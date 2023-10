คอท. จัดใหญ่ “เดิน-วิ่ง Olympic Day2023” ประเดิม “สกายวอร์ค” แลนด์มาร์คใหม่เมืองกาญฯ

กิจกรรม เดิน-วิ่ง Olympic Day 2023 โดยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ที่จังหวัด กาญจนบุรี ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคมนี้ เตรียมเปิดตัวแลนด์มาร์คใหม่ “สกายวอร์ค” หรือสะพานกระจกที่ทอดยาวผ่านแม่น้ำสองสีและยังเป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ที่สวยงามที่สุดของจังหวัดกาญจบุรีไว้เป็นจุดปล่อยตัวอีกด้วยสำหรับกิจกรรมในปี 2023 นี้ ทางคณะกรรมการจัดกิจกรรมฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมวัฒนธรรมโอลิมปิก ปลูกฝังการออกกำลังกายและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการวิ่ง ในระยะ มินิมาราธอน และ ระยะฟันรัน ร่วมถึงกิจกรรมพิเศษ กีฬาสำหรับเยาวชน ส่งเสริมให้เยาวชนสนใจกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเป็นกีฬาพื้นฐาน เพื่อปูรากฐานทักษะกีฬาและเสริมสร้างสุขภาพตั้งแต่ยังเยาวชน ซึ่งที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมทั้งยังได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี และจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนหลายหมื่นคนใน 2 จังหวัดก่อนหน้าทั้งจังหวัดน่าน และ มุกดาหาร เป็นต้นทั้งนี้กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในสนามสุดท้ายของปีนี้ที่ จังหวัด กาญจนบุรี ทางคณะกรรมการโอลิมปิคฯ จึงตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ งาน เดิน-วิ่ง Olympic Day 2023 โดยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ เกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเป็นของขวัญส่งท้ายปีให้พี่น้องชาวไทยโดยกำหนดกิจกรรมพิเศษไว้ดังนี้1. กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมกีฬาโอลิมปิก Sport Culture and Education โดยจะมีการจัดแสดงนิทรรศการและจำลองกิจกรรมโอลิมปิกเกมส์ต่างๆ เช่นการออกแบบคบเพลิงใต้ motto and mascot กิจกรรมจำลองโอลิมปิกเกมโบราณเพื่อเผยแพร่ยุทธศาสตร์โอลิมปิกผ่านการแข่งขันเพื่อเสริมสร้างค่านิยมโอลิมปิกพื้นฐาน2. กิจกรรมสันทนาการ การประกวดเต้น Cover Dance3. กิจกรรมกีฬา การแข่งขันกีฬาและกิจกรรมกีฬาเยาวชน Kids Sport ประกอบไปด้วย การแข่งขัน Street Basketball 3x3 การแข่งขันฟุตซอล และกีฬาสาธิต Extreme, Sup Board, Air Badminton กิจกรรมกีฬาเยาวชน อย่าง สถานีเจ้าหนูหมัดเหล็ก สถานีจั๊มทูปารีส สถานีปีนผาคว้าดาว ปีนหน้าผาจำลองด้วยความสูง 5 เมตร รวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าในชุมชนและอื่นๆ อีกมากมาย เข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี4. กิจกรรมปลูกฝังการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านงานศิลปะ การรณรงค์เรื่องของการแยกขยะเพื่อเข้าสู่กระบวนการอย่างถูกวิธี การนำขวดพลาสติก PET มารีไซเคิลเป็นเสื้อกีฬาที่ใช้ในการจัดงาน Carbon footprint กิจกรรมที่ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์โดยความร่วมมือของผู้เข้าร่วมงานทุกคน ผ่าน QR code เพื่อให้ข้อมูลประกอบการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก5. กิจกรรมเดิน-วิ่ง Olympic Day 2023 โดยเปิดรับสมัคร 2 ระยะไม่กำหนดรุ่นอายุทั้ง 2 ระยะ ประกอบไปด้วยระยะ 4.7 กิโลเมตร (เบอร์วิ่งไม่มีชิพ) และระยะ 13 กิโลเมตร (เบอร์วิ่งมีชิพ)จุดปล่อยตัวบริเวณ สกายวอล์ค อ.เมือง จ.กาญจนบุรี แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ที่เป็นจุดชมความสวยงามของแม่น้ำ 2 สี วิ่งผ่านสถานที่ไฮไลท์ที่สวยงามอย่าง ประตูเมืองกาญจนบุรี หอนาฬิกา โรงงานกระดาษ อนุสรณ์สถานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก โดยที่ระยะ 13 กม. จะได้วิ่งผ่าน อนุสรณ์สถานทหารสัมพันธมิตรช่องไก่ วิ่งข้ามสะพาน 2 สะพานคือ สะพานสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร และ สะพานสุดใจโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกระยะจะได้รับเสื้อ เบอร์วิ่งและประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์จาก มร.โทมัส บาค ประธานโอลิมปิกสากลพร้อมเหรียญที่ระลึกเมื่อเข้าเส้นชัย ซึ่งสามารถสมัครผ่าน www.thaiticketmajor.com ได้ทุกช่องทางตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม ถึง 20 พฤศจิกายน 2566 หรือสมัครด้วยตนเองผ่านสาขาไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กาญจนบุรี ไปรษณีย์ไทย บิ๊กซี โลตัส ณ จุดบริการลูกค้า ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง face book page : https://www.facebook.com/OLYMPICDAYTH