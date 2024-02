กรมพลศึกษาจับมือสมาคมฟุตบอลพัฒนาลูกหนังรากหญ้าใน 120 โรงเรียนทั่วประเทศ

กรมพลศึกษา โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและกีฬา ร่วมกับ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการ FIFA Football for Schools ร่วมกันในส่วนภูมิภาคมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลระดับพื้นฐาน ประกอบด้วย หลักปรัชญากีฬาฟุตบอล แอปพลิเคชัน FIFA Football for Schools และการถอดบทเรียนจากแอปพลิเคชันสู่การปฏิบัติภาคสนาม เป็นการพัฒนากีฬาฟุตบอลของประเทศจากระดับพื้นฐานหรือรากหญ้า (Grassroots) สร้างเสริมให้เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตผ่านกีฬาฟุตบอล โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ท้องถิ่น สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเพศ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรงทุกรูปแบบ และเต็มไปด้วยความสนุกสนาน สนับสนุนแนวคิดที่ทุกคนสามารถเข้าถึงกีฬาฟุตบอลได้อย่างเท่าเทียม อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอลให้กับประเทศไทยในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับการริเริ่มโครงการ “Grow Together ปฐมบทใหม่เพื่อฟุตบอลไทยสู่ความยั่งยืน” ตามโครงสร้างระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ที่ได้รับการสนับสนุนแนวคิดจาก FIFAการดำเนินการในพื้นที่ส่วนภูมิภาค กรมพลศึกษาได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พลศึกษาในพื้นที่แต่ละจังหวัด ภายใต้การสนับสนุนของท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ประสานงานกับโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมเข้าร่วมโครงการฯ โดยดำเนินการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ใน 6 ภูมิภาค รวม 24 จังหวัด มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดละ 5 แห่ง รวม 120 แห่ง (24 โรงเรียนศูนย์ และ 96 โรงเรียนเครือข่าย) ซึ่งวิทยากรของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้บรรยายและให้ความรู้กับครู อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่พลศึกษาที่เข้าร่วม ก่อนจะมีการจัดกิจกรรมฟุตบอลภาคสนาม โดยมีกลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนที่ร่วมโครงการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 120 คน ในแต่ละจังหวัด ทั้งนี้การดำเนินการในระยะที่ 2 ครั้งนี้ มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 3,800คน และมีครู อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่พลศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 726 คนการดำเนินโครงการฯ ครั้งนี้ นับเป็นการบูรณาการความร่วมมืออันสืบเนื่องมาจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นับตั้งแต่ปี 2566 ระหว่างกรมพลศึกษากับสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ รวมทั้งความร่วมมือจากองค์กรพันธมิตรที่เกี่ยวข้องในระยะที่สอง หลังจากในระยะที่หนึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยช่วงแรก ระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2566 เป็นการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลแก่ครู อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่พลศึกษา และช่วงที่สอง ระหว่างวันที่ 1 – 23 กรกฎาคม 2566 เป็นการจัดนิทรรศการฟุตบอล FIFA Football for Schools สำหรับเด็กประถมศึกษา (ช่วงอายุ 7 – 12 ปี) ซึ่งมีโรงเรียนจาก 4 ภูมิภาค รวม 12 จังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 60 แห่ง มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,514 คน และมีครู อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่พลศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 324 คน