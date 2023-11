“พีพีทีวี” ยิงสด! ศึกกำปั้นชิงแชมป์โลกไร้พ่าย รุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวต WBC “เบนาวิเดซ vs แอนเดรด” 26 พ.ย.นี้

พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 เตรียมถ่ายทอดสด ศึกชิงแชมป์โลกเฉพาะกาล รุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวต WBC ระหว่าง เดวิด เบนาวิเดซ กับ เดมิทรีอุส แอนเดรด ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน นี้ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป (ตามเวลาประเทศไทย) สด! จากสังเวียนมิเชลอบ อัลตร้า อารีน่า นครลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกาศึกชิงแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวต กำปั้นไร้พ่ายแชมป์ 2 สมัย เดวิด เบนาวิเดซ จะป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกเฉพาะกาล รุ่นมิดเดิลเวต WBC กับนักชกเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกสองรุ่นที่ยังไม่เคยแพ้ใคร เดมิทรีอุส แอนเดรด ครั้งนี้ไม่ว่าผลการชกจะออกมาอย่างไร จะต้องมีผู้เสียสถิติและมีผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียว สำหรับ เบนาวิเดซ นักชกดาวรุ่งหมัดหายนะ วัย 26 ปี เป็นนักชกไฟแรงชาวอเมริกัน เชื้อสายเม็กซิกันที่มีเป้าหมายและความทะเยอทะยาน เคยถือตำแหน่งแชมป์ซูเปอร์มิดเดิลเวต (WBC) มาแล้ว 2 สมัย (ปี 2017 - 2018 และ ปี 2019 - 2020) โดยเจ้าตัวยังคว้าเข็มขัดแชมป์เส้นแรกมาครองได้ตั้งแต่อายุ 21 ปี 8 เดือน โดยยังสร้างสถิติเป็นแชมป์ซูเปอร์มิดเดิลเวตที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาตร์ และได้รับการจัดอันดับให้เป็นนักชกที่ดีที่สุดในรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวต จาก The Ring ด้วยสถิติการชกมาแล้ว 27 ไฟต์ ชนะน็อค 23 ไฟต์ และยังไม่เคยแพ้ใคร ส่วน แอนเดรด นักชกผู้ท้าชิงชาวอเมริกัน วัย 35 ปี ผู้เคยคว้าตำแหน่งแชมป์โลก WBO ไปครองมาแล้วถึง 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นไลท์มิดเดิลเวต (ปี 2013 - 2015) และ มิดเดิลเวต (ปี 2018 - 2022) สถิติการขึ้นสังเวียน 32 ไฟต์ ชนะน็อค 19 ไฟต์ โดย The Ring จัดอันดับให้แอนเดรดเป็นนักมวยที่ดีที่สุดอันดับ 2 ของรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวตในขณะนี้พลาดไม่ได้! ศึกดวลกำปั้นชิงแชมป์โลกไร้พ่าย ชิงแชมป์โลก รุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวต WBC ระหว่าง เดวิด เบานาวิเดซ vs เดมิทรีอุส แอนเดรด ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายนนี้ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ถ่ายทอดสดให้ชมฟรี ผ่านทางหน้าจอ พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 ที่นี่ที่เดียว หรือรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.pptvhd36.com