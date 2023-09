กาญจนบุรี จับมือ กองทัพบก จัดกิจกรรมปั่น ‘Bike Tour De The Army’ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตทหาร

กาญจนบุรี ร่วมกับ กองทัพบก และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมจักรยาน “ไบค์ ทัวร์เดอ อาร์มี (Bike Tour De The Army)” ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตทหาร ชวนนักปั่นสายลุยรักธรรมชาติ ร่วมพิสูจน์เส้นทางอาร์มี่แลนด์ 17 ก.ย.นี้วันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสังขละ โรงแรมเดอะริเวอร์แควโฮเตล กาญจนบุรี: จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ กองทัพบก และ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าวการจัดกิจกรรมจักรยาน “ไบค์ ทัวร์เดอ อาร์มี (Bike Tour De The Army)” ขึ้น โดยมี นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการแถลงข่าว พร้อมด้วย พลเอก ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี ,พลโท พิชญ์ โชติสุต ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬากองทัพบก, พันเอก ปิยะวิทย์ ชนะชัย ผู้อำนวยการกองการสัตว์ และเกษตรกรรมที่ ๑ กรมการสัตว์ทหารบก และ นางสาวสรียา บุญมาก ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกาญจนบุรี เข้าร่วมงานโดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดด้วยกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเขตทหาร ภายใต้ โครงการ “ARMYLAND” ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหารบกนายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันกิจกรรมกีฬา และการออกกำลังกาย ถือเป็นส่วนสำคัญของวิถีชีวิตชาวกาญจนบุรี และเป็นกลไกสำคัญในการสร้างคุณค่าทางสังคม และส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัด การจัดกิจกรรม “ไบค์ ทัวร์เดอ อาร์มี (Bike Tour De The Army)” ในครั้งนี้ ชาวกาญจนบุรีจึงมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือ และมีความพร้อมอย่างเต็มที่ ที่จะได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบนักกีฬาผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ให้ได้มาสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน และเพลิดเพลินกับความงดงามตามธรรมชาติของน้ำตกต่างๆ อาหารปลาแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำแคว แหล่งเพาะพันธ์ม้าของกองทัพบก ความมหัศจรรย์ของต้นจามจุรียักษ์ ตลอดจนความงดงามของทางรถไฟสายประวัติศาสตร์สะพานข้ามแม่น้ำแคว และมั่นใจว่าความมีอัธยาศัยไมตรีของชาวจังหวัดกาญจนบุรี จะสร้างความประทับใจให้นักกีฬา และนักท่องเที่ยว ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนขณะที่ พลเอก ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี เผยว่า ปัจจุบัน กิจกรรมกีฬาจักรยานเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมของชาวกาญจนบุรีอยู่แล้ว เนื่องจาก ฝึกซ้อมง่ายในเส้นทางที่หลากหลายเหมาะสมกับภูมิประเทศของจังหวัด ซึ่งกิจกรรมจักรยานรายการ“ไบค์ทัวร์เดอ อาร์มี (Bike Tour De The Army)” ครั้งนี้ เป็นกิจกรรมจักรยานที่สมาคมฯได้ร่วมกับ “สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬากองทัพบก” เพื่อแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารที่มีอยู่หลายแห่งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก และเป็นทางเลือกในการเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตทหารที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกาญจนบุรี และเป็นที่น่ายินดีว่า กิจกรรมจักรยานรายการนี้ ได้รับการตอบรับจากนักกีฬาจักรยานทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเต็มจำนวน 1,000 คน ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งต้องขอขอบคุณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่มองเห็นความสำคัญของการพัฒนากิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี และให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมดี ๆ ในครั้งนี้ด้าน พลโท พิชญ์ โชติสุต ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬากองทัพบก กล่าวว่า รู้สึกยินที่ได้เข้ามาร่วมจัดกิจกรรมจักรยานรายการ“ไบค์ทัวร์เดอ อาร์มี (Bike Tour De The Army)” ครั้งนี้ โดยพื้นที่ของกองการสัตว์ และเกษตรกรรมที่ 1 กรมการสัตว์ทหารบก ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมนี้ เป็นหนึ่งในพื้นที่ “อาร์มี่แลนด์ของจังหวัดกาญจนบุรี” ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวแนววิถีเกษตรกรรมสีเขียว มีสถานที่เป็นไฮไลท์คือ “ต้นจามจุรียักษ์”อายุกว่า 100 ปี เก่าแก่ และมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของกองการสัตว์ และเกษตรกรรมที่ 1 กรมการสัตว์ทหารบก ที่เป็นหน่วยเพาะพันธ์ และอนุบาลม้าที่ใช้ในภารกิจกองทัพบกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ มีทุ่งหญ้าเลี้ยงม้าเขียวขจีกว้างไกลสุดสายตา ซึ่งเส้นทางปั่นจะผ่านภูมิประเทศสองข้างทางที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา และพื้นที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ท่ามกลางแสงแดดอบอุ่น ทิวทัศน์ภูเขาน้อยใหญ่ ให้ได้สัมผัสระหว่างเส้นทางปั่น ซึ่งนักปั่นจะรู้สึกได้ใกล้ชิดธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีสวนเกษตรจามจุรียักษ์ ให้เราได้เข้าชม และเลือกอุดหนุน พืช ผักชนิดต่างๆ ที่เป็นผลผลิตจากกลุ่มสวัสดิการกำลังพลกองการสัตว์ และเกษตรกรรมที่1 กลับบ้าน ได้อีกด้วยสำหรับกิจกรรมจักรยานรายการ“ไบค์ทัวร์เดอ อาร์มี (Bike Tour De The Army)”นี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 17 กันยายน 2566 ณ ลานกิจกรรมต้นจามจุรียักษ์ และเส้นทางในพื้นที่กองการสัตว์ และเกษตรกรรมที่ 1 แบ่งการแข่งขันเป็นระยะทาง 2 ระยะคือ ระยะ 52 กิโลเมตร และ 27 กิโลเมตร โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้รับเสื้อ และเหรียญที่ระลึก เมื่อเข้าสู่เส้นชัย และมีรางวัลพิเศษจำนวน 80 รางวัลสำหรับผู้ที่ทำเวลาได้ดีที่สุด20 อันดับแรก ประเภทชาย และหญิง ทั้ง 2 ระยะ นอกจากนี้นักปั่นที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของจังหวัดกาญจนบุรีจากเงินค่าสมัคร 150 บาทในระยะไกล และ120 บาทในระยะใกล้ ร่วมบริจาคโดยไม่หักค่าใช้จ่าย