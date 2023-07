แบงก์ค็อกแบงก์ กอล์ฟ ทัวร์นาเมนท์ ปีที่ 8 ดวล 8 สนามชั้นนำ

ธนาคารกรุงเทพพร้อมจัด แบงก์ค็อก แบงก์ กอล์ฟ ทัวร์นาเมนท์ ต่อเนื่องปีที่ 8 แข่งขันรวม 8 สนาม ณ สนามกอล์ฟชั้นนำของประเทศไทย ลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2.2 ล้านบาท ประเดิมชิงชัยสนามแรกในวันที่ 27 กรกฎาคมนี้ ที่เดอะ รอยัล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ลาดกระบังสำหรับการแข่งขันทั้ง 8 สนาม แบ่งเป็นสนามมาตรฐาน จำนวน 6 สนาม ราคาค่าสมัครคนละ 1,600 บาท และแลกใช้คะแนนสะสม Thank You Rewards 999 คะแนน/สนาม ขณะที่สนามระดับพรีเมียมมี 2 สนาม ราคาค่าสมัครคนละ 2,999 บาท และแลกใช้คะแนนสะสม Thank You Rewards 999 คะแนน/สนาม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-579-9995