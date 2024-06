“แกรนด์สปอร์ต” เปิดตัวชุดโอลิมปิกปารีส ลายมรดกโลกบ้านเชียงสะท้อนความเป็นไทย

“แกรนด์สปอร์ต” เปิดตัวชุดแข่งขันและชุดเดินทางของทัพนักกีฬาทีมชาติไทย ที่จะเดินทางไปชิงชัยในมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติ โอลิมปิกเกมส์ 2024 “ปารีสเกมส์” ภายใต้แรงบันดาลใจ “Be Our Spirit” ฃโดยนำลวดลายจาก “มรดกโลกบ้านเชียง” มาออกแบบ เพื่อสะท้อนถึงความเป็นไทย มรดกไทยที่ได้รับการยอมรับจากคนทั้งโลก ด้านนักกีฬาทีมชาติไทยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าชุดแข่งมีความสวยงาม ผสมผสานกับแฟชั่นที่ทันสมัย โดยคอเลคชั่นนี้จะเปิดจำหน่ายในวันที่ 5 ก.ค.นี้ ที่ร้านแกรนด์สปอร์ต ช็อป ทุกสาขานายธิติ พฤกษ์ชะอุ่ม รองประธานอำนวยการ บริษัทในเครือแกรนด์สปอร์ต เป็นประธานในงานแถลงข่าว แกรนด์สปอร์ต เปิดตัวชุดนักกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 33 ที่ห้องประชุม คณะกรรมการโอลิมปิค แห่งประเทศไทย เมื่อวันอังคาร ที่ 18 มิ.ย.67 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ, นายแพทย์ วารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ รองประธานกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ, นายธนา ไชยประสิทธิ์ รองประธานและเหรัญญิกคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะหัวหน้าคณะนักกีฬา พร้อมผู้บริหารคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ผู้บริหารวงการกีฬา รวมถึงทีมโค้ช และนักกีฬาไทย ที่ผ่านเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ ร่วมเป็นเกียรตินายธิติ พฤกษ์ชะอุ่ม รองประธานอำนวยการ บริษัทในเครือแกรนด์สปอร์ต เปิดเผยว่า จากการที่ แกรนด์สปอร์ต เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการออกแบบและผลิตชุดให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม ในการแข่งขันกีฬารายการต่างๆ ซึ่งในมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติ โอลิมปิกเกมส์ฤดูร้อน ครั้งที่ 33 “ปารีส 2024” ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ทาง “แกรนด์สปอร์ต” ได้ออกแบบและผลิตชุดแข่งขันและชุดเดินทางให้แก่นักกีฬาทีมชาติไทยสวมใส่ภายใต้แรงบันดาลใจว่า “Be Our Spirit” ซึ่งคําว่า Spirit เราจะได้ยินในวงการกีฬาอยู่เป็นประจำ คือเป็นเรื่องของความมีน้ำใจนักกีฬา “แกรนด์สปอร์ต” จึงอยากให้ประชาชนชาวไทยและทุกคนที่เชียร์กีฬาได้มีส่วนร่วมกับคําว่า Spirit เอาความมีน้ำจิตน้ำใจมารวบรวมเพื่อส่งพลังให้กับนักกีฬาในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้นายธิติ กล่าวอีกว่า ลวดลายที่นำมาใช้ในการออกแบบสะท้อนถึงความเป็นไทยและมรดกไทย ที่ได้รับการยอมรับจากคนทั้งโลกก็คือ “มรดกโลกบ้านเชียง” ซึ่งถือเป็นการส่งต่อจิตวิญญาณ จากบรรพบุรุษผสมผสานกับความเป็นสากลในปัจจุบัน โดย “แกรนด์สปอร์ต” ได้ทำการวิจัยค้นคว้า และมีการประชุมร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ (FTCDC) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รวมทั้งได้ขอข้อมูลและคำแนะนำจากพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง กรมศิลปากร และมีการไปคุยกับชุมชนชาวบ้านเชียงที่ยังคงสืบสานเรื่องของการทอผ้า การย้อมผ้าคราม และทำเครื่องปั้นลายบ้านเชียง ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะและมีชื่อเสียงเป็นที่น่าจดจำ ทีมงานแกรนด์สปอร์ตจึงนำลวดลาย สีผ้าครามและความรู้ต่างๆ เหล่านี้มาประยุกต์ออกแบบชุดแข่งขันและชุดเดินทางให้สวยงามในมหกรรมเวทีระดับโลก ทั้งยังให้ความสำคัญเรื่องของนวัตกรรมเสื้อโปโลรีไซเคิลจากขวดพลาสติก ช่วยลดปัญหาโลกร้อนอย่างยั่งยืน“แกรนด์สปอร์ต อยากจะฝากความเป็นไทยให้กับนักกีฬาได้นำไปเผยแพร่สู่สาธารณชนในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ โดยเฉพาะโอลิมปิกเกมส์ ซึ่งเป็นที่จับจ้องของคนทั้งโลก ทางทีมงานของแกรนด์สปอร์ตได้มีการพูดคุยกับนักกีฬารวมถึงเจ้าหน้าที่ทีม เพื่อให้การผลิตชุดออกมาอย่างเหมาะสมกับนักกีฬามากที่สุด มีการวัดตัวนักกีฬาอย่างละเอียด เพื่อให้นักกีฬามั่นใจได้ว่าได้สวมใส่เสื้อผ้าที่พอดีตัว และสามารถทำการแข่งขันได้ดีด้วยครับ”“สิ่งสำคัญคือแกรนด์สปอร์ตอยากจะเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยมาร่วมให้กำลังใจ นักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ ที่แข่งขันกัน 4 ปีครั้ง ซึ่งไม่ใช่ว่าใครจะสามารถเข้าไปแข่งขันในระดับนี้ได้ง่าย ๆ เพราะฉะนั้นจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกคน ให้เข้ามาร่วมเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาให้มากที่สุด มาร่วมเป็นสปิริตเดียวกัน Be Our Spirit ครับ” นายธิติ กล่าวด้าน “ปอป้อ” ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย เผยว่า ชุดแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ในปีนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากลายไทยมรดกโลกบ้านเชียง จ.อุดรธานี ซึ่งตนภูมิใจมากๆ เพราะว่าเกิดที่อุดรธานีและที่สำคัญลายไทยบ้านเชียงของเราจะได้ไปสู่ปารีสเมืองแฟชั่น สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้รู้สึกดีใจที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งโอลิมปิกเกมส์อีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ 3 ก็จะพยายามทำเต็มที่แล้วก็ให้ดีที่สุด และอย่าลืมส่งกำลังใจเชียร์ตนและนักกีฬาทุกคนด้วยขณะที่ ”วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย เปิดเผยว่า ชุดแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้ ตนมองว่าเป็นแนวคิดที่ดีมาก เพราะว่ามีทั้งลวดลายที่ดี แล้วก็มีสีสันที่สวยงาม ดูมีความเป็นไทยแล้วก็มีความทันสมัยมากขึ้น สำหรับการแข่งขันจะพยายามเล่นให้ดีที่สุดไม่ให้กดดันตัวเอง และจะพยายามโฟกัสไปทีละรอบ เพราะว่าผมเชื่อว่านักกีฬาทุกคนเตรียมความพร้อมมาดี“”เมย์” รัชนก อินทนนท์ นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย กล่าวว่า “ชุดแข่งขันครั้งนี้เป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากค่ะ จากที่ได้มาร่วมถ่ายแบบในครั้งนี้ ทำให้รู้สึกว่ามีความเป็นไทย รวมถึงเป็นแฟชั่นที่เราจะโชว์ชาวโลก ซึ่งกรุงปารีสเป็นเมืองแห่งแฟชั่นด้วย และเมย์มั่นใจว่าการออกแบบของชุดทีมชาติไทยในครั้งนี้มันดีมากจริง ๆ ค่ะ อยากให้แฟนกีฬาชาวไทยช่วยเป็นกำลังใจพวกเราในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้ด้วยนะคะ พวกเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะ”“บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย เผยว่า เสื้อแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้มีลวดลายมากขึ้น ทำให้เสื้อมีความสวยงามมากครับ สำหรับทรงของเสื้อแกรนสปอร์ตก็จะมีทั้งแขนกุดแล้วก็มีแขนปกติ ส่วนตัวชอบแขนกุดมากกว่า เพราะว่ากีฬาแบดมินตันต้องขยับเขยื้อนเยอะ ใช้ความคล่องแคล่วว่องไว ทางแกรนด์สปอร์ตออกแบบให้หลายทรงก็สามารถสลับกันใส่ได้ขณะที่ “หญิง” สุธาสินี เสวตรบุตร นักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทย เผยว่า ส่วนตัวชอบลวดลายของชุดแข่งที่มีความกลมกลืนกันมากขึ้น มีความแปลกใหม่ มีความผสมผสานกันค่อนข้างลงตัว ตรงปกจะเป็นผ้าทอ รู้สึกแปลกใหม่ สวยดีเป็นเอกลักษณ์ของไทยมากเลย”ลูกหมุน” ทองผาภูมิ วงศ์สุขดี นักกีฬายิงปืนทีมชาติไทย เผยว่า โดยส่วนตัวได้เห็นชุดแล้วก็รู้สึกดีมาก เพราะบ่งบอกถึงการที่เราได้ไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันโอลิมปิก ซึ่งเสื้อของเราบ่งบอกความเป็นไทย แต่ก็มีความทันสมัยแล้วก็สวยงามปิดท้ายที่ โซเฟีย เกล มอนโกเมอรี่ นักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย กล่าวว่า เป็นแบบลายของมรดกไทยมรดกโลกบ้านเชียง ซึ่งตนภูมิใจมากๆ ที่จะเอาไปสู่เวทีโอลิมปิกที่กรุงปารีส และอยากฝากแฟนๆชาวไทยเชียร์ตนและกองทัพนักกีฬาทีมชาติไทยด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ FTCDC มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดเผยว่า ในคอลเลกชันนี้ ทางแกรนด์สปอร์ตได้เข้ามาที่ศูนย์ฯ ในการขอให้เป็นที่ปรึกษาเรื่องการนําเอาภูมิวัฒนธรรมของอุดรธานี ก็คือลวดลายของบ้านเชียง นำมาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบชุดแข่งขันกีฬา ซึ่งทางแกรนด์สปอร์ตมีไอเดียและมีแนวคิดอยู่แล้ว ขณะที่ทางศูนย์ฯ ก็ช่วยมาเติมเต็มในเรื่องขององค์ความรู้แล้วก็เรื่องของภูมิปัญญา แล้วก็เอกลักษณ์ที่สำคัญของลวดลายของบ้านเชียงนำมาใช้ในการออกแบบชุด ซึ่งจากการทำงานร่วมกันนี้ผลงานที่แกรนด์สปอร์ตออกแบบก็ได้สะท้อนโดยการนำเอาลวดลายของบ้านเชียงมาใช้ประยุกต์ในการออกแบบเป็นลวดลายของชุดการแข่งขันกีฬาได้อย่างลงตัวแล้วก็สวยงาม ที่สำคัญก็คือมีความโดดเด่น ในเรื่องของการนำเอาลวดลายมาปรับใช้ รวมถึงเรื่องของโทนสีด้วย ซึ่งน่าจะเป็นชุดกีฬาที่สื่อถึงความเป็นไทยในเวทีโลกได้ดีมากสำหรับชุดแข่งขัน และชุดเดินทางของนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาโอลิปิกเกมส์ 2024 พร้อมจำหน่ายในวันที่ 5 ก.ค. 2567 ที่ร้านแกรนด์สปอร์ต ช็อป ทุกสาขา, แกรนด์สปอร์ต ช็อป ออนไลน์ และร้านค้าตัวแทนทั่วประเทศ โดยเข้าไปชมรายละเอียดได้ที่ www.grandsportshoponline.com