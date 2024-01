จอมอึดสาวไทย "ดาริกา" ผงาดแชมป์เดอะนอทเฟซฯ 2024

การแข่งขันวิ่งเทรลสุดผจญภัยของเมืองไทย “เดอะ นอท เฟซ วันฮันเดรท อัลตร้า เทรล ชาเลนจ์ 2024 ประเทศไทย” (The North Face 100 Ultra Trail Challenge 2024 Thailand) ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นที่ 10 ด้วยเส้นทางใหม่สุดท้าทาย ผ่านแนวคิด Never Stop Exploring ของแบรนด์ โดยมีวิ่งมืออาชีพและนักวิ่งหน้าใหม่กว่า 2,500 คน จาก 40 ประเทศ ในระยะ 15 กม., 25 กม., 50 กม., และ 100 กม. ที่ ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2567ไฮไลต์ของการแข่งขันในปีนี้ อยู่ในการแข่งขันระยะ 100 กม.หญิง ซึ่งผลปรากฎว่า ดาริกา สุวรรณมงคล จากไทยสร้างชื่อ คว้าแชมป์ไปครอง ด้วยเวลา 14.08.30 ชม. และช่วยรักษาแชมป์ 100 กม.ฝ่ายหญิง ให้อยู่ในประเทศเอาไว้ได้เป็นสมัยที่ 3 ติดต่อกัน ต่อจากปี 2562 และ 2563 (ปี 2564-2566 ไม่ได้จัดแข่งขันเนื่องจากโควิด-19 ระบาด)ด้าน ลอยด์ ซิโธเล นักวิ่งจากแอฟริกาใต้ คว้าแชมป์ 100 กม.ชายไปครอง ด้วยเวลา 11.23:06 ชม. โดยมีนักวิ่งชาวไทย กฤตภาส พิมุกต์เดช จบอันดับ 2 ด้วยเวลา 11.48.24 ชม. และ "ป้อม" สัญญา คานชัย คว้าที่ 3 ด้วยเวลา 11.50.26 ชม.ส่วนระยะ 50 กม. ชาย “เจ” จันทรบูรณ์ เกรียงชัยไพรพนา คว้าแชมป์ไปครอง ด้วยเวลา 4.35.12 ชม. โดย เดชา บุตรเพ็ญ คว้าที่ 2 ด้วยเวลา 5.03.24 ชม. และนักวิ่งชาวอังกฤษ สตีเวน แอ็บบ็อต คว้าที่ 3 ด้วยเวลา 5.09.11 ชม.ในฝั่งนักวิ่งหญิงระยะวิ่ง 50 กม. โทโมโกะ โอคุดะ นักวิ่งชาวญี่ปุ่น คว้าแชมป์ ด้วยเวลา 6.02.35 ชม. ตามมาด้วย แมรี่ บริดจ์ส นักวิ่งชาวอังกฤษ คว้าที่ 2 ด้วยเวลา 6.13.27 ชม. และ พัชรี ช่วยไธสง คว้าที่ 3 ด้วยเวลา 6.52.19 ชม.นายอรรถพล นิติวรคุณาพันธุ์ ผู้จัดการแบรนด์ เดอะ นอท เฟซ (The North Face) ประเทศไทย เผยว่า หลังจากที่เราต้องเว้นช่วงการจัดงานไปถึง 3 ปี ในปีนี้ได้กลับมาจัดงานอีกครั้ง โดยจัดการแข่งขันด้วยเส้นทางใหม่ และมีงานแสดงสินค้าที่ใหญ่และดีขึ้นกว่าเดิม โดยในปีที่ผ่านมาเราได้เปิดรับสมัครและได้รับความสนใจจากนักวิ่ง ซึ่งสะท้อนอย่างชัดเจนว่า กีฬาวิ่งเทรลยังได้รับความนิยมและมีความสนใจเพิ่มมากขึ้นจากทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศทั่วโลก