แบงก์ค็อก แบงก์ กอล์ฟ ทัวร์นาเมนท์ ดวล 8 สนามชั้นนำ

ธนาคารกรุงเทพ เปิดตัวโครงการ แบงก์ค็อก แบงก์ กอล์ฟ ทัวร์นาเมนท์ 2024 ต่อเนื่องปีที่ 9 แข่งขัน ณ สนามกอล์ฟชั้นนำในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลรวม 8 สนาม แบ่งเป็นสนามมาตรฐาน จำนวน 6 สนาม ราคาค่าสมัครเริ่มต้นคนละ 1,600 บาท บวกแลกใช้คะแนนสะสม Thank You Rewards 999 คะแนนต่อสนาม และสนามระดับพรีเมียม มี 2 สนาม ค่าสมัครคนละ 2,999 บาท บวกแลกใช้คะแนนสะสม Thank You Rewards 999 คะแนนต่อสนามสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ตุลาคม 2567 โดยผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพสามารถส่ง SMS สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตามวัน-เวลาที่กำหนด รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.bangkokbank.com/creditcard