ช่อง 3BB Sports One เปิด 4 รายการกีฬาสุดมันรับปีมังกรทอง

บริการ 3BB GIGATV ยังคงความสนุกอย่างต่อเนื่องด้วยการคว้าสิทธิ์ 4 รายการกีฬาแอ็กชันสุดมันเอาใจคอกีฬารับปีมังกรทอง เชียร์สะใจยิ่งกว่าเดิมทางช่อง 3BB Sports One หมายเลข 401เริ่มที่รายการ "ศึกฟุตบอลออสเตรเลีย 2023/2024" (A-League) ลีกฟุตบอลชายมืออาชีพระดับสูงสุดในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซึ่งมีทีมเข้าร่วม 12 ทีม เกมการแข่งเปิดฤดูกาลตั้งแต่เดือนตุลาคม – เดือนพฤษภาคม โดยมีทีมเวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์ เป็นสโมสรที่น่าจับตามองที่สุดในการแข่งขัน ทางด้านนักเตะที่น่าจับตาไม่แพ้กันคือ Jamie Maclaren ที่ทำประตูสูงสุดของเอลีก แฟนบอลสามารถลุ้นเชียร์ได้ทุกพฤหัสบดี - อาทิตย์ เวลา 20.00 น.ต่อด้วยรายการ "ก๊วนซ่าควบวัวกระทิงพยศ" (Pro Bull Riding 2022-23) ปีนี้ทางช่อง 3BB Sports One คว้าประเภททีมมาให้ลุ้นสุดมัน การแข่งแบบทีม (PBR Team Series) มีการเปิดตัวครั้งแรกในปี 2022 โดยมีนักขี่วัวจำนวน 8 ทีมที่เป็นตัวแทนของภูมิภาคต่างๆ ของสหรัฐฯ มาแข่งขันกันเอง แต่ละทีมมีสมาชิก 7 คนและตัวสำรอง 5 คน ส่วนกติกาการแข่งยังเหมือนกับการแข่งประเภทเดี่ยว คือผู้แข่งต้องขี่ทรงตัวบนหลังวัวกระทิงพยศให้ได้ 8 วินาที การคิดคะแนนแบ่งเป็นคะแนนความพยศของวัว 50 คะแนน และอีก 50 คะแนนเป็นของผู้ขี่วัว โดยผู้ชมคนไทยสามารถร่วมลุ้นได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา 18.00 น.รายการที่สาม สำหรับแฟนกีฬาสายแกร่งทรงพลังต้องติดตามรายการ "จอมพลังเหนือโลก" (Giant Live) รายการที่คัดเลือกชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก โดยผ่านวิธีการคัดสรรเพื่อพิสูจน์ความทรงพลังด้วยการแบกรถยนต์ ยกท่อนไม้ขึ้นเหนือหัว หรือขว้างก้อนหินขนาดยักษ์ และอีกสารพัดวิธีเพื่อท้าพิสูจน์ความเป็นสุดยอดนักกีฬาสายแข็ง แกร่งที่สุดในโลก ติดตามได้ทุกวันจันทร์ เวลา 20.00 น.และปิดท้ายที่รายการ "พิชิตแชมป์รถยนต์ทางเรียบ" (Nascar Cup Series 2023) สำหรับแฟนรายการสายความเร็ว โดยการแข่งครั้งนี้เป็นฤดูกาลที่ 75 ในการแข่งรถมืออาชีพของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นการแข่งรถในสนามวงรี ซึ่งตัวแปรของชัยชนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับนักแข่งอย่างเดียว แต่อยู่ที่ทีมเวิร์คที่ต้องประสานและรู้ใจกัน เพื่อให้นักแข่งใช้เวลาน้อยที่สุดในการเข้าสู่เส้นชัย สนุก ลุ้น ได้ทุกวันพุธ เวลา 20.00 น.