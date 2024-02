“ทรูวิชั่นส์” และ “ทรูวิชั่นส์ นาว” ชวนส่งใจเชียร์สโมสรไทย ในศึก เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก 2023/24

ทรูวิชั่นส์ ตอกย้ำการเป็นผู้นำคอนเทนต์กีฬาระดับโลก ยิงสด เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก 2023/24 ศึกฟุตบอลชิงถ้วยสโมสรเอเชีย รอบ 16 ทีมสุดท้าย ร่วมให้กำลังใจสโมสรจากประเทศไทยอย่าง ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด เริ่มวันแรกอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์นี้ ทรูวิชั่นส์ และ ทรูวิชั่นส์ นาว พร้อมถ่ายทอดสดทางช่อง True Sports 1 (666), True Sports 2 (667) และ True Sports 3 (668)ศึก เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก ซีซั่น 2023/24 เดินทางมาถึงรอบน็อคเอาท์กันในช่วงกลางสัปดาห์หน้า โดยในเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นการแข่งขันในรอบ 16 ทีมสุดท้าย นัดแรกจะลงเล่นกันในวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์นี้ ส่วนนัดที่ 2 จะลงเล่นในสัปดาห์ถัดไปในวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ ตามเวลาประเทศไทย ซึ่งสโมสรหนึ่งเดียวจากประเทศไทยที่ฟาดแข้งผ่านเข้ามาถึงรอบนี้ได้ก็คือทีม “แข้งเทพ” ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ดในรอบ 16 ทีมสุดท้ายในสายตะวันออก ลูกทีมของ “โค้ชแบน” ธชตวัน ศรีปาน จับสลากไปเจอทีมแกร่งจาก เจลีก อย่าง โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส อดีตต้นสังกัดของ “โก๋อุ้ม” ธีราทร บุญมาทัน สมัยค้าแข้งที่ญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันคุมทัพโดย แฮร์รี่ คีลล์ อดีตนักเตะซูเปอร์สตาร์ชาวออสเตรเลีย ที่เคยเล่นให้กับทั้ง ลีดส์ และ ลิเวอร์พูล ในพรีเมียร์ลีก อังกฤษ โดยเกมนัดแรก ทีม “แข้งเทพ” จะเปิด ทรู สเตเดี้ยม รับการมาเยือนของ มารินอส ในวันวาเลนไทน์ พุธที่ 14 กุมภาพันธ์ เวลา 19.00 น. ก่อนที่สัปดาห์ถัดไปจะกลับไปเล่นกันที่ นิสสัน สเตเดี้ยม ของ มารินอส ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ เวลา 18.00 น. ตามเวลาประเทศไทยส่วนคู่อื่น ๆ ที่น่าสนใจในสายตะวันออก คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ อดีตทีมต้นสังกัดของ “เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์ จะพบกับ ซานตง ไท่ซาน จากจีน อีกคู่เป็นเกม โคเรีย ดาร์บี้ ชุนบุค ฮุนได พบ โปฮัง สตีลเลอร์ส ขณะที่สายตะวันตก น่าจับตามอง 3 ทีมดังแห่ง ซาอุด ลีก ที่สะสมนักเตะซูเปอร์สตาร์ไว้เต็มทีม ไม่ว่าเป็น อัล-นาสเซอร์ ที่นำทัพโดย คริสเตียโน โรนัลโด และ ซาดิโอ มาเน่, อัล-อิติตฮัด ที่มี 2 ยอดนักเตะตัวรับ เอ็นโกโล่ ก็องเต้ และ ฟาบินโญ่ ปิดท้ายด้วย อัล-ฮิลาล จ่าฝูงไร้พ่ายในซีซั่นนี้ของ ซาอุดิ ลีก ที่มีตัวดังล้นทีมครบทุกตำแหน่งทั้ง คาลิดู คูลิบาลี, รูเบน เนเวส, เซอร์เก มิลินโควิช-ซาวิช และกองหน้าดาวซัลโว อเล็คซานดาร์ มิโตรวิชทรูไฮบริด กล่องเดียวจบ ครบความบันเทิง กับแพ็กเกจ Platinum และ Gold พร้อมเน็ตบ้านไฟเบอร์ทรู 1 Gbps สัมผัสประสบการณ์ความบันเทิง และกีฬาระดับไฮเอนด์ และชมทรูวิชั่นส์ นาว บนแพลตฟอร์มของทรูไอดี ดูได้ทุกที่ทุกเวลา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง https://bit.ly/3S9dwk2และ https://ttid.co/xTgv/TVSNOWPLSTINUMEXTหรือโทร. 02-700 -8000 กด 3DateMatchesTimeLive ChannelsTue 13 FebShandong Taishan vs Kawasaki Frontaleซานตง ไท่ซาน พบ คาวาซากิ ฟรอนตาเล่(LIVE) 17.00-19.00TS 2 (667)Wed 14 FebJeonbuk vs Pohang Steelersชุนบุค ฮุนได พบ โปฮัง สตีลเลอร์ส(LIVE) 17.00-19.00TS 3 (668)True Bangkok United vs Yokohama FMทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด พบ โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส(LIVE) 19.00-21.00TS 2 (667)Nasaf vs Al Ainนาซาฟ พบ อัล ไอน์(LIVE) 21.00-23.00TS 2 (667)Thu 15 FebAl-Fayha vs Al-Nassrอัล-ไฟฮา พบ อัล-นาสเซอร์(LIVE) 01.00-03.00TS 2 (667)Ulsan vs Ventforet Kofuอุลซาน พบ เวนท์ฟอเรท โกฟุ(LIVE) 17.00-19.00TS 2 (667)Navbahor vs Al-Ittihadนาฟบาฮอร์ พบ อัล-อิตติฮัด(LIVE) 21.00-23.00TS 2 (667)Sepahan vs Al-Hilalเซปาฮาน พบ อัล-ฮิลาล(LIVE) 23.00-01.00TS 3 (668)DateMatchesTimeLive ChannelsTue 20 FebKawasaki Frontale vs Shandong Taishanคาวาซากิ ฟรอนตาเล่ พบ ซานตง ไท่ซาน(LIVE) 15.00-17.00TS 2 (667)Pohang Steelers vs Jeonbukโปฮัง สตีลเลอร์ส พบ ชุนบุค ฮุนได(LIVE) 17.00-21.00TS 3 (668)Wed 21 FebVentforet Kofu vs Ulsanเวนท์ฟอเรท โกฟุ พบ อุลซาน(LIVE) 16.00-18.00TS 3 (668)Yokohama FM vs True Bangkok Unitedโยโกฮาม่า เอฟ มารินอส พบ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด(LIVE) 18.00-20.00TS 2 (667)Al Ain vs Nasafอัล ไอน์ พบ นาซาฟ(LIVE) 23.00-01.00TS 1 (666)Thu 22 FebAl-Nassr vs Al-Fayhaอัล-นาสเซอร์ พบ อัล-ไฟฮา(LIVE) 01.00-03.00TS 2 (667)Al-Ittihad vs Navbahorอัล-อิตติฮัด พบ นาฟบาฮอร์(LIVE) 23.00-01.00TS 2 (667)Fri 23 FebAl-Hilal vs Sepahanอัล-ฮิลาล พบ เซปาฮาน(LIVE) 01.00-03.00TS 1 (666)