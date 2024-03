KTAXA Academy สนามที่สี่ โซนภาคกลาง เยาวชนกว่า 600 ชีวิต ลุ้นเป็นหนึ่งใน 10 บุกอังกฤษ

บุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กรบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สำหรับ โครงการ "KTAXA Know You Can Football Youth (U15) Academy" ซีซั่นที่ 4 ได้เดินทางมาจนถึงสนามสุดท้ายแล้ว ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมกับโครงการฯ รวมถึงในปีนี้ที่เยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 2,000 คน ซึ่งทาง บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้มุ่งหวังที่จะให้โครงการฯของเราเป็นพื้นที่ที่เยาวชนได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะทางฟุตบอลให้ดียิ่งขึ้นต่อไปสำหรับผลการคัดเลือกผู้ชนะ โครงการ "KTAXA Know You Can Football Youth (U15) Academy" ซีซั่นที่ 4 ว่า เราได้เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกดังนี้เด็กชาย ชิษณุพงศ์ สุวรรณศักดิ์เด็กชาย จิรกิตติ์ วังอินต๊ะภาคเหนือสนามฟุตบอลโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่เด็กชาย กนกพิชญ์ คำน้อยเด็กหญิงกัญญาพัชร พระเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเด็กชาย กัณตธี จันทมะลิภาคใต้ สนามกีฬาจังหวัดกระบี่( สนามกีฬาปลาใบ) จังหวัดกระบี่เด็กชาย ธนรัตน์ สีใสเด็กหญิง พัชรา ตงติ้มเด็กชายศิรณัฏฐ์ ศรีวลักษณ์เด็กชายกรธวัช ทองคงเหย้าภาคกลาง สนามมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จังหวัดกรุงเทพนาย ภัทรพล แก้วแสนเมืองแสดงทักษะความสามารถผ่านคลิปสั้น 3 นาทีโครงการ "KTAXA Know You Can Football Youth (U15) Academy" ได้เดินทางมาถึงซีซั่น 4 แล้ว "กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต" เปิดคัดเลือกสุดยอดเยาวชนไทย ที่มีทักษะในกีฬาฟุตบอล เพื่อคัดเลือกสุดยอดเยาวชนไทยชาย หญิง อายุ 13-15 ปี โดยปีนี้ทางโครงการฯ ทำการคัดสุดยอดเยาวชนฝีเท้าดีจากทั่วประเทศ เพื่อเข้าแคมป์ฝึกทักษะฟุตบอลระดับโลก ที่ LFC International Academy ประเทศอังกฤษ โดยซีซั่นนี้จะเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 ประเภทประเภทแรก เป็นการแสดงทักษะความสามารถด้านฟุตบอลที่สนาม ในด้านการทดสอบและคัดเลือก เป็นการทดสอบการเล่นเป็นทีม และความเข้าใจในเกม ซึ่งกำหนดจัดทั้งหมด 4 ครั้งได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลางหรือกรุงเทพมหานครประเภทที่สอง จะเป็นการส่งคลิปวีดีโอเพื่อแสดงทักษะความสามารถด้านฟุตบอล ความยาวไม่เกิน 3 นาที ซึ่งประเภทการส่งคลิปวีดีโอนี้จะรับเฉพาะครอบครัวที่ถือกรมธรรม์ ของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เท่านั้น และยังมีผลบังคับอยู่เท่านั้น ซึ่งได้ประกาศรายชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วและสำหรับกิจกรรมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม ที่ผ่านมาได้รับเกียรติจาก คุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กรบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นประธาน ร่วมด้วย โค้ชโต่ย ศิริศักดิ์ ยอดญาติไทย ผู้ฝึกสอนระดับ AFC Pro License และยังเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย และอดีตเฮดโค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่ ปี 2019 โค้ชวัง ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล ผู้ฝึกสอนระดับ AFC Pro License และเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย และ โค้ชเก๋ วรชัย สุรินทร์ศิริรัฐ ผู้ฝึกสอนระดับ A license และเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย ร่วมเปิดงานโครงการ “KTAXA Know You Can Football Youth (U-15) Academy” เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับทักษะฟุตบอลเยาวชนไทยสู่มาตราฐานสากล และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีผ่านการออกกำลังกาย อีกทั้งบริษัทฯ ยังคงพร้อมจะอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่นของเยาวชนไทย และมอบโอกาสในการพัฒนาทักษะเพื่อสามารถก้าวเดินตามความฝันได้สำเร็จสำหรับผู้ที่สนใจโครงการ KTAXA Know You Can Football Youth (U-15) Academy สามารถติดตามข่าวสารของโครงการได้จาก https://www.facebook.com/Hearts.in.action.volunteers โทร 085-5029734 หรือ line@ktaxa-u15 หรือ โทร 1159