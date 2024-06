ศูนย์การค้าธนิยะ จัดงาน "THANIYA’S BIGGEST GOLF SALE" ผนึกกำลังแบรนด์กอล์ฟระดับโลก จัดมหกรรมเซลกลางปีครั้งยิ่งใหญ่ทั้งศูนย์การค้า

ศูนย์การค้าธนิยะ สีลม ตอกย้ำความเป็นที่หนึ่งของศูนย์การค้าอุปกรณ์กีฬากอล์ฟที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย จัดมหกรรมกอล์ฟเซลครั้งยิ่งใหญ่ ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์แบรนด์กอล์ฟชั้นนำระดับโลกกว่า 50 แบรนด์ ยกขบวนสินค้ากอล์ฟหลากหลายประเภทอาทิ ไม้กอล์ฟ เสื้อผ้า อุปกรณ์เสริม และอื่นๆ อีกมากมาย มาลดราคาสุดคุ้มสูงสุดถึง 80% ทั้งศูนย์การค้า พร้อมจัดหนักกับสินค้าพิเศษที่จะลดเพิ่มตลอดแคมเปญ ในงาน "THANIYA’S BIGGEST GOLF SALE" ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 กรกฎาคม 2567ศลิษา นภาธร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ธนิยะ กรุ๊ป กล่าวว่า “หลังจากการปรับโฉมศูนย์ฯ ให้เข้ากับเทรนด์ และไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไป สอดรับกับดีมานด์ตลาดกอล์ฟที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง นี่ถือเป็นครั้งแรกในการจัดงานมหกรรมเซลกลางปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืองาน THANIYA’S BIGGEST GOLF SALE โดยเราได้ผนึกกำลังร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ชั้นนำระดับโลกกว่า 50 แบรนด์ เพื่อจัด ‘THE BEST DEALS’ แคมเปญเซลสุดคุ้มทั่วทั้งศูนย์ฯ ลดสูงสุดถึง 80% จากสินค้ามากกว่า 1,000 รายการ รวมไปถึงโซน ‘S Club’ ชั้น 3 ที่รวบรวมแบรนด์สินค้าแฟชั่นแอคทีฟไลฟ์สไตล์ระดับโลกมากมายก็เข้าร่วมแคมเปญครั้งนี้ เพื่อตอกย้ำความเป็น “ASIA'S BIGGEST GOLF HUB” ของศูนย์การค้าธนิยะนอกจากนี้ เรายังเตรียมข้อเสนอ 'THE EXCLUSIVE DEALS' สินค้าพิเศษที่ลดราคามากกว่าเดิม ใน 3 ช่วงเวลาตลอดแคมเปญ ในวันที่ 14-19, 20-25 และ 16-30 มิ.ย. 67 และสำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการครบ 2,000 บาท รับฟรีทันที SHOP & DINE VOUCHER จากร้านอาหารภายในศูนย์การค้า ซึ่งเราหวังว่าจะสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งที่คุ้มค่า และน่าประทับใจให้แก่ลูกค้าทุกท่าน ทั้งผู้ที่ชื่นชอบและเล่นกีฬากอล์ฟอยู่แล้ว รวมไปถึงนักกอล์ฟรุ่นใหม่ที่สนใจจะเริ่มตีกอล์ฟ ซึ่งหากมาที่งานนี้ก็จะได้สินค้าที่ครบครันและคุ้มค่าอย่างแน่นอน"โดยในงานมหกรรมกอล์ฟเซลในครั้งนี้ ท่านจะได้พบกับแบรนด์ชั้นนำที่ร่วมรายการ อาทิ Titleist, Callaway, PING, Srixon, Honma, Mizuno, Cleveland, Cobra, Odyssey, Kasco, XXIO, PRGR, Sword, Majesty, Katana, Voltio, Tsuruya, Superman Golf, PGM, Fujikura, Graphite Shaft, Nippon Shaft, Mitsubishi Rayon, Auto Flex, Cadelo, Garmin, Oakley, Daiya, Adidas Golf, Nike Golf, Under Armour, Puma Golf, Ecco, Le Coq Sportif, Footjoy, G/Fore, JDX, Loudmouth, Performance Gear, Fenix XCell, Coollabo, XOLO, Louis Castel, Deva, F.L.O.G., Huge, KT Sport, Tech Skin, Wand, S Club, Malbon, Bogner และยังมีแบรนด์ชั้นนำอีกหลากหลายที่รอคอยให้ท่านได้เลือกช้อป พร้อมด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษ อาทิ Driver Callaway Epic Speed ลด 65%, Mizuno Golf Shoes ลดสูงสุด 60% ทุกสี ทุกรุ่น และ Adidas Golf, Nike Golf, Under Armour ลดสูงสุด 50% พร้อม On top อีก 30% เมื่อซื้อสินค้าตามเงื่อนไขนักช้อปสายกอล์ฟ เตรียมตัวให้พร้อมกับแคมเปญลดราคาครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของศูนย์การค้าธนิยะ สีลม ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2567 - 31 กรกฎาคม 2567 เท่านั้น ห้ามพลาดเด็ดขาด! สอบถามข้อมูลพร้อมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Thaniya - https://shorturl.at/hosvB