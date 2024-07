สมาคมฯ จัดงาน FA Thailand Awards 2023/24 มอบ 30 รางวัล-สุภโชค แข้งยอดเยี่ยมแห่งปี

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดงาน FA Thailand Awards ขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ติดต่อกัน ณ หอประชุมเมืองไทย ประกันชีวิต เพื่อประกาศเกียรติคุณ ให้กับสโมสรสมาชิก , นักกีฬา และบุคลากรที่สร้างผลงานทั้งในเชิงโดดเด่นและดีเด่น ในวงการฟุตบอลไทย ประจำการแข่งขันของฤดูกาล 2023/24ภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและคึกคัก นำโดย “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย อุปนายกและสภากรรมการ รวมถึงบุคคลสำคัญที่ตบเท้าเข้าร่วมงาน ทั้ง จักรพล ตั้งสุทธิธรรม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, พล.อ.มังกร โกสินทรเสนีย์ ผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิค, ปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและมวย, วิจิตร เกตุแก้ว และ วรวีร์ มะกูดี อดีตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ และ เหล่าอดีตตำนานนักฟุตบอลทีมชาติไทยมากมายโดยในปีนี้มีการมอบ รางวัลทั้งสิ้น 30 สาขา ดังนี้1. รางวัลการปลูกฝังเยาวชนให้รักการเล่นกีฬาฟุตบอล : GRASSROOTS OF THE YEAR 2023/24 ได้แก่ : แสนสิริ อคาเดมี“แสนสิริ อคาเดมี” เป็นผู้สนับสนุนฟุตบอลให้กับสาธารณะโดยไม่แสวงหาผลกำไร และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเยาวชน ภายใต้กิจกรรม Grassroots ร่วมกับสมาคมฯ เป็นประจำ2. รางวัลเกียรติยศจากนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ : PRESIDENT'S AWARD 2023/24 ได้แก่ : คุณระวิ โหลทอง3. รางวัลสโมสรสร้างแรงบันดาลใจด้านการแพทย์ : สมิติเวช INSPIRING FOOTBALL MEDICAL CLUB OF THE YEAR 2023/24 ได้แก่ : สโมสรนครปฐม ยูไนเต็ด“สโมสร นครปฐม ยูไนเต็ด” เป็นสโมสรที่มีความพร้อมในด้านการแพทย์ จำนวนบุคลากร อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น แพทย์ นักกายภาพบำบัด หมอนวด นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และห้องพยาบาล ตลอดจนการดำเนินงานด้านการแพทย์ในวันแข่งขัน,มีการจัดอบรมวิชาการด้านการแพทย์ให้กับบุคคลภายในและภายนอกสโมสรอยู่เสมอ4. รางวัลสโมสรพัฒนาการยอดเยี่ยมแห่งปี : DAIKIN BEST DEVELOPING CLUB 2023/24 ได้แก่ : สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด“สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด” มีการพัฒนางานด้านโครงสร้าง และ การตลาดที่โดดเด่น การมีส่วนกับแฟนบอลทั้งในสื่อออนไลน์ และ กิจกรรมวันแข่งขัน รวมถึง งานด้านความร่วมมือกับสมาคม เรื่องสนามสำหรับฝึกซ้อมทีมชาติไทยชุดต่างๆ5.รางวัลสนามแข่งขันยอดเยี่ยมแห่งปี : ปุ๋ยรุ่งอรุณ BEST GROUND (STADIUM) 2023/24 ได้แก่ : สโมสร อุทัยธานี เอฟซีสนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี มีสภาพพื้นสนามเรียบสวยงาม พื้นสนามไม่แข็ง มีการบำรุงรักษาให้คงสภาพที่ดีตลอดฤดูกาล มีอุปกรณ์ดูแลพร้อมรับมือในสถานการณ์ต่างๆ สามารถระบายน้ำได้รวดเร็ว และไม่เคยมีการแจ้งเตือนจากผู้ควบคุมการแข่งขัน6.รางวัลนักเตะเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปี : B-QUIK YOUNG PLAYER OF THE YEAR 2023/24 ได้แก่ ธีรศักดิ์ เผยพิมาย สโมสร การท่าเรือ เอฟซี"ธีรศักดิ์ เผยพิมาย" กองหน้าสโมสร การท่าเรือ เอฟซี ทำประตูตลอดฤดูกาลจำนวน 15 ประตู จากการลงเล่น 22 นัด มีส่วนสำคัญในการพาต้นสังกัดจบอันดับ 3 ในศึกฟุตบอลรีโว่ ไทยลีก และมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่7.รางวัลประตูยอดเยี่ยมแห่งปี (ลีก) : MOLTEN GOAL OF THE YEAR 2023/24 ได้แก่ โนโบรุ ชิมูระ สโมสร การท่าเรือ เอฟซีประตูสุดสวยของ "โนโบรุ ชิมูระ" สโมสร การท่าเรือ เอฟซี ที่ยิงได้ในเกมพบกับ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด 32 เปอร์เซ็นต์ จากแฟนบอล เอาชนะ 8 ประตูที่เปิดให้แฟนบอลร่วมโหวต8.รางวัลประตูยอดเยี่ยมแห่งปี (ทีมชาติ) : M-150 NATIONAL TEAM GOAL OF THE YEAR 2023/24 ได้แก่ ปรเมศย์ อาจวิไล สโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ดประตูสุดสวยของ "ปรเมศย์ อาจวิไล" กองหน้าเมืองทอง ยูไนเต็ด ทำให้กับทีมชาติไทย ในเกมพบ สิงคโปร์ ในฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบสอง ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด 20.8 เปอร์เซ็นต์ จากแฟนบอล เอาชนะ 8 ประตูที่เปิดให้แฟนบอลร่วมโหวต9.รางวัลผู้ตัดสินยอดเยี่ยมแห่งปี : RED ONE REFEREE OF THE YEAR 2023/24 ได้แก่ สงกรานต์ บุญมีเกียรติ ผู้ตัดสินระดับ FIFA ELITE (ฟีฟ่า อีลิท)"สงกรานต์ บุญมีเกียรติ" เป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลผู้ตัดสินระดับ FIFA ELITE (ฟีฟ่า อีลิท) ที่ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งในการแข่งขันระดับฟุตบอลระดับสโมสร และทีมชาติ โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ตัดสินในการแข่งขันสำคัญในเกมระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง10.รางวัลผู้ตัดสินฟุตซอลยอดเยี่ยมแห่งปี : แอร์เอเชีย FUTSAL REFEREE OF THE YEAR 2023/24 ได้แก่ พรณรงค์ ไกรรอด ผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล ระดับ FIFA ELITE (ฟีฟ่า อีลิท)"เปาจอม" พรณรงค์ ไกรรอด เป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล ระดับ FIFA ELITE (ฟีฟ่า อีลิท) สร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจในการทำหน้าที่ในฟุตซอล เอเชียนคัพ 2024 และมีชื่อร่วมทำหน้าที่ ฟุตซอลโลก 2024 ที่อุซเบกิสถาน ร่วมกับผู้ตัดสินเอเชียอีก 7 คน11.รางวัลนักฟุตซอลหญิงยอดเยี่ยมแห่งปี : แอร์เอเชีย WOMEN'S FUTSAL PLAYER OF THE YEAR 2023/24 ได้แก่ ณัฐมน อาจกล้า สโมสร AC Swu ฟุตซอลคลับ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ"ณัฐมน อาจกล้า" โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจนคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมใน The Championship Women’s Futsal 2023 แม้จะพาต้นสังกัดสโมสร AC Swu ฟุตซอลคลับ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ คว้ารองแชมป์ลีก ในนามทีมชาติได้ลงเล่นมาอย่างต่อเนื่องและรายการล่าสุด พาทีมได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 NSDF Women’s Futsal Championship 2023 ณ ประเทศไทย12.รางวัลนักฟุตซอลชายยอดเยี่ยมแห่งปี : ช้าง MEN'S FUTSAL PLAYER OF THE YEAR 2023/24 ได้แก่ จิรวัฒน์ สอนวิเชียร สโมสร ธรรมศาสตร์ สแตลเลียน“จิรวัฒน์ สอนวิเชียร” ตัวรับจอมเก๋าในวัย 35 ปี จากสโมสร ธรรมศาสตร์ สแตลเลียน กลับมาระเบิดฟอร์มอีกครั้ง ทั้งในนามสโมสรที่มีส่วนช่วยให้ทีมจบอันดับ 5 ในฟุตซอลไทยลีก ฤดูกาล 2023 โดยมีสถิติส่วนตัว ทำไปทั้งหมด 7 ประตู กับ 13 แอสซิสต์ และกลับมามีชื่อติดทีมชาติไทยอีกครั้ง ในศึกชิงแชมป์เอเชีย 2024 รอบสุดท้าย ก่อนจะช่วยให้ทีมจบด้วยการเป็นรองแชมป์ และได้สิทธิ์ไปลุยฟุตซอลโลก ที่อุซเบกิสถาน และถือเป็นครั้งที่ 7 ติดต่อกัน ในประวัตศาสตร์ของวงการฟุตซอลไทย13.รางวัลนักฟุตบอลชายหาดยอดเยี่ยมแห่งปี : ช้าง NATIONAL BEACH SOCCER PLAYER OF THE YEAR 2023/24 ได้แก่ วัชระ เลไพจิตร จากสโมสร มิสซูรี พัทยา“วัชระ เลไพจิตร” ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นหลังเป็นกัปตันทีม มิสซูรี พัทยา และมีส่วนในการพาทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ในฤดูกาลที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังนำทีมฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทย สร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย2023 ได้เป็นครั้งแรกและมีคะแนนจบอันดับ 5 ของทัวร์นาเม้นต์ ซึ่งเป็นผลงานที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เข้าร่วมรายการนี้มา14.ปุ๋ยรุ่งอรุณ THAI LEAGUE 3 TOP GOAL SCORER 2023/24 รางวัลผู้ทำประตูสูงสุดแห่งปี (ไทยลีก 3)ได้แก่ ดานิโล่ โลเปส สโมสร ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด ทำไปทั้งหมด 22 ประตู15.รางวัลหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม (ไทยลีก 3) : ปุ๋ยรุ่งอรุณ THAI LEAGUE 3 COACH OF THE YEAR 2023/24 ได้แก่ กฤษกร กระสายเงิน สโมสร บางกอก เอฟซี“กฤษกร กระสายเงิน” พา บางกอก เอฟซี คว้าแชมป์ ปุ๋ยรุ่งอรุณ ไทยลีก 3 รอบประเทศ และ โซนกรุงเทพและปริมณฑล และได้เลื่อนชั้นกลับมาเล่นในไทยลีก 2 เป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี16.รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปี (ไทยลีก 3) : ปุ๋ยรุ่งอรุณ THAI LEAGUE 3 MOST VALUABLE PLAYER 2023/24 ได้แก่ วิชญะ พรประสาท สโมสร บางกอก เอฟซี“วิชญะ พรประสาท” ลงสนามไปทั้งหมด 31 นัด ได้ แมน ออฟ เดอะ แมตช์ จำนวน 6 นัด ทำไป 14 ประตู17.รางวัลผู้ทำประตูสูงสุดแห่งปี (ไทยลีก 2) : THAI LEAGUE 2 TOP GOAL SCORER 2023/24 ได้แก่ เดย์วิสัน แฟร์นานเดซ สโมสร นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี ทำไปทั้งหมด 22 ประตู18.รางวัลหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม (ไทยลีก 2) : THAI LEAGUE 2 COACH OF THE YEAR 2023/24 ได้แก่ ธีระศักดิ์ โพธิ์อ้น สโมสร นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี“ธีรศักดิ์ โพธิ์อ้น” สามารถพานครราชสีมา มาสด้า เอฟซี คว้าแชมป์ไทยลีก 2 ฤดูกาล 2023/24 มาครองพร้อมได้เลื่อนชั้นกลับไปเล่น รีโว่ ไทยลีก ภายในปีเดียว19.รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปี (ไทยลีก 2) : THAI LEAGUE 2 MOST VALUABLE PLAYER 2023/24 ได้แก่ เดย์วิสัน แฟร์นานเดซ สโมสร นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี“เดย์วิสัน แฟร์นานเดซ” ลงสนามให้ นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี ไปทั้งหมด 33 นัด และทำไป 22 ประตู พร้อมพาทีมคว้าแชมป์ ไทยลีก 2 ฤดูกาล 2023/24 มาครองพร้อมได้เลื่อนชั้นกลับไปเล่น รีโว่ ไทยลีก20 รางวัลผู้ทำประตูสูงสุดแห่งปี (ไทยลีก) : TOYOTA THAI LEAGUE TOP GOAL SCORER 2023/24 ได้แก่ ศุภชัย ใจเด็ด สโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ทำไปทั้งหมด 21 ประตู21.รางวัลหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม (ไทยลีก) : TOYOTA THAI LEAGUE COACH OF THE YEAR 2023/24 ได้แก่ ธชตวัน ศรีปาน สโมสร ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด“ธชตวัน ศรีปาน” สามารถพา ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด คว้าแชมป์ ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนส์ คัพ และจบด้วยการเป็นอันดับ 2 ของรีโว่ ไทยลีก และยังพาทีมคว้าแชมป์ ช้าง เอฟเอ คัพ ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสร และสิทธิ์การไปเล่น AFC Championsleague ELITE รอบเพลย์ออฟ ฤดูกาล 2024/2522.รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปี (ไทยลีก) : TOYOTA THAI LEAGUE MOST VALUABLE PLAYER 2023/24 ได้แก่ ศุภชัย ใจเด็ด สโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด“ศุภชัย ใจเด็ด” ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด หลังยิงไป 21 ประตู พร้อมคว้ารางวัลดาวซัลโวสมัยที่ 2 ติดต่อกัน และยังช่วยให้ทีมคว้าแชมป์ รีโว่ ไทยลีก ฤดูกาล 2023/24 ไปครอง พร้อมสิทธิ์ในการไปเล่น AFC Championsleague ELite รอบแบ่งกลุ่ม ฤดูกาล 2024/2523.รางวัลนักฟุตบอลต่างชาติยอดเยี่ยมแห่งปี : MOLTEN FOREIGN PLAYER OF THE YEAR 2023/24 ได้แก่ วิลเล่น โมต้า สโมสร ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด“วิลเล่น โมต้า” ลงสนามให้ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ไปทั้งหมด 30 นัด ยิง 20 ประตู และ 6 แอสซิสต์ และช่วยให้ทีมจบด้วยการเป็นรองแชมป์ไทยลีก และถือเป็นนักเตะต่างชาติที่ทำประตูได้มากที่สุดในไทยลีก ฤดูกาล 2023/2424.รางวัลรีโว่ ไทยลีกทีมยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาล 2023/24 : TOYOTA THAI LEAGUE BEST XI 2023/24 ระบบการเล่น : 4-2-3-1ผู้รักษาประตู : ปฏิวัติ คำไหมกองหลัง : เจมส์ เบอร์เรสฟอร์ด, ดิออน คูลส์, เอเวอร์ตัน กอนคัลเวส, เควิน ดีรมรัมย์กองกลาง : ธีราทร บุญมาทัน, เฟร็ดดี้ อัลวาเรซตัวรุก : วิลเลียน พ็อพพ์, ปรเมศย์ อาจวิไล, ศุภชัย ใจเด็ดกองหน้า : วิลเลน โมต้า25.รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปี (ไทยวีเมนส์ลีก 2) : WARRIX THAI WOMEN'S LEAGUE 2 MOST VALUABLE PLAYER 2023/24 ได้แก่ ปาริชาต ทองรอง โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช“ปาริชาติ ทองรอง” โดยลงเล่นไปทั้งหมด 1,167 นาที พร้อมทำไปทั้งหมด 12 ประตู และช่วยให้ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช คว้าแชมป์ ไทย วีเมนส์ ลีก ดิวิชั่น 2 ฤดูกาล 202426.รางวัลผู้ทำประตูสูงสุดแห่งปี (ไทยวีเมนส์ลีก) : WARRIX THAI WOMEN'S LEAGUE TOP GOAL SCORER 2023/24 ได้แก่ จิราภรณ์ มงคลดี สโมสรกรุงเทพมหานคร ทำไปทั้งหมด 19 ประตู27.รางวัลหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม (ไทยวีเมนส์ลีก) : COKE THAI WOMEN'S LEAGUE COACH OF THE YEAR 2023/24 ได้แก่ ชาญณรงค์ วงศ์วีระขันธ์ สโมสร บีจีซี-บัณฑิต เอเชีย“ชาญณรงค์ วงศ์วีระขันธ์” สามารถพา บีจีซี บัณฑิตเอเชีย คว้าแชมป์ ไทย วีเมนส์ ลีก ฤดูกาล 2024 มาครองได้สำเร็จ และถือเป็นการกลับมาคว้าแชมป์ได้อีกครั้ง และถือเป็นสมัยที่ 6 สูงที่สุดจากทุกทีม28.รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปี (ไทยวีเมนส์ลีก) : COKE THAI WOMEN'S LEAGUE MOST VALUABLE PLAYER 2023/24 ได้แก่ พิกุล เขื่อนเพ็ชร สโมสร บีจีซี-บัณฑิตเอเชีย“พิกุล เขื่อนเพ็ชร” กองกลางจอมเก๋า จากสโมสร บีจีซี บัณฑิตเอเชีย ลงเล่นทั้งหมด 1,054 นาที พร้อมทำไป 2 ประตู และช่วยให้ทีมกลับมาทวงแชมป์ ไทย วีเมนส์ ลีก ได้อีกครั้ง29.รางวัลนักฟุตบอลหญิงยอดเยี่ยมแห่งปี : MUANGTHAI INSURANCE WOMEN'S PLAYER OF THE YEAR 2023/24 ได้แก่ กาญจนาพร แสนคุณ สโมสร บีจีซี-บัณฑิตเอเชีย“กาญจนาพร แสนคุณ” กองหลังจากสโมสร บีจีซี บัณฑิตเอเชีย โดยลงสนามครบทุกนัด และช่วยให้ทีมเสียแค่ 6 ประตูจาก 14 นัดและคว้าแชมป์ไทย วีเมนส์ ลีก ฤดูกาล 2024 มาครอง และยังเป็นกำลังหลักของ ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ในช่วงที่ผ่านมา30. รางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปี : ช้าง MEN'S PLAYER OF THE YEAR 2023/24 ได้แก่ สุภโชค สารชาติ สโมสร คอนซาโดเล ซัปโปโร่“สุภโชค สารชาติ” เป็นตัวหลักของคอนซาโดเล่ ซัปโปโร่ โดยลงช่วยทีมในเจลีก และบอลถ้วยประเทศญี่ปุ่น ในปี 2023 และ 2024 รวมกว่า 44 นัดในปี 2024 ยิงให้ทีม 10 ประตู จ่ายให้เพื่อนยิงรวม 5 ครั้ง พร้อมทั้งติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ ปี 2023/24 ลงเล่นรายการต่างๆ 16 นัด ยิงประตูสำคัญช่วยทีม 3 ประตู