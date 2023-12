ไทยยามาฮ่า ร่วมมหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 40 พร้อมเปิดราคา All New YAMAHA PG-1 สุดโดนใจ

มร.ทัตสึยะ โนซากิ ประธานกรรมการบริหาร นายพงศธร เอื้อมงคลชัย รองประธานกรรมการบริหาร นายภาณุพล กิตติคำรณ รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายขาย บริการ และอะไหล่ พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับนายชลัทชัย ปภัสร์พงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สื่อสากล จำกัด และรองประธานจัดงาน นางวราทิพย์ เชยศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มอเตอร์ไซเคิล เอ็กซ์โป จำกัด ในพิธีเปิดบูธ YAMAHA Rev Up For Your Style อย่างเป็นทางการ โดยในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 40 ยามาฮ่าขนทัพรถจักรยานยนต์ทั้งสแตนดาร์ดไบค์ และบิ๊กไบค์มาร่วมจัดแสดงพร้อมโปรโมชันสุดพิเศษ พร้อมกับการเปิดตัว All New YAMAHA PG-1 อย่างเป็นทางการด้วยราคาแนะนำที่ 64,900 บาทนอกจากนี้ภายในงาน ยามาฮ่ายังจัดบูธ YAMAHA MARINE ยานยนต์ทางน้ำ เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ พร้อมทั้งเฮลิคอปเตอร์ทางการเกษตร YAMAHA FAZER R มาร่วมโชว์นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในบริเวณ Join Boat Platform อีกด้วยสำหรับงาน มหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 40 (The 40th Thailand International Motor Expo 2023) จัดแสดงระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2566 พบกับโปรโมชันสุดพิเศษได้ที่บูธ YAMAHA Rev Up For Your Style ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี