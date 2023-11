“JUST จัดใหญ่ส่งท้ายปี” ยกทัพข้อเสนอสุดพิเศษ บุกมหกรรมยานยนต์ “Motor Expo 2023” อยากออกรถใหม่ งานนี้ห้ามพลาด!

JUST ผู้ให้บริการที่ตอบโจทย์ทุกเรื่องรถ เติมเต็มทุกเรื่องเงิน เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในมหกรรมยานยนต์แห่งปี “Motor Expo 2023” โดยยกบริการต่าง ๆ ทั้งหมดที่มี รวมถึงโปรโมชันสุดพิเศษมากมาย มาไว้ที่บูธ JUST (B13-1) ณ อาคาร IMPACT Challenger Hall 2 เมืองทองธานี นำทัพโดย JUST CAR ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจรถมือสองครบวงจร, JUST AUTO ศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ครบวงจร, JUST BROKER บริการนายหน้าประกันภัย, JUST LOAN บริการสินเชื่อครบวงจร และ JUST FIN Innovative Lendingประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทจัสท์ กล่าวกับสื่อมวลชนในพิธีเปิดว่า “ภูมิใจอย่างยิ่งที่ JUST ได้เป็นส่วนหนึ่งในมหกรรมยานยนต์สุดยิ่งใหญ่แห่งปีอย่าง Motor Expo เป็นครั้งที่ 2 โดยความพิเศษในครั้งนี้ เราได้มีการปรับภาพลักษณ์องค์กร JUST ใหม่ ภายใต้สโลแกน ทางเลือกที่แตกต่าง ที่สามารถยกระดับบริการให้ตอบสนองทุกพฤติกรรม และความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของสังคมได้อย่างครอบคลุม และทั่วถึง”“ในทุก ๆ บริการของ JUST รวมไปถึงทุกโปรโมชันที่เราเตรียมมาเพื่อทุกคนในงานนี้ เราตั้งใจปรับ คิดค้น และพัฒนาขึ้นมาจากความต้องการของลูกค้าจริง ๆ” ดร. ษรัญพัฒน์ กล่าวทิ้งท้ายสำหรับโปรโมชันต่าง ๆ ของ JUST ภายในงานนี้ เรียกได้ว่าแจกหนัก จัดเต็ม เอาใจคนรักรถโดยเฉพาะ ครอบคลุมทุกความต้องการเรื่องรถ ครบจบที่บูธ JUST รายละเอียดดังนี้ขายรถกับ JUST ภายในงานนี้ รับฟรี 3 ต่อ!○ ต่อที่ 1 : JUST Premium Box Set○ ต่อที่ 2 : ฟรีคูปองเพิ่มมูลค่ารถยนต์ (จากราคาประเมิน) มูลค่าสูงสุด 10,000 บาท○ ต่อที่ 3 : กระเป๋าเดินทางสุด Exclusiveซื้อประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1, 2+, 3+ รับส่วนลด 15% ทันที เมื่อซื้อด้วยเงินสด หรือเลือกซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1, 2+ ด้วยเงินผ่อน รับส่วนลด 1,000 บาท จากราคาประกันทันที พิเศษ! เมื่อซื้อประกันรถยนต์ภายในงานนี้ แถมฟรี ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล วงเงินคุ้มครอง 120,000 บาท● และสำหรับใครที่ต้องการซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์ ราคาสุดพิเศษเฉพาะในงานนี้ รถเก๋งเพียง 499 บาท รถกระบะเพียง 799 บาท หรือ ซื้อ พ.ร.บ. พร้อมต่อภาษีรับทันทีส่วนลดค่าบริการมูลค่า 300 บาทคูปองแทนเงินสด ราคาพิเศษ สำหรับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องถึงที่บ้าน พร้อมแจกฟรีคูปองส่วนลด 10% และคูปองฟรีค่าแรง เฉพาะในงาน Motor Expo 2023 นี้เท่านั้นนอกจากครอบคลุมเรื่องรถแล้ว ยังเติมเต็มในเรื่องเงิน กับโปรโมชันสินเชื่อ ดังนี้● สินเชื่อรถแลกเงิน มาพร้อมกับโปรโมชัน ‘รับเงินก้อน ผ่อนทีหลัง’ อนุมัติง่าย รับเงินไว ไม่เช็กเครดิตบูโร ไม่ต้องมีคนค้ำ ยืดระยะเวลาผ่อนชำระงวดแรกนานสูงสุดถึง 60 วัน ขอสินเชื่อวันนี้ แถมฟรี! คูปองส่วนลด 10% หรือเลือกรับคูปองฟรีค่าแรงสำหรับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องถึงที่บ้านรับข้อเสนอสุดพิเศษทั้งหมดนี้ ได้ที่งาน Motor Expo 2023 ณ บูธ JUST (B13-1) IMPACT Challenger Hall 2 เมืองทองธานี ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษจิกายน - 11 ธันวาคม 2566 นอกจากมีโปรโมชันสุดพิเศษแล้ว ยังมีกิจกรรมแจกของรางวัลภายในบูธให้ได้ร่วมสนุก พร้อมเหล่าบรรดาสาว ๆ “JUST LADY” ที่พร้อมรอต้อนรับคุณที่บูธ JUST*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด.#JUSTทางเลือกที่แตกต่าง#JUSTmotorexpo2023