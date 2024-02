เกทเวย์ แอท บางซื่อ ร่วมกับ สำนักงานเขตบางซื่อ จัดงาน 'Memory of Love @Bangsue’ ชวนคู่รักมาจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่ฉลองวาเลนไทน์ พิเศษ 100 คู่แรกรับ Gift Voucher Santa Fe' Steak คู่ละ 1,000 บาท และของที่ระลึกสุดประทับใจ

ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ร่วมกับสำนักงานเขบางซื่อ เชิญชวนคู่รักเติมเต็มความรักด้วยการจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่ ฉลองเทศกาลแห่งความรัก ที่ เกทเวย์ แอท บางซื่อ พร้อมรับบัตรกำนัลและของที่ระลึกผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ กล่าว “เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมกับพื้นที่และลูกค้าโดยรอบ ทางศูนย์การค้าฯ จึงมีความตั้งใจในการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความรักความสัมพันธ์อันดีจากกลุ่มคนเล็กๆ สู่ผู้คน และสังคมโดยรวม จึงได้ร่วมกับสำนักงานเขตบางซื่อ จัดงาน Memory of Love @Bangsue ขึ้นในโอกาสเทศกาลวันวาเลนไทน์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการจดทะเบียนสมรส ร่วมกับสำนักงานเขตบางซื่อ นำโดยคุณเจษฎา ประภาสะวัต ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ โดยศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ ได้สนับสนุนและตกแต่งสถานที่ บริเวณ ชั้น 1 ของศูนย์การค้าฯ ให้เป็นสถานที่จดทะเบียนสมรสสำหรับคู่รักทุกคู่ รวมทั้งมอบ Love Voucher บัตรกำนัลจาก Santa Fe' Steak คู่ละ 1,000 บาท และ Love Gift Set สำหรับ 100 คู่แรกที่มาจดทะเบียนสมรส พร้อมทะเบียนสมรสใส่แฟ้มสวยงาม เป็นของขวัญแทนใจและความทรงจำที่ดี นอกจากนี้ คู่รักที่มาจดทะเบียนสมรสภายในงาน รวทถึงลูกค้าทุกท่านยังสามารถมาร่วมกิจกรรมถ่ายภาพที่ Photo-booth บันทึกภาพสุดโรแมนติกกับคนที่คุณรัก และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายฟรีตลอดทั้งวันคะ”สิทธิพิเศษ!* สำหรับลูกค้าที่ช้อปภายในศูนย์การค้าฯ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567•LOVE PHOTO ถ่ายรูปฟรี! ที่ Photo-Booth ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. เพียงช้อปและแสดงใบเสร็จไม่มีขั้นต่ำจากร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ และเพิ่มเพื่อน Line: GatewayAtBangsue•LOVE WORKSHOP ช้อปครบ 500 บาท ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น. รับสิทธิ์ทำ Painting in Love หรือ Flower Of My Mine (จำนวน 200 สิทธิ์, 1 ใบเสร็จ/1 สิทธิ์/1 กิจกรรม)และภายในงานพบกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกวันวาเลนไทน์ พร้อมฟังดนตรี Live Brand แสนโรแมนติกสุดไพเราะตลอดทั้งวันมาเริ่มต้นชีวิตคู่ที่บางซื่อ ควงกันมาจดทะเบียนสมรสสุดประทับใจ 100 คู่แรก รับของที่ระลึกในงาน “Memory of Love @Bangsue” วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 – 16.00 น. และลูกค้าทั่วไปสามารถมาร่วมกิจกรรมเติมเต็มความรักกันและกัน ได้ตั้งแต่ 10.00 – 20.00 น. บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อสำหรับผู้ที่ต้องการจดทะเบียนสมรสสามารถลงทะเบียนจดทะเบียนสมรสล่วงหน้า ตั้งแต่วันนี้ – 12 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตบางซื่อ ชั้น1 โทร. 0 2586 0302สอบถามกิจกรรมและกดติดตามข้อมูลดีๆ ของศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อได้ที่ FB: GatewayatBangsue*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด