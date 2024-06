ยำยำ ช้างน้อย ยกขบวนบุก “เขาเขียว10 ซีซั่น 7” ชวนน้องๆ และครอบครัวมาวิ่งออกกำลังในสวนสัตว์เปิดอันดับ 1 ของเอเชีย

ยำยำ ช้างน้อย และ บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ร่วมกับ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว และองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานวิ่ง “เขาเขียว10 ซีซั่น7 พรีเซนเต็ด บาย ยำยำ ช้างน้อย” งานวิ่งฟันรันสำหรับเด็ก ครอบครัวและคนรักสุขภาพ ในสวนสัตว์เปิดอันดับ 1 ของเอเชีย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Most Fun Zoo-Running” งานธีมรันนิ่งที่สนุกที่สุด เพื่อตอกย้ำความเป็นเจ้าตลาดของยำยำ ช้างน้อย ที่อยู่คู่น้องๆ หนูๆ และครอบครัวมาหลายทศวรรษ หวังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ด้วยกิจกรรมวิ่งฟันรัน ที่ได้ทั้งความสนุกและได้สุขภาพที่ดี และยังมอบรายได้ส่วนหนึ่งให้กับโครงการในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเพื่อดูแลสัตว์ป่า พร้อมเปิดรับสมัครแล้วในวันที่ 6 มิถุนายน นี้นายรัฐ จิโรจน์วณิชชากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในฐานะผู้อำนวยการจัดการแข่งขัน (Race Director) เปิดเผยว่า ในปีนี้ การจัดงาน “เขาเขียว10 ซีซั่น7 พรีเซนเต็ด บาย ยำยำ ช้างน้อย” ยังคงมุ่งเน้นให้งานนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการรักษาสุขภาพ การออกกำลังกาย ที่ทำด้วยกันได้กับครอบครัว กลุ่มเพื่อน และคนที่เรารัก เป็นศูนย์กลางความสุขของคนทุกวัย เป็นงานวิ่งที่ได้สัมผัสธรรมชาติและเหล่าสัตว์นานาชนิด ในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว สำหรับระยะการวิ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ Family fun run 4km, Super fun run 7km และระยะ Ultra fun run 10km และยังคงได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรหลักที่น่ารักอย่างต่อเนื่องจาก บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด ผู้ผลิตสินค้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป แบรนด์ ยำยำ ได้นำผลิตภัณฑ์ ยำยำ ช้างน้อย มาร่วมสนับสนุนการจัดงาน เพื่อให้บรรยากาศในงาน มีสีสันและความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น และยังมอบรายได้ส่วนหนึ่งให้กับโครงการในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเพื่อสำหรับดูแลสัตว์ป่าอีกด้วยรูปแบบการจัดงานในปีนี้ เรายังคงจัดงานตามคอนเซ็ปต์ The Most Fun Zoo-Running มุ่งสร้างความสุขและความสนุกสนานกับนักวิ่งให้มากที่สุด นักวิ่งจะสนุกกับการวิ่งและถ่ายรูปเซลฟี่กับเหล่าสัตว์ต่างๆ และสามารถให้อาหารสัตว์หลากหลายชนิดได้อย่างใกล้ชิด ทุกระยะจะวิ่งผ่านพื้นที่แสดงสัตว์ต่างๆ เช่น ช้าง ยีราฟ ม้าลาย ฮิปโป ละมั่ง เสือ สิงโต และนกกระจอกเทศ ฯลฯ รวมถึงสนุกกับกิจกรรมเกมที่เตรียมไว้ตลอดเส้นทาง พร้อมกองเชียร์ที่จะมาสร้างสีสันให้กับงานวิ่ง โดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะให้งานนี้เป็นงานวิ่งฟันรันที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับสถาบันครอบครัวที่ทุกคนรอคอย และอยากมาร่วมงานทุกปี โดยการใช้ศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ของสวนสัตว์เปิดอันดับหนึ่งของเอเชีย ผนวกเข้ากับการบริหารจัดการงานวิ่งด้วยมาตรฐานระดับสูง และพันธมิตรหลักที่จะมาช่วยเติมกิมมิค ความสนุก ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปในตัวงาน ซึ่งจะทำให้งานนี้มีเอกลักษณ์ มีเสน่ห์ และมีพลังในการดึงดูดนักวิ่งกลุ่มต่างๆ ให้มาร่วมงานนี้ในทุกปีสำหรับสิ่งที่เราให้ความสำคัญและเน้นย้ำตลอดมา คือ การดูแลความปลอดภัยของนักวิ่ง โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลพันธมิตรต่างๆ ที่จะมาช่วยดูแลนักวิ่งทั้งบริเวณจุดปล่อยตัว และในเส้นทางวิ่งเพื่อรองรับในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และอุบัติเหตุอีกด้วย รวมถึงเรายังได้ทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักวิ่งทุกท่านในวงเงิน 100,000 บาท เพื่อให้นักวิ่งที่มาร่วมงานนี้ จะได้รับทั้งความปลอดภัย มีความสุข สนุกสนาน และมีสุขภาพที่ดีกลับบ้านไปอย่างแน่นอน ตามคอนเซปต์ งานวิ่งในสวนสัตว์ที่สนุกที่สุดนางจงกลนี แก้วสด รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า องค์การสวนสัตว์ฯ พร้อมและยินดีให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการวิ่งในสวนสัตว์ เพราะตระหนักดีว่าการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จะช่วยให้การใช้ชีวิตในแต่ละวันสามารถทำตามเป้าหมายที่วางไว้ได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกัน ก็ต้องการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้เกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริมความรู้และความสัมพันธ์ในครอบครัว ควบคู่กับความสนุก เพราะการวิ่งในสวนสัตว์นักวิ่งจะได้สัมผัสกับธรรมชาติแปลกใหม่อย่างเต็มที่ การวิ่งไปเที่ยวไป ได้หยอกล้อทักทายกับบรรดาสัตว์น้อยใหญ่อย่างใกล้ชิด สำหรับการจัดงานวิ่ง “เขาเขียว10 ซีซั่น7 พรีเซนเต็ด บาย ยำยำ ช้างน้อย” นี้ ทางองค์การสวนสัตว์ฯ ต้องการให้เป็นกิจกรรมใหญ่ที่จัดเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จัดเป็นปีที่ 7 แล้ว มีนักวิ่งแฟนคลับเขาเขียวมาวิ่งเป็นประจำทุกปีจำนวนมาก หลายคนชอบเก็บสะสมเหรียญสัตว์ประจำระยะเป็นคอลเลคชั่น ชอบกิจกรรมให้อาหารสัตว์ในเส้นทางวิ่ง และอีกมากมายที่สานความสัมพันธ์อันดีให้กับกลุ่มครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันหลักของสังคม และพร้อมที่จะสนับสนุนงานวิ่งนี้ ให้เป็นแม่เหล็กสำคัญที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงกีฬา และกลุ่มครอบครัว จากทั่วทั้งประเทศ และจากต่างประเทศ เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยให้มากขึ้นนายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว กล่าวว่า สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เป็นผืนป่าแห่งเดียวในจังหวัดชลบุรี เป็นสวนสัตว์เปิดขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย ประกอบด้วยผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์บนเนื้อที่กว่า 5,000 ไร่ เป็นอาณาจักรของเหล่าสัตว์ป่ากว่า 3,000 ตัว มากกว่า 250 ชนิดพันธุ์ มีพื้นที่กว้างขวาง มีความพร้อมในด้านต่างๆ เป็นสถานที่ปิด เหมาะสำหรับการทำกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นงานวิ่ง หรือกิจกรรมสันทนาการสำหรับครอบครัว สามารถรองรับคนได้จำนวนมาก ทุกเพศ ทุกวัย โดยงาน “เขาเขียว10 ซีซั่น7 พรีเซนเต็ด บาย ยำยำ ช้างน้อย” ในปีนี้ ทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้มีการปรับปรุงสถานที่ ภูมิทัศน์ในหลายส่วน ให้เป็นสัดส่วน สวยงามมากขึ้น ความสะอาดของพื้นที่ ห้องน้ำในเส้นทาง เพื่อให้พร้อมให้บริการนักวิ่ง มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้ดูแลและอำนวยความสะดวกให้นักวิ่งอย่างเต็มที่เช่นเคย พร้อมให้นักวิ่งทุกคนได้เพลิดเพลินกันอย่างใกล้ชิดท่ามกลางธรรมชาติอันเขียวขจีกลางหุบเขา และท่ามกลางสัตว์น้อยใหญ่ที่รอต้อนรับทักทายนักวิ่งทุกคน ซึ่งปีนี้เรามีดาวเด่นของสวนสัตว์ ตลอดระยะทางการวิ่ง อาทิ ช้าง หนูคาปิบาร่า สมเสร็จที่เพิ่งมีสมาชิกใหม่ แก๊งฮิปโปแคระตัวตึง และสัตว์อื่นๆ อีกมากมาย รับรองได้ว่านักวิ่งและผู้ติดตามจะได้รับความสุขและความสนุกสนาน รวมถึงความรู้ในเรื่องสัตว์ป่า จากบรรดาสัตว์โลกน่ารักในสวนสัตว์กลับไปอย่างแน่นอน นอกจากนี้งานวิ่งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวได้รู้จักสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมากยิ่งขึ้น ตอนนี้ทางทีมงานสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและกองทัพสัตว์ป่านานาชนิด ได้มีการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักวิ่งจากทั่วประเทศ ที่จะมาสนุกร่วมกันในงานวิ่งนี้แล้วนางชินานันท์ บุญศิริยะ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจในและต่างประเทศ บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ตรา ยำยำ กล่าวว่า "งานวิ่งเขาเขียว10 ซีซั่น7 พรีเซนเต็ด บาย ยำยำ ช้างน้อย” สอดคล้องกับนโยบายของผลิตภัณฑ์ยำยำช้างน้อย ที่อยู่คู่กับครอบครัวคนไทยมายาวนาน และยังได้รับความนิยมในหมู่เด็กเล็กอย่างต่อเนื่อง เป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เป็นสแน็ก ทานง่ายเพียงเขย่าก็รับประทานได้โดยไม่ต้องเทน้ำร้อนใส่ กลายเป็นสิ่งที่สร้างความสนุกสนาน ความสุขให้กับเด็กๆ เวลารับประทาน รวมถึงต้องการส่งเสริมให้ครอบครัวหันมาสนใจดูแลสุขภาพตนเอง ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ซึ่งกิจกรรมนี้ เป็นการส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีผ่านกิจกรรมวิ่งออกกำลังกาย กระชับความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว อีกทั้งร่วมปลุกจิตสำนึกในการรักษ์ธรรมชาติ กับบรรยากาศการวิ่งท่ามกลางธรรมชาติ สัตว์นานาชนิด จึงให้การสนับสนุนการจัดงานวิ่งเขาเขียว10 ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 โดยได้นำผลิตภัณฑ์คุณภาพยำยำช้างน้อย ทั้ง 5 รสชาติ รสข้าวโพด รสบาร์บีคิว รสโนริสาหร่าย รสต้มยำกุ้ง และรสซุปเปอร์เลมอน มาให้เหล่านักวิ่งได้ชิมกันในงานนอกจากนี้ ยังได้จัดเต็มกับการสร้างความสนุกให้กับนักวิ่ง โดยจะมอบ Gift Set ให้กับนักวิ่งทุกคน ซึ่งประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ยำยำช้างน้อย และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของทางยำยำ และเมื่อนักวิ่งเข้าเส้นชัย จะได้รับถุง Happiness จากยำยำ มีกิจกรรมเล่นเกม แจกของรางวัลมากมาย กิจกรรมถ่ายรูปสติกเกอร์ กิจกรรมแจกยำยำช้างน้อย และทดลองชิมยำยำ รสชาติใหม่ ซึ่งทั้งหมดนี้ จัดเตรียมมาเพื่อความสนุกของนักวิ่งในงาน “เขาเขียว10 ซีซั่น7 พรีเซนเต็ด บาย ยำยำ ช้างน้อย” นางชินานันท์ กล่าวนักวิ่งที่สนใจสามารถสมัครงาน “งานวิ่งเขาเขียว10 ซีซั่น7 พรีเซนเต็ด บาย ยำยำ ช้างน้อย” ได้แล้ววันนี้ที่ www.khaokheow10.com หรือ www.facebook.com/khaokheow10 โดยงาน “งานวิ่งเขาเขียว10 ซีซั่น7 พรีเซนเต็ด บาย ยำยำ ช้างน้อย” จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2567 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี