ONE ทำรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทะยานสู่การบรรลุผลกำไรในปี 2567

เป็นที่ทราบกันดีว่า การสร้างผลกำไรในวงการกีฬาการต่อสู้จำเป็นต้องใช้ความอดทนและทุ่มเทเวลาหลายปีกว่าที่จะสร้างผลกำไรได้ แต่ภายในสิ้นปีนี้ วัน แชมเปียนชิพ (ONE) จะทำมันสำเร็จจากการเติบโตทางธุรกิจที่แข็งแกร่งจนเป็นที่น่าจับตา นิตยสาร Forbes สื่อธุรกิจชั้นนำของอเมริกา ประเมินว่า ONE มีมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ​ หรือกว่า 37 พันล้านบาทในปัจจุบัน และยังเป็นหนึ่งในองค์กรศิลปะการต่อสู้ที่เติบโตเร็วที่สุด“นายชาตรี ศิษย์ยอดธง” ประธานและซีอีโอ ONE เปิดเผยถึงแผนการสร้างผลกำไรของ ONE ที่จะบรรลุผลภายในปี 2567 นี้“ผมรู้ว่า Forbes ประเมินมูลค่าของ ONE ที่ 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อไม่กี่สัปดาห์มานี้ แต่ผมเชื่อว่าจริง ๆ แล้ว ONE มีมูลค่ามากกว่าที่ Forbes ประมาณการไว้”“หลังการระดมทุนครั้งล่าสุดเมื่อปี​ 2564 เป็นจำนวน 1.4 พันล้านดอลลาร์ นับแต่นั้นความนิยมของ ONE ก็เติบโตขึ้นอย่างทวีคูณ ซึ่งผลักดันการเติบโตทางรายได้ของ ONE อย่างเห็นได้ชัด”ส่วนหนึ่งของความสำเร็จของ ONE คือการเป็นพันธมิตรกับผู้แพร่ภาพกระจายเสียงรายใหญ่ที่สุดของโลก อาทิ Amazon Prime ในสหรัฐอเมริกา และ Sky Sports ในสหราชอาณาจักร ซึ่งทำให้จำนวนผู้ชมเพิ่มขึ้นไปอีกระดับONE ครองตลาดของไทยด้วยการจัดแข่งขันรายสัปดาห์ ณ สนามมวยเวทีลุมพินี กรุงเทพฯ ซึ่งถ่ายทอดสดทางช่อง 7HD สู่หลายล้านครัวเรือน “นายชาตรี” กล่าวถึงความสำเร็จของ ONE ในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิด รวมถึงประเทศอื่น ๆ ว่า“ด้วยการผสมผสานระหว่างอัตราเติบโตของรายได้ที่แข็งแรง และการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนที่ดี ONE จะสามารถสร้างผลกำไร และมีกระแสเงินสดเป็นบวกในช่วงไตรมาสที่ 3 หรือ 4 ของปีนี้ รายรับจากการดำเนินงานของเราจะแตะ 200 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นถึง 50% เมื่อเทียบกับปี 2566""กระแสความนิยมของ ONE ในประเทศไทยนั้น เฟื่องฟูอย่างไม่เคยมีคอนเทนต์ใด ๆ ในอุตสาหกรรมสื่อของประเทศไทยทำได้มาก่อน จากข้อมูลของ Nielsen ระบุว่า ONE เป็นรายการที่มียอดผู้ชมมากที่สุดอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ในประเทศไทย นับตั้งแต่เปิดตัว ONE ลุมพินี ที่สนามมวยเวทีลุมพินี""จากข้อมูลของ Nielsen ONE ติดอันดับท็อป 10 สื่อกีฬาที่มีผู้ชมมากที่สุดในโลกทั้งทางโทรทัศน์และออนไลน์ โดยในปี 2567 ONE ยังคงสร้างสถิติใหม่ในส่วนของการรับชมการถ่ายทอดสดทั้ง 60 อีเวนต์ ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากหลายประเทศ"ด้วยฐานแฟนๆ ทั่วโลกที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รายได้ของ ONE เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และ “นายชาตรี” เชื่อว่าองค์กรศิลปะการต่อสู้ที่จัดแข่งขันการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) มวยไทย คิกบ็อกซิ่ง และปล้ำจับล็อก จะสร้างสถิติใหม่ในช่วงปลายปี 2567"หลังจากใช้เวลากว่า 12 ปี เพื่อลงทุนในแบรนด์ระดับโลกของเรา, แพลตฟอร์มทั่วโลก, คอนเทนต์ถ่ายทอดสด และกลไกของการแพร่กระจาย, แฟนดอม (แฟนคลับ) ทั่วโลก และบรรดานักกีฬาระดับแชมป์โลกของเรา ผมและทีมงานตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ ONE ได้ก้าวสู่ระยะใหม่ของการเติบโตอย่างมีกำไร เราหวังว่าจะสร้างความสนุก เร้าใจ และมอบแรงบันดาลใจแก่แฟน ๆ ทั่วโลกของเราต่อไป”