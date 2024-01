"โนเล" ทะเลาะเกรียนลูกสักหลาด ตบเจ้าถิ่นร่วงรอบ 2 ออสเตรเลียน โอเพน

"Don't poke the bear" 👀



Novak Djokovic responds to a member of the crowd looking to get under his skin 🍿 pic.twitter.com/1S9wQxwemg— Eurosport (@eurosport) January 17, 2024

โนวัค ยอโควิช แชมป์เก่า เผยการปะทะคารมกับแฟนเทนนิส สร้างความฮึกเหิมตามต้องการ เพื่อเอาชนะ อเล็กเซ พอพิริน เจ้าถิ่น รอดพ้นตกรอบ 2 ศึกออสเตรเลียน โอเพน วันพุธที่ 17 มกราคมยอโควิช ซึ่งกำลังลุ้นแชมป์สมัย 11 ที่กรุงเมลเบิร์น ฟอร์มต่ำกว่ามาตรฐานตลอดชัยชนะ 3-1 เซต 6-3, 4-6, 7-6(7/4),6-3หวดชาวเซิร์บ ตอบโต้ผู้ชมคนหนึ่ง "ลงมาพูดต่อหน้าผมสิ (come down and tell it to my face)" ระหว่างการแข่งขันเซต 4 หลังถูกส่งเสียงรบกวนยอโควิช วัย 36 ปี กล่าว "บางทีนั่นอาจเป็นสิ่งที่ผมต้องการ สำหรับกระตุ้นตัวเองเล็กๆ น้อยๆ"ยอโควิช มือ 1 ของโลก เผยว่าไม่ต้องการตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้น แต่เหตุดังกล่าวช่วยให้ตนเล่นแบบเน้นแต่ละช็อต กระทั่งเอาชนะไป 6-3, 4-6, 7-6(7/4), 6-3ปอปิริน มือ 43 ของโลก ปลุกความคึกคักแก่กองเชียร์ชาวออสเตรเลีย หลังชนะเซต 2 ตีเสมอ 1-1 เซต ก่อนพ่ายเซต 3 ช่วงไทเบรก โดยพลาดโอกาส 4 เซตพอยน์ตเสมอกัน 2-2 เกม เซต 4 ยอโควิช ยอมรับว่ารู้สึกไม่ยินดียินร้าย แต่ตอบโต้ผู้ชม เพราะหมดความอดทน หลังถูกตะโกนด่าทอกลางแมตช์"มีหลายๆ สิ่งที่ผมได้ยินบนคอร์ต โดยเฉพาะมุมนั้น และอีกมุมหนึ่งของฝั่งเดียวกัน ผมทนมาเกือบทั้งแมตช์ ถึงจุดหนึ่งผมไม่ไหวแล้ว และผมถามเขากลับว่าต้องการมาพูดต่อหน้าผมไหม เขาไม่กล้าพอเดินลงมา นั่นคือสิ่งที่ผมถามเขา หากเขากล้าพอ หรือแน่จริง ลงมาแล้วพูดต่อหน้าผม แล้วมาคุยกัน เขาขอโทษจากจุดๆ หนึ่งที่อยู่ไกลมาก"ยอโควิช แชมป์ 24 แกรนด์ สแลม เข้ารอบ 3 โทมัส มาร์ติน เอ็ตเชอเวอร์รี จาก อาร์เจนตินา ผู้เขี่ย แอนดี เมอร์เรย์ ตกรอบแรก วันจันทร์ที่ผ่านมา (15 ม.ค.) และ เอาชนะ กาแอล มงฟิลส์ 6-4, 6-4, 6-4 รอบ 2