บันยันกอล์ฟหัวหินจัดกอล์ฟกระชับมิตรสื่อมวลชน

สนามบันยัน กอล์ฟ คลับ หัวหิน ร่วมกับ บริษัท แอ๊บโซลูท กอล์ฟ เซอร์วิส ผู้นำด้านการบริหารจัดการสนามกอล์ฟและผู้บริหารจัดการสนามบันยันฯ จัดกิจกรรมกอล์ฟกระชับมิตรของสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์สายกีฬากอล์ฟรายการ The Banyan Invitational 2023 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายนที่ผ่านมาสำหรับกอล์ฟ The Banyan Invitational 2023 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี แข่งขันโดยการนับคะแนนแบบสเตเบิ้ลฟอร์ดและใช้แฮนดิแคปเพื่อให้เพิ่มความสนุกสนานและมีความเท่าเทียมของผู้เล่น โดยมีการแข่งแบบทีม 2 คน คิดคะแนนที่ดีที่สุดในแต่ละหลุมเพื่อนำมาเป็นคะแนนทีม และแข่งแบบบุคคลชาย-หญิงโดยใช้คะแนนสเตเบิ้ลฟอร์ดของแต่ละคนผลการแข่งขันปรากฎว่าผู้ชนะในประเภททีมได้แก่ ทีม Aomeraki.golf ซึ่งประกอบด้วย ศศิกาญจน์ สมบูรณ์ทรัพย์ และ ศมิตานัน ลิ้มสกุลทิพย์ ทำคะแนนรวม 49 คะแนน อันดับสองได้แก่ ทีม Nakrush by Koboy ส่วนแชมป์ประเภทบุคคลชาย ได้แก่ พีรพัฒน์ ลิขิตราษฏร์เจริญ สกอร์ 38 คะแนน อันดับที่สองได้แก่ ศุภวิช ห่วงวิไล สกอร์ 36 คะแนน ขณะที่ผู้ชนะประเภทบุคคลหญิง ได้แก่ แคทลียา ภูรีพิพัฒน์ สกอร์ 40 คะแนน และอันดับสองเป็นของ เพ็ญพิชชา ธรรมธาดา สกอร์ 36 คะแนนมร.ไซม่อน มีส์ ผู้จัดการทั่วไปสนาม บันยัน กอล์ฟ คลับ กล่าวว่า “ผมและทีมงานสนามบันยัน กอล์ฟ คลับ มีความรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างมากที่บรรดาสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์สายกีฬากอล์ฟให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โดยทางเรามีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะเป็นต้นแบบในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสนามกอล์ฟและสื่อมวลชนฯ โดยรายการนี้นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของสนามบันยัน กอล์ฟ คลับ ที่จะได้เริ่มมีบทบาททางด้านการสนับสนุนสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์สายกีฬากอล์ฟให้มีพื้นที่ในการพัฒนาเนื้อหาคอนเทนต์ประเภทกีฬากอล์ฟมากขึ้น และยังเป็นส่วนร่วมในการโปรโมทการท่องเที่ยวด้านกีฬากอล์ฟในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อีกด้วย โดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้ทางสนามต้องขอขอบคุณโรงแรม Avani+ Hua Hin ที่เอื้อเฟื้อที่พักให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน บริษัท Acushnet Titleist และ Heineken 0.0 สำหรับของรางวัลและเครื่องดื่มในรายการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมงานกับทุกท่านในกิจกรรมที่ดีเช่นนี้อีกในอนาคต"