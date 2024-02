"XOLO" แบรนด์เสื้อผ้าแนวสปอร์ตน้องใหม่มาแล้ว

เปิด XOLO EXCLUSIVE SHOP อย่างเป็นทางการ พร้อมสองพรีเซนเตอร์ ร่วมพูดคุย และส่งแบรนด์น้องใหม่ VANESSE และ GSX สะท้อนถึงคาแรคเตอร์รักสุขภาพอย่างมีสไตล์ ที่โซนหน้าห้าง ชั้น 1 เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิแกรนด์สปอร์ตกรุ๊ป โดย นายธิติ พฤกษ์ชะอุ่ม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด ได้กล่าวถึง จุดเริ่มต้นที่เปิด XOLO EXCLUSIVE SHOP และเปิดตัวพรีเซนเตอร์ XOLO ว่า “ทางเราได้เปิดแบรนด์และทำการตลาดของทั้ง 3 แบรนด์ XOLO (โซโล่) VANESSE (เวเนส) และ GSX (จีเอสเอ็กซ์) มาสักระยะหนึ่งแล้ว โดยเฉพาะ XOLO จากที่เราได้นำแบรนด์นี้ให้นักกีฬากอล์ฟทีมชาติไทยได้สวมใส่ร่วมการแข่งขันในรายการซีเกมส์ และเอเชียนเกมส์ที่ผ่านมา ก็เป็นที่สนใจของนักกีฬา และแฟนๆ นักกอล์ฟ จึงมีคำถามว่ามีจุดขายที่ไหนบ้าง นอกเหนือจากช้อปแกรนด์สปอร์ต อยากจะเข้ามาเลือกซื้อและทดลองใส่จริง เราจึงคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะมี Shop เป็นของตัวเอง และก็ต้องเป็น Shop ที่มีความแตกต่าง เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบการเล่นกีฬาออกกำลังกาย และเป็นคนที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อตัวเอง โดยไม่ต้องรอใคร เหมือนกับสโลแกนของแบรนด์คือ “TIME TO GO XOLO”หลังจากที่ทำตลาดมาได้ชัดเจน ทางแบรนด์ก็ร่วมพูดคุยกับ 2 โปรกอล์ฟอาชีพ ที่เหมาะสมจึงได้เปิดตัวพรีเซนเตอร์ XOLO คือ “โปรมาย” ตรีฉัฐ จีนกลับ ที่มีผลงานในฤดูกาลล่าสุด สามารถคว้าตำแหน่งนักกอล์ฟมือหนึ่งของเลดี้ส์ ยูโรเปี้ยนทัวร์ และ Rookie of the Year ยูโรเปี้ยนทัวร์ ได้กล่าวว่า “ก่อนอื่นมายต้องขอบคุณผู้บริหารแบรนด์ XOLO ที่เลือกมายให้เป็นพรีเซนเตอร์ ถึงแม้ว่าจะเป็นแบรนด์น้องใหม่ ที่พึ่งเข้ามาในวงการกอล์ฟ แต่คุณภาพไม่เป็นรองใครแน่นอน ทั้งเนื้อผ้าและดีไซน์ และโลโก้ของทางแบรนด์ มายว่าเป็นแบรนด์ที่นักกอล์ฟเริ่มรู้จักและคุ้นตามากค่ะ ส่วนรุ่นที่ชอบมากที่สุดตามจริงเลือกยากมาก เพราะแต่ละดีไซน์ให้ความรู้สึกที่ต่างกันค่ะ วันไหนอยากแต่งหวาน เท่ สามารถเปลี่ยนสไตล์ได้แบบไม่น่าเบื่อค่ะ”“โปรเวฟ วรุณ เอี่ยมแก้ว” อีกหนึ่งพรีเซนเตอร์ กับผลงานในฤดูกาลล่าสุดที่สามารถคว้าแชมป์ Finished Ding Bon Elite Open National Golf Country Club กล่าวว่า “ผมคิดว่าเสื้อผ้าแบรนด์ XOLO ตอบโจทย์สำหรับกีฬากอล์ฟมากครับ เพราะเสื้อมีความยืดหยุ่นแล้วก็ระบายอากาศได้ดีเหมาะสำหรับกีฬากลางแจ้งอย่างกอล์ฟมากครับ และที่สำคัญเหมาะสมกับผมมาก และขอบคุณผู้บริหารแบรนด์ด้วยครับ”สำหรับสินค้าในแบรนด์นี้ก็จะมีทั้ง เสื้อผ้ากลุ่มกอล์ฟ และ เสื้อผ้าออกกำลังกายทั้งในและนอกยิม รวมถึงเสื้อผ้ากลุ่มลำลอง ในรูปแบบที่ทันสมัย มาพร้อมเทคโนโลยีผ้าที่พัฒนามาเพื่อตอบโจทย์ในแต่ละกิจกรรม อย่างกอล์ฟเอง เราก็เลือกเนื้อผ้า และแพทเทินที่เหมาะสมกับกีฬากอล์ฟ เวลาตีก็จะไม่ร้อนและสามารถใช้วงสวิงได้อย่างเต็มที่นอกจากนั้น ทางบริษัท ยังได้ทำตลาดเสื้อผ้าออกกำลังกายสำหรับสาวๆ ในชื่อ VANESSE (เวเนส) ที่มีคอนเซปท์เสื้อผ้าสำหรับผู้หญิงที่รักในการออกกำลังกาย และดูแลตัวเอง ที่เน้นฟังก์ชั่นด้านการออกกกำลังกาย และความสวยงาม เพื่อเสริมบุคลิกภาพ เพิ่มความมั่นใจในตัวเอง โดยมี “เมย์ ณัฐพัชร พงษ์ประพันธ์ Miss Thailand 2020 ที่เป็นผู้ใช้งานจริง ให้สัมภาษณ์ว่า แบรนด์ Vanesse ใส่แล้วรู้สึกคล่องตัวมากๆ เนื้อผ้าทั้งนุ่ม ใส่สบาย เคลื่อนไหวง่ายและดีไซน์ทันสมัย สามารถเป็นได้มากกว่าชุดออกกำลังกายและสะท้อนความเป็นตัวเราได้ดีส่วนแบรนด์ GSX เป็นสินค้าเจาะกลุ่มไลฟ์สไตล์วัยรุ่นโดยเฉพาะสามารถสวมใส่แบบลำลองแล้วยังดูเท่ ทันสมัยเหมาะกับคนรุ่นใหม่ โดยมี “โอ๊ต เรืองฤทธิ์ แหเกิด นักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทย ตัวแทนของคนรุ่นใหม่ กล่าวถึงเสื้อผ้า GSX ว่า “ส่วนตัวเล่นกีฬามาตั้งแต่เด็ก เรียกได้ว่าเติบโตมากับแกรนด์สปอร์ตเลยก็ว่าได้ครับ รู้สึกประทับใจมากๆ ครับ แล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ตามมาใช้แบรนด์ GSX เพราะมั่นใจในคุณภาพรวมถึงเป็นสไตล์ที่เข้ากับเราด้วย สำหรับไอเทมที่ชอบเป็นพิเศษก็คือ เสื้อฮู้ดดี้ตัวใหม่ ต้องบอกว่าเค้ามีด้วยกัน 2 สี ขาวและดำ”นายธิติ พฤกษ์ชะอุ่ม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอให้ท่านลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างเพื่อตัวเอง ซึ่งถือเป็น Slogan หลักของเราคือ Time to go XOLO พร้อมทั้งฝากแบรนด์ใหม่ทั้ง 3 แบรนด์ รวมถึง XOLO Exclusive Shop แห่งนี้ด้วย พร้อมเข้ามาเลือกซื้อเลือกชมสินค้ากันที่ชั้น 1 เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ได้เลยนะครับ”