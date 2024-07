อันเดอร์ อาร์เมอร์ ชวนหนุ่มสาวสายสปอร์ต ร่วมประลองความแกร่งกับงาน UA Combine 2024 powered by Supersports ปีที่ 3การแข่งขันประลองความแข็งแกร่งสุดยิ่งใหญ่ กับงาน UA Combine 2024 powered by Supersports ปีที่ 3 โดยในครั้งนี้นับเป็นสเกลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดขึ้นโดย Under Armour (อันเดอร์ อาร์เมอร์) ผู้นำเข้าแบรนด์เสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาชั้นนำ จากสหรัฐอเมริกา ร่วมกับ Supersports บริษัท โฮลดิ้ง สำหรับผู้ค้าปลีกและผู้จัดจำหน่ายเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และประเทศเวียดนาม พร้อมพาทุกคนก้าวข้ามทุกขีดจำกัดของร่างกาย ไปกับ 8 บททดสอบ ที่จะผลักดันขีดจำกัดของตัวคุณให้ก้าวทะยานไปสู่ความแกร่ง โดยงานนี้ได้นักกีฬามืออาชีพอย่าง บอน - ศุภชัย หมื่นสังข์ นักมวยชื่อดัง และ ซาร่า - นุศรา ต้อมคํา อดีตนักกีฬาวอลเล่ห์บอลทีมชาติ รวมถึงหนุ่มสาวสายสปอร์ตอย่าง มีน - นิชคุณ ขจรบริรักษ์ และวาววา - ณิชชา โชคประจักษ์ชัด ร่วมงานแถลงข่าว ณ โซน Central Court ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ในครั้งนี้ด้วยเทพฤทธิ์ ไรวินท์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท ยูเอ สปอร์ต ประเทศไทย กล่าวว่า การแข่งขันUA Combine คือการแข่งขันกีฬาเทรนนิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมด้วยเงินรางวัลสูงสุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ถือเป็นงานใหญ่แห่งปีที่ทาง Under Armour จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก Supersports มาร่วมเป็นพันธมิตรพาทุกคนก้าวข้ามทุกขีดจำกัดทางร่างกายและจิตใจของตนเอง สำหรับการแข่งขัน “UA Combine” เป็นเสมือนเวทีในการแสดงศักยภาพสำหรับนักกีฬาเยาวชนหน้าใหม่ มีจุดมุ่งหมายหลักในการเปิดโอกาสให้กับเหล่านักกีฬามือสมัครเล่นและผู้ที่ชื่นชอบในการออกกำลังกายทุกประเภทได้ร่วมแข่งขันกับนักกีฬามืออาชีพ พร้อมประชันความแกร่งตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดในสหรัฐอเมริกา และครอบคลุมทักษะสำคัญทั้งหมด 8 ฐาน ได้แก่ Agility (ความว่องไว), Stamina (ความแข็งแกร่ง), Vertical (แนวดิ่ง), Power (พละกำลัง), Endurance (ความทนทาน), Strength (ความแข็งแรง), Speed (ความเร็ว) และ Cognition (การรับรู้)อเล็กซองต์ อัมเบล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดอุปกรณ์กีฬาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย Supersports (ซูเปอร์สปอร์ต) มีพันธกิจในการสร้างหมุดหมายและมาตรฐานใหม่ของธุรกิจและการบริการโดยมีความตั้งใจที่จะมูฟทุกประเภทกีฬาให้เข้าถึงทุกคน ซูเปอร์สปอร์ตจึงเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์หลักกับ Under Armour ในโปรเจคต์ Combine เพื่อผลักดันและสร้างความเติบโตในประเภทกีฬาเทรนนิ่งพร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพของคนไทยให้สอดคล้องกับแบรนด์ ไดเรคชั่น Move You, Move Sports ของซูเปอร์สปอร์ตบรรยากาศในงานแถลงข่าวได้รับความสนใจจากหนุ่มสาวสายสปอร์ตบเท้ามาร่วมงานอย่างคับคั่ง โดยงานนี้“ซาร่า - นุศรา ต้อมคํา” อดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ที่เคยผ่านการแข่งขันเวทีนี้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การลงแข่งขันกีฬา Combine พร้อมด้วย “มีน - นิชคุณ ขจรบริรักษ์” และ “วาววา - ณิชชา โชคประจักษ์ชัด” ยังได้เป็นตัวแทนร่วมพูดคุยถึงความชื่นชอบ ในการออกกำลังกายและดูแลตัวเองอีกด้วยผู้ที่สนใจสมัครแข่งขันสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ www.uacombineasia.com พร้อมเข้าร่วมกิจกรรม UA COMBINE – MINI COMBINE WORKOUT SESSION เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามจริง ในการแข่งขัน UA Combine 2024 powered by Supersportsสำหรับการแข่งขัน UA Combine 2024 powered by Supersports จะจัดในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2567 ที่BCC Hall ชั้น 5 เซ็นทรัลลาดพร้าว และเปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันจำนวนจำกัด โดยมีค่าใช้จ่าย 2,990 บาท พร้อมรับ‘UA Combine Competitor Pack’ โดยชุดแข่งประกอบไปด้วย เสื้อ กางเกง ถุงเท้า และรองเท้า มูลค่ารวมกว่า 8,000 บาท จาก Under Armour โดยผู้เข้าแข่งขันทุกคนมีสิทธิ์เป็นผู้ชนะ พร้อมชิงเงินรางวัลและของรางวัล รวมมูลค่ามากกว่า 500,000 บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร เงื่อนไข และกติกาการแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ www.uacombineasia.com หรือ Line Official; @uacombineth, Facebook; UnderArmourThailand หรือ Instagram; underarmourth