มหกรรมหนังสือระดับชาติ พร้อมเปิดนิยาย 2 เรื่อง เอาใจสายวาย ในวันอาทิตย์ที่ 22 ต.ค.นี้

งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 28 ณ บริเวณ ฮอลล์ 5-7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันอาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม 2566 จัดเต็มด้วยการเปิดตัวซีรีส์และนิยายวายเรื่องใหม่ถึง 2 เรื่อง คือ “ Last Twilight ภาพนายไม่เคยลืม” พร้อมพบปะกับ 2 นักแสดงนำสุดฮอต จิมมี่ จิตรพล โพธิวิหค และซี่ ทวินันท์ อนุกูลประเสริฐ และ ซีรีส์ “Live In Love รักผ่านไลฟ์” ส่วนกิจกรรมเด่นอื่นๆ ก็มีมาเสิร์ฟอย่างจุใจตลอดทั้งวันเช่นเคย•11.00-12.00 น. เสวนา ME BOOKS : นวัตกรรมปลุกการอ่านให้มีชีวิต จากบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น โดยHao Jin ผู้ก่อตั้งแอปพลิเคชัน Me Books และภาสวรรณ สังฆสุบรรณ์ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ•12.00-13.00 น. เปิดตัว Meeting Day Off รักเธอไม่มีวันหยุด จากบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น•13.00-14.00 น. เปิดตัวซีรีส์ Live In Love รักผ่านไลฟ์ จากบริษัท นานา นาริศ โดย ทินกร ภูวศักดิวงศ์•15.00-16.00 น. เปิดตัวนิยายและแนะนำซีรีส์ Last Twilight ภาพนายไม่เคยลืม จาก บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวีโดย จิมมี่ จิตรพล โพธิวิหค, ซี่ ทวินันท์ อนุกูลประเสริฐ และออฟ นพณัช ชัยวิมล (ผู้กำกับ)•16.00-17.00 น. ร่วมกันเขียนโลกด้วยมือเรา : มิติใหม่รางวัลลูกโลกสีเขียว จากสถาบันลูกโลกสีเขียวและบริษัท ปตท.•17.00-18.00 น. ปฏิวัติทักษะงานด้วย AI จากบริษัท ไทยเดย์ ด็อท คอม โดย อรรถพร จงรักศักดิ์และนสพ. กฤดากร คเชนทร์ชัย•18.00-19.00 น. กิจกรรมจากนิยายเรื่อง ปิ่นภักดิ์ โดยบริษัท ลิลลี่เฮ้าส์ พับลิชชิ่งงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 28 โค้งสุดท้าย! ถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2566 มีหนังสือให้เลือกมากมายกว่า 1 ล้านเล่ม ลดสูงสุด 80% ณ บริเวณ ฮอลล์ 5-7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Thai Book Fair