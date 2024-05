"น้องชมพู่-อาเยเซ" มีชื่อขึ้นพิพิธภัณฑ์โอลิมปิกที่สวิสฯ

The Olympic Foundation for Culture and Heritage (OFCH) ได้เล็งเห็นถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศในเขตร้อนที่สามารถประสบความสำเร็จในกีฬาฤดูหนาว จากการที่ “น้องชมพู่” อาเยเซ กัมเปออล ได้เหรียญเงินยูธโอลิมปิก 2024 ที่เมืองคังวอน สาธารณรัฐเกาหลี จากกีฬา Bobsleigh (เลื่อนน้ำแข็ง) จึงขอรับบริจาคอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อนำไปจัดแสดงไว้ ณ พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก เมืองโลซาน สมาพันธรัฐสวิส เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาเยาวชนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศในการเข้าสู่การเป็นนักกีฬาโอลิมปิกต่อไปในอนาคตนอกจากนี้ยังนับเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจสำหรับประเทศไทยที่สามารถประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาว ในครั้งนี้ โดยพิพิธภัณฑ์โอลิมปิก The Olympic Foundation for Culture and Heritage (OFCH) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบการขอรับการบริจาคอุปกรณ์กีฬา ทั้งชุดกีฬา และอุปกรณ์การแข่งขันที่ใช้ทั้งในระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ชุดการแต่งกายประจำชาติหรือชุดกีฬาประจำชาติที่นักกีฬาสวมใส่ระหว่างการเดินพาเหรดหรือระหว่างการเข้าร่วมพิธีมอบเหรียญรางวัล รวมไปถึงตุ๊กตามาสคอตหรือของที่ระลึกที่ได้รับจากการแข่งขัน จะถูกรวบรวมและดูแลรักษาเป็นอย่างดี เพื่อจัดแสดงไว้ ณ พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก เพื่อเป็นการยืนยันว่าความสำเร็จของนักกีฬาโอลิมปิกเกมส์ทุกคนจะสามารถส่งต่อความสำเร็จไปยังนักกีฬาโอลิมปิกเกมส์ในรุ่นต่อๆไปอีกทั้ง “น้องชมพู่” รับมอบประกาศนียบัตรอย่างเป็นทางการ ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการโอลิมปิกสากล เพื่อเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจในการประสบความสำเร็จจากการเป็นผู้หนึ่งในผู้ชนะการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาว ครั้งที่ 4 ที่ผ่านมา โดยปัจจุบันประเทศไทย มีนักกีฬาที่ได้รับเกียรติในการนำชุดกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ แสดง ณ พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก คือ ปวีณา ทองสุก นักกีฬาทีมชาติไทย เจ้าเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 28 (ฤดูร้อน) ที่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ โดย "น้องชมพู่" ถือเป็นนักกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ฤดูหนาวทีมชาติไทยคนแรกที่ได้รับโอกาสในการส่งมอบชุดแข่งขัน เพื่อนำไปจัดแสดง ไว้ ณ พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก และถือเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของการกีฬาไทยส่วนตัวแทนของประเทศไทยที่เดินทางไปร่วมพิธีด้วยมี ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น, ผู้แทนจาก The Olympic Foundation for Culture and Heritage (OFCH) และนางสาวศมจรส มิ่งคำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ และโฆษก กกท.