อาดิดาส ยกระดับความสบายในทุกย่างก้าว ส่งไลน์อัพรองเท้าใหม่ตระกูล CLOUDFOAM เอาใจคนชอบเดิน ราคาเริ่มต้นเพียง 1,900 บาท

หมดปัญหาการเดินแล้วเจ็บเท้า! อาดิดาสเอาใจคนชอบเดิน ส่ง 3 ไลน์อัพผลิตภัณฑ์รองเท้าใหม่ล่าสุดในตระกูล CLOUDFOAM ได้แก่ CLOUDFOAM WALK, CLOUDFOAM GO และ CLOUDFOAM MOVE ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สายท่องเที่ยว สายยืนนาน หรือสายเดินออกกำลัง ในดีไซน์สุดโมเดิร์น พร้อมเฉดสีที่แมทช์ได้กับทุกลุคปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการเลือกรองเท้าที่เหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม เพราะไม่เพียงแค่การเล่นกีฬาที่สามารถทำให้ร่างกายเกิดอาการบาดเจ็บ แต่กิจกรรมที่เราคุ้นเคยในชีวิตประจำวัน อย่างเช่น การเดิน หรือการยืนติดต่อกันเป็นเวลานาน ก็สามารถสร้างผลกระทบต่อร่างกายได้เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น การบาดเจ็บบริเวณส้นเท้า ข้อเท้า หัวเข่า สะโพก หรือหลัง ด้วยเหตุนี้ อาดิดาส แบรนด์กีฬาอันดับหนึ่งที่ได้ศึกษาความต้องการของผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้สร้างสรรค์ไลน์อัพผลิตภัณฑ์ใหม่ อย่าง ‘CLOUDFOAM’ ที่เน้นเรื่อง ‘การเดิน’ โดยเฉพาะ โดยรองเท้า CLOUDFOAM ได้รับการพัฒนาเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตไปพร้อมกับช่วยยกระดับประสบการณ์ความสบายอันไร้ขีดจำกัดให้กับเหล่าผู้คนที่มีไลฟ์สไตล์ที่จะต้องขยับตัวและแอคทีฟตลอดทั้งวัน ผ่านสุดยอดเทคโนโลยีของอาดิดาสมากมายที่จะมาช่วยซัพพอร์ตการเดินในทุกย่างก้าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้· รองเท้ารุ่น CLOUDFOAM WALK และรองเท้ารุ่น CLOUDFOAM GO- ENGINEERED MESH UPPER หรือ อัปเปอร์ตาข่ายทอพิเศษน้ำหนักเบา ที่ช่วยระบายอากาศ พร้อมมอบความกระชับเข้ากับรูปเท้าของผู้สวมใส่- CLOUDFOAM COMFORT PLUS SOCK LINER (DOUBLE LAYER WITH MEMORY FOAM) หรือแผ่นรองใต้ฝ่าเท้า CLOUDFOAM COMFORT แบบ 2 ชั้นที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี MEMORY FOAM โดย MEMORY FOAM คือนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย NASA ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำหรับใช้ในโครงการอวกาศ เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษในการปรับตัวตามรูปร่างและความร้อนของร่างกาย สำหรับรองเท้าในตระกูล CLOUDFOAM ของอาดิดาส MEMORY FOAM จะเป็นเหมือนแม่พิมพ์ที่จดจำความโค้งเว้าของฝ่าเท้าไว้ ทำให้รองรับน้ำหนักพร้อมมอบความนุ่มสบายให้กับผู้สวมใส่ได้อย่างเต็มที่- CLOUDFOAM MIDSOLE WITH FLEX GROOVES หรือพื้นชั้นกลาง CLOUDFOAM ที่มาพร้อมร่องดอกยาง เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นทำให้สามารถสวมใส่รองเท้าได้สบายยิ่งขึ้น- ADIWEAR RUBBER OUTSOLE หรือพื้นยาง ADIWEAR เพื่อเพิ่มความทนทานและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับการใช้งานรองเท้า· รองเท้า CLOUDFOAM MOVE- MESH UPPER หรือ อัปเปอร์ผ้าตาข่ายน้ำหนักเบาที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยระบายอากาศในระหว่างการเดินในทุกย่างก้าว- CLOUDFOAM COMFORT ULTRA SOCK LINER (SINGLE LAYER) หรือ แผ่นโฟม CLOUDFOAM COMFORT รองใต้ฝ่าเท้าแบบเลเยอร์เดียว ด้วยน้ำหนักที่เบา และความนุ่มพิเศษ ทำให้สามารถมอบความสบายให้กับฝ่าเท้าของทุกคนในทุกกิจกรรม- CLOUDFOAM MIDSOLE WITH FLEX GROOVES หรือพื้นชั้นกลาง CLOUDFOAM ที่มาพร้อมร่องดอกยาง เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นทำให้สามารถสวมใส่รองเท้าได้อย่างสบายยิ่งขึ้น- ADIWEAR RUBBER OUTSOLE หรือพื้นยาง ADIWEAR เพื่อเพิ่มความทนทานและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับการใช้งานรองเท้าโดยในส่วนของส้นรองเท้า รองเท้าในรุ่น CLOUDFOAM WALK มาพร้อมกับเทคโนโลยี UB INSPIRED TPU HEEL CAGE หรือเกราะหุ้มส้นจากวัสดุ TPU ที่ช่วยเสริมความมั่นคง ในขณะที่รองเท้าในรุ่น CLOUDFOAM GO และ CLOUDFOAM MOVE มาพร้อมกับเทคโนโลยี WELDED HEEL COUNTER หรือเกราะหุ้มส้นเท้า ที่ช่วยล็อคส้นเท้าเพื่อทำให้ทุกก้าวเป็นไปอย่างมั่นคงยิ่งขึ้นนอกจากนี้รองเท้าในตระกูล CLOUDFOAM ยังถูกออกแบบให้มาในรูปแบบของรองเท้า Slip-on อีกทั้งยังมาพร้อมกับห่วงสำหรับช่วยสวมใส่ ทำให้สามารถสวมใส่ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วในทุกอริยาบถรองเท้าสำหรับเดินในตระกูล CLOUDFOAM วางจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ในราคาเริ่มต้นที่ 1,900 บาท ที่ อาดิดาส แบรนด์ เซ็นเตอร์, อาดิดาส สปอร์ต เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ร่วมรายการ, อาดิดาส แอปพลิเคชัน, อาดิดาส ออนไลน์ สโตร์ www.adidas.co.th และ LINE Shopping: @adidasthailandร่วมพูดคุยและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook www.facebook.com/adidasTH และInstagram @adidasthailand หรือที่แฮชแท็ก #adidasThailand #adidasCouldfoam #adidasWalkingShoe