์ ในฐานะผู้อำนวยการจัดการแข่งขันฯ ได้กล่าวว่า จากความสำเร็จในการจัดการแข่งขัน 2 ปีที่ผ่านมา ตนต้องขอขอบคุณทุก ๆ ทีมเทนนิสที่ยังคงให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมแข่งในปีนี้อีก ซึ่งหลังเปิดรับสมัครไปแค่ 5 วัน มีทีมสมัครเข้ามาเต็มจำนวน ทั้ง 3 ประเภท และแต่ละทีมมีนักเทนนิสอยู่เต็มทุกรุ่นที่มีจัดแข่งขัน นั่นแสดงให้เห็นถึงความพร้อม และการเตรียมทีมที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหมายถึงว่า การแข่งขันเทนนิสรายการนี้ได้รับความสนใจ และ เป็นที่ยอมรับของคนในวงการเทนนิสไทยมากขึ้น"แทมมี่ดีใจที่ได้เห็นพัฒนาการของ "100PLUS Thai Tennis League" มาตลอด 2 ปี มีน้อง ๆ เพื่อนๆ พี่ ๆ นักเทนนิสให้การตอบรับมาอย่างดีมาก ได้เห็นมิตรภาพที่ดี มีความอบอุ่นเกิดขึ้นในสนาม ระหว่างและหลังการแข่งขัน ถือว่าตรงกับจุดประสงค์ของการจัดแข่งขันที่ แทมมี่ คาดหวังมาตลอดว่า จะให้ "100PLUS Thai Tennis League" เป็นรายการแข่งเทนนิสที่นักเทนนิสทุกรุ่นอายุได้มาทำกิจกรรมเล่นเทนนิสร่วมกัน เป็นครอบครัวเทนนิสที่รุ่นพี่จะได้ถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งด้านเทนนิส และการใช้ชีวิตนอกสนามให้น้อง ๆ เยาวชนได้เรียนรู้ ที่สำคัญนักเทนนิสเยาวชนสามารถใช้โอกาสนี้ในการแสดงผลงาน และความสามารถให้รุ่นพี่ได้เห็น เพื่อการต่อยอดสู่การเล่นเทนนิสอาชีพ การเรียนหนังสือ และการทำงานในอนาคตด้วยสำหรับ "100PLUS Thai Tennis League 2024" แบ่งทีมแข่ง 3 ประเภท คือ ประเภททีม เอ จะมี 3 ทีม, ทีม บี มี 6 ทีม และ ทีม ซี มี 8 ทีม ชิงเงินรางวัลรวม 500,000 บาท โดยแต่ละทีมจะมีประเภทแข่งขัน 7 ประเภท คือคู่ผสมเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี, คู่ผสมรุ่นทั่วไป, ชายคู่รุ่นอายุรวมไม่ต่ำกว่า 90 ปี, ชายคู่รุ่นอายุรวมไม่ต่ำกว่า 110 ปี, ชายคู่รุ่นอายุรวมไม่ต่ำกว่า 130 ปี, หญิงคู่รุ่นอายุรวมไม่ต่ำกว่า 90 ปี และหญิงคู่รุ่นอายุรวมไม่ต่ำกว่า 100 ปี”สุดท้ายนี้ แทมมี่ ได้กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก 100พลัส, สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ, สมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทย, ASICS Thailand, บริษัท แรคเก็ต สปอร์ต จำกัด, บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด, ผู้จัดการทีม และนักเทนนิสทุกๆ คนที่ให้การสนับสนุน และสนใจเข้าร่วมเป็นส่วนสำคัญของการแข่งขันอย่างมากวันเดียวกัน ได้มีการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันเทนนิส “100 พลัส ไทย เทนนิสลีก 2024” ดังนี้ ประเภททีม A จำนวน 3 ทีม แข่งวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2567 โดยทีมวางอันดับ 1 ทีม Glass House A (แชมป์เก่า) ตามด้วย ทีมรถไฟ A และทีม UNLOSER Aประเภททีม B จำนวน 6 ทีม แข่งวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 กลุ่มบี 1 ประกอบด้วย ทีม Colosseum 33 (แชมป์เก่า), ทีมรถไฟ B, ทีม Silom B และกลุ่มบี 2 ประกอบด้วย ทีม UNLOSER B, ทีมเด็กพิดโลก, ทีม PTT Groupประเภททีม C จำนวน 8 ทีม แข่งวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2567 กลุ่มซี 1 ประกอบด้วย ทีม Bali Heights (แชมป์เก่า), ทีมตบตะวัน, ทีม HOLLENWEGER, ทีม Sammitr C และกลุ่มซี 2 ทีมประชาชื่น MRI, ทีม Silom C, ทีมบางระจัน, ทีม UNLOSER C