“มวยปล้ำ WWE ติดท็อป 5 รายการกีฬาสุดฮิตของปี 2566”

เรียกได้ว่าเป็นรายการกีฬาที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องจากแฟนๆ ชาวไทย ที่ติดตามช่อง 3BB Sports One ผ่านบริการ 3BB GIGATV กับรายการ “ศึกมวยปล้ำ” ที่ได้ “น้าติง-สุวัฒน์” และ “ปอ-วสุ กลิ่นเกษร” มาเป็นผู้พากย์เสียงสด ๆ ให้แฟน ๆ ได้ติดตามชมเกมการปล้ำที่สะใจเสมือนนั่งติดขอบเวที โดยทั้งศึกมวยปล้ำ RAW และ SmackDown ติดอันดับ 1 และ 2 ในผังรายการสุดฮิตที่คนเข้าชมมากที่สุด ตามมาด้วยรายการ มหกรรมศึกฟุตบอล แมสเชสเตอร์ ซิตี้ ที่ได้รับความนิยมมาเป็นอันดับ 3 ส่วนอันดับ 4 และ 5 เป็นรายการ ศึกฟุตบอลเนเธอร์แลนด์ และ บาสเกตบอลยูโรลีก ตามลำดับโดยรายการ ศึกมวยปล้ำ RAW เป็นรายการที่มีนักมวยปล้ำระดับซุปเปอร์สตาร์อัดแน่นเต็มรายการ โดยมีลีลาการต่อสู้ที่ดุเดือดเร้าใจ ไม่ว่าจะเป็น Seth “Freakin” Rollins แชมป์ World Heavyweight หรือ RHEA RIPLEY Women's World Championship ที่สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการมวยปล้ำให้คึกคักไม่เปลี่ยนแปลง โดยแฟนรายการศึกมวยปล้ำ RAW ต้องห้ามพลาด ถ่ายทอดสดทุกวันอังคาร เวลา 08.00 น. และรีรันวันอังคาร เวลา 18.00 น. วันพุธ เวลา 10.00 น. และวันศุกร์ เวลา 22.00 น.และอันดับ 2 รายการศึกมวยปล้ำฝั่ง SmackDown ที่มีซุป’ตาร์นักปล้ำขึ้นชื่อมากมาย อาทิ จอห์น ซีน่า, โรแมน เรนส์, ราเคล รอดริเกซ ฯลฯ ถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์ เวลา 08.00 น. และรีรันวันเสาร์ เวลา 18.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. และวันจันทร์ เวลา 22.00 น. ซึ่งรายการศึกมวยปล้ำทั้ง 2 รายการ ช่อง 3BB Sports One ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดยิงตรงจากสหรัฐฯ เพียงเจ้าเดียวในประเทศไทย!!ส่วนอันดับ 3 และ 4 เป็นรายการมหกรรมศึกฟุตบอล แมนเชสเตอร์ ซิตี้ (Manchester City TV) ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของทีมฟุตบอลเรือใบสีฟ้าในศึกฟาดแข้งฤดูกาลต่างๆ ที่น่าตื่นตา พร้อมรายละเอียดของการค้าแข้งของทีมฯ ซึ่งช่อง 3BB Sports One นำมาออกอากาศให้แฟนรายการชมทุกวันเสาร์ และ อาทิตย์ เวลา 20.00 – 22.00 น. ต่อที่รายการศึกฟุตบอลเนเธอร์แลนด์ (Dutch League) ศึกฟุตบอลอาชีพระดับสูงสุดในเนเธอร์แลนด์ ที่มีทีมที่แฟนบอลบ้านเรารู้จักกันดีกับทีม Feyenoord (เฟเยนูร์ด) อาแจกซ์ (A Jax) ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี - ศุกร์ เวลา 20.00 น.ปิดท้ายที่รายการ บาสเกตบอลยูโรลีก ฤดูกาล 2023/2024 (EuroLeague) ที่ได้รับความนิยมมาเป็นอันดับ 5 เป็นเกมการแข่งขันบาสเกตบอลในโซนยุโรป เป็นกีฬาในร่มที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับสองรองจาก NBA ซึ่งสโมสรที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในการแข่งขันคือ Real Madrid ติดตามการแข่งขันได้ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 16.00 น.แฟนรายการกีฬาสามารถติดตามความสนุกจากกีฬาหลากหลายได้ที่ช่อง 3BB Sports One หมายเลข 401 สุดยอดช่องกีฬาแอ็กชันจากทั่วโลก ผ่านบริการ 3BB GIGATV สมัครบริการ 3BB GIGATV ได้ที่ www.3bb.co.th/3BBGIGATV หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 1530