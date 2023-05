“แกรนด์สปอร์ต” เปิดตัวชุดแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชาติ 2023 การรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของสาวไทย

“แกรนด์สปอร์ต” เปิดตัวชุดแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชาติไทยปี 2023 ภายใต้แนวคิด THE PHENOMENON การรวมพลังครั้งสำคัญของนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทย ที่จะมาสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ให้โลกต้องจดจำ โดยลวดลายของชุดได้รับแรงบันดาลใจจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ พายุหมุน ฟ้าร้อง สายฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ธารลาวา มารวมตัวกันเป็นลายกราฟิค ที่สื่อถึงความแข็งแกร่งและทรงพลังของธรรมชาติ อีกทั้งบอกให้คนไทยทุกคนได้รู้ว่า นักตบลูกยางสาวไทยจะมาสร้างปรากฏการณ์ให้แฟนวอลเลย์บอลไทยได้ภาคภูมิใจอีกครั้ง โดยมี 4 สี “น้ำเงิน-แดงขาว-ดำ” พร้อมเปิดจำหน่ายแล้วที่ร้านแกรนด์สปอร์ต ช็อป, ร้าน Sport Mall, ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ และที่แกรนด์สปอร์ต ช็อป ออนไลน์นายธิติ พฤกษ์ชะอุ่ม กรรมการผู้จัดการบริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จํากัด เปิดเผยว่า “แกรนด์สปอร์ต” เตรียมเปิดตัวชุดแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชาติไทย ปี 2023 ภายใต้แนวคิด THE PHENOMENON การรวมพลังครั้งสำคัญของนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่จะมาสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ให้โลกต้องจดจำ โดยลวดลายของชุดได้รับแรงบันดาลใจจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ พายุหมุน ฟ้าร้อง สายฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ธารลาวา มารวมกันเป็นลวดลายกราฟิคบนตัวชุด เพื่อสื่อถึงความแข็งแกร่งและทรงพลังของธรรมชาติ และยังเป็นการบอกให้ทุกคนได้รู้ว่าปีนี้ทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยจะกลับมาสร้างปรากฏการณ์ให้แฟนวอลเลย์บอลได้ภาคภูมิใจอีกครั้ง โดยเฉพาะการแข่งขันรายการสำคัญคือ การแข่งขันรอบคัดเลือก วอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่จะจัดขึ้นในปีนี้ด้วย“สำหรับแนวคิดชุดแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชาติไทยในปีนี้ เราใช้คำว่า Phenomenon หมายถึงปรากฏการณ์ อยากให้แฟน ๆได้ลุ้นได้เชียร์ว่าปีนี้ทีมวอลเลย์ของเราจะมาสร้างปรากฏการณ์ให้พวกเราได้เห็น หลังจากที่แต่ละคนได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเล่นในลีกต่างประเทศ ถึงเวลาที่ทุกคนจะกับมารวมพลังสร้างความภาคภูมิใจให้พวกเราอีกครั้ง สำหรับสีที่เลือกมาทำชุดแข่งขันในปีนี้ เรากำหนดไว้ 4 สี ซึ่งเป็นสีหลักที่นักกีฬารวมถึงแฟนวอลเลย์บอลชื่นชอบก็คือ น้ำเงิน แดง ขาว และดำ ตัวแทน ของ ดิน น้ำ ลม ไฟ และเป็นสีเอกลักษณ์ของทีมชาติไทย โดดเด่นด้วยลายกราฟิกปรากฏการณ์ธรรมชาติ” นายธิติ กล่าวนายธิติ กล่าวอีกว่า ในส่วนของดีไซน์ชุดแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชาติไทยจะเป็นรูปทรงแขนกุดกระชับเข้ารูป รับกับสรีระของนักกีฬา ทำให้เคลื่อนไหวคล่องตัว บนหน้าอกขวาพิมพ์โลโก้แกรนด์สปอร์ต หน้าอกซ้ายติดอาร์มธงชาติไทย ด้วยเทคนิค 3D Glitter มีความคมชัด คงทน และสวยงาม คอเสื้อทรงคอวีซ้อนด้วยผ้าสีทูโทน พิมพ์สีบนบ่าทั้ง 2 ข้าง เสื้อและกางเกงเป็นสีเดียวกัน เนื้อผ้า Eco Qurad ทอลายพิเศษ น้ำหนักเบา นุ่มสบาย ระบายเหงื่อได้ดี พร้อมนวัตกรรม Anti-Bacterial ลดการสะสมและยับยั้งแบคทีเรีย ลดการเกิดกลิ่น ทำให้รู้สึกสดชื่นตลอดการสวมใส่“ตลอดระยะเวลาที่แกรนด์สปอร์ตได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลฯ เราได้มีการพูดคุยกับนักกีฬาตลอดเป็นระยะ ๆ จากนั้นทางทีมดีไซเนอร์ของแกรนด์สปอร์ตก็ได้นำข้อมูลที่ได้รับมาประยุกต์จนกระทั่งทุกฝ่ายชื่นชอบ นอกจากชุดแข่งขันแล้ว ชุดที่สำหรับใส่เดินทาง หรือชุด Official Set แกรนด์สปอร์ตได้มีการออกแบบเสื้อผ้าเหล่านี้ ให้นักกีฬาสวมใส่ด้วยเพื่อสร้างความหลากหลายและความสนุกในเรื่องการแต่งตัวให้กับนักกีฬาอีกด้วย สำหรับในปีนี้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะมีแมตช์การแข่งขันค่อนข้างเยอะ ทางแกรนด์สปอร์ตอยากให้พี่น้องประชาชนและแฟนกีฬาทุกท่านช่วยเชียร์น้อง ๆ นักกีฬา ให้พวกเขามีกำลังใจ ซึ่งทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยมีโปรแกรมการแข่งขันตลอดทั้งปีครับ” นายธิติ กล่าวเสริมด้าน “บีม” พิมพิชยา ก๊กรัมย์ นักตบสาวทีมชาติไทย กล่าวว่า “ลายเสื้อปีนี้มาในธีม Phenomenon หรือปรากฏการณ์ ซึ่งจะเห็นลายต่าง ๆ คือสายฟ้า พายุ และอื่น ๆ บนเสื้อ เพราะว่าปีนี้เราก็จะมาสร้างปรากฏการณ์กันค่ะ ส่วนตัวชอบสีน้ำเงินค่ะ เพราะว่าปีที่แล้วไม่มี แต่ปีนี้มีสีน้ำเงินกลับมาให้เราได้ใส่ก็เลยชอบค่ะ ใส่แล้วรู้สึกเนื้อผ้าดีมาก เบาสบายเวลาเล่นแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าการที่จะใส่แล้วเสื้อดูไม่พอดีอะไรอย่างนี้ กางเกงก็ชอบค่ะ เพราะว่าเนื้อผ้าดีมากเลยค่ะ กระชับสัดส่วนดีมากค่ะ ฝากถึงแฟน ๆ ชาวไทยทุกคนนะคะ ปีนี้พวกเราจะกลับมาสร้างปรากฏการณ์อีกครั้งหนึ่งค่ะ”ส่วน “โมเม” ธนัชชา สุขสด นักตบสาววัย 23 ปี กล่าวว่า “ส่วนตัวชอบสีดำมากที่สุดค่ะ เพราะว่าใส่แล้วดูแข็งแรงแล้วก็ดูทรงพลังมากเลยค่ะ สำหรับกางเกงใส่แล้วรู้สึกกระชับมากเลยค่ะ แล้วเวลาเคลื่อนไหว เวลาลงสนาม ก็รู้สึกว่าคล่องแคล่วมาก อีกอย่างหนึ่งตัวเสื้อจะมีลวดลายด้านหลัง ซึ่งเวลาลงเล่นไปก็จะเห็นลายด้วย สวยงามมากค่ะ ตอนนี้พวกเราเองก็ฝึกซ้อมกันมาอย่างหนักค่ะ ก็ฝากพี่น้องชาวไทยช่วยส่งแรงใจเชียร์ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยด้วยนะคะ”ขณะที่ “เตย” หัตถยา บำรุงสุข เปิดเผยว่า “ชอบทุกชุดเลยค่ะสำหรับชุดแข่งขันในปีนี้ โดยเฉพาะสีแดงจะรู้สึกว่าเวลาใส่แล้วจะรู้สึกมีความร้อนแรงและรู้สึกมีพลังมาก ๆ ยิ่งลวดลายบนเสื้อก็มีความจัดจ้านมาก ขอฝากให้แฟน ๆ กีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเรามาก ๆ ยิ่งรายการในปีนี้มีความสำคัญมาก ๆ ทุกรายการไม่ว่าจะเป็นรายการเล็กหรือว่ารายการใหญ่ เนื่องจากมีผลกับการคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่ประเทศฝรั่งเศส ทั้งหมด ฝากเชียร์พวกเราด้วยนะคะ”ปิดท้ายที่ “น้องแป้น” หรือ “ปลาวาฬ” ปิยะนุช แป้นน้อย ลิเบอโร่สาวทีมชาติไทย กล่าวว่า “สำหรับเสื้อสีขาวนั้น คือเป็นกฎของ FIVB ที่ทุกทีมต้องมีสีขาวค่ะ ปีที่แล้วก็เห็นดราม่ากันนิดนึงว่าพวกเราใส่สีชาวแล้วแพ้ตลอด ไม่อยากให้ทุกคนคิดแบบนั้นนะคะ อยากให้ทุกคนโฟกัสเรื่องการแข่งขันมากกว่า ไม่ว่าจะสีไหนพวกเราก็เล่นเต็มที่ค่ะฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเราค่ะ ปีนี้มีการแข่งขันหลายรายการมากเลยค่ะ และมีสนามแข่งที่ไทยด้วยก็อยากให้มาที่สนามแล้วก็เชียร์พวกเราเยอะ ๆ นะคะ”สำหรับชุดแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชาติไทย ปี 2023 มี 4 สี ได้แก่ สีน้ำเงิน สีแดง สีขาว และสีดำ ไซซ์ S ถึงไซซ์ XL ราคาตัวละ 790 บาท, ไซซ์ 2XL ราคาตัว 830 บาท นอกจากนี้ยังมีเสื้อแฟนคลับวอลเลย์บอลทีมชาติไทย ปี 2023 ลวดลายเดียวกับชุดแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชาติไทย ปี 2023 มี 4 สี ได้แก่ สีน้ำเงิน สีแดง สีขาว และสีดำ เช่นเดียวกัน เสื้อแฟนคลับทรงผู้หญิง ไซซ์ S ถึงไซซ์ XL ราคาตัวละ 790 บาท, ไซซ์ 2XL ราคาตัวละ 830 บาท / เสื้อแฟนคลับทรงผู้ชาย ไซซ์ XS ถึงไซซ์ XL ราคาตัวละ 790 บาท และไซซ์ 2XL ถึง ไซซ์ 3XLราคาตัวละ 830 บาท พร้อมจำหน่าย วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ที่ร้านแกรนด์สปอร์ต ช็อป ทุกสาขา / แกรนด์สปอร์ต ช็อป ออนไลน์ / Sports Mall ทุกสาขา และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ