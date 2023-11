เยาวชนกว่า 600 ชีวิต แห่ร่วม KTAXA KYC Football Youth (U15) Academy ลุ้นเป็นหนึ่งใน 10 บินลัดฟ้าเข้าแคมป์ฯ ที่อังกฤษ

โครงการ "KTAXA Know You Can Football Youth (U15) Academy" ได้เดินทางมาถึงซีซั่น 4 แล้ว "กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต" เปิดคัดเลือกสุดยอดเยาวชนไทย ที่มีทักษะในกีฬาฟุตบอล เพื่อคัดเลือกสุดยอดเยาวชนไทยชาย หญิง อายุ 13-15 ปี โดยปีนี้ทางโครงการฯ ทำการคัดสุดยอดเยาวชนฝีเท้าดีจากทั่วประเทศ เพื่อเข้าแคมป์ฝึกทักษะฟุตบอลระดับโลก ที่ LFC International Academy เมืองลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ โดยซีซั่นนี้จะเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 ประเภทประเภทแรก เป็นการแสดงทักษะความสามารถด้านฟุตบอลที่สนาม ซึ่งกำหนดจัดทั้งหมด 4 ครั้งได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลางหรือกรุงเทพมหานครประเภทที่สอง จะเป็นการส่งคลิปวีดีโอเพื่อแสดงทักษะความสามารถด้านฟุตบอล ความยาวไม่เกิน 3 นาที ซึ่งประเภทการส่งคลิปวีดีโอนี้จะรับเฉพาะครอบครัวที่ถือกรมธรรม์ ของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เท่านั้น และยังมีผลบังคับอยู่เท่านั้น และสำหรับกิจกรรมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาได้รับเกียรติจาก คุณสุกัญญา อิสรานุวัฒน์ชัย รองประธานอาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาด และภาพลักษณ์องค์กร บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นประธาน ร่วมด้วยโค้ชวัง ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล โค้ชเก๋ วรชัย สุรินทร์ศิริรัฐ และ โค้ชเค พรรษา มีสัจธรรม ร่วมเปิดงานในด้านการทดสอบและคัดเลือก เป็นการทดสอบการเล่นเป็นทีม และความเข้าใจในเกม เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกในสนามคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ เด็กชาย ชิษณุพงศ์ สุวรรณศักดิ์ และ เด็กชาย จิรกิตติ์ วังอินต๊ะโครงการ “KTAXA Know You Can Football Youth (U-15) Academy” เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับทักษะฟุตบอลเยาวชนไทยสู่มาตราฐานสากล และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีผ่านการออกกำลังกาย อีกทั้งบริษัทฯ ยังคงพร้อมจะอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่นของเยาวชนไทย และมอบโอกาสในการพัฒนาทักษะเพื่อสามารถก้าวเดินตามความฝันได้สำเร็จสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ KTAXA Know You Can Football Youth (U-15) Academy ซีซั่น 4 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/Hearts.in.action.volunteers โทร 095-347-1888 หรือ โทร 1159 ทุกวัน