“เดอะ เจ็นซ์” พา 8 เยาวชนดวลสวิง “โยเน็กซ์ จูเนียร์ กอล์ฟ” ที่ญี่ปุ่น

เดอะ เจ็นซ์ พา 8 นักกอล์ฟเยาวชนไทยชายและหญิงตะลุยญี่ปุ่น สู้ศึกกอล์ฟเยาวชนรายการ “โยเน็กซ์ จูเนียร์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ 2023” แข่งกันที่สนามโยเน็กซ์ คันทรี คลับ เมืองนะงะโอกะ ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม ที่ผ่านมาการแข่งขัน “โยเน็กซ์ จูเนียร์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ 2023” ได้เว้นจากการจัดการแข่งขันไปถึง 4 ปีเนื่องจากสถานการณ์โควิด และกลับมาจัดอีกครั้งในปีนี้ โดย “เดอะ เจ็นซ์” ได้ส่งตัวแทนนักกอล์ฟเยาวชนจาก “ช้าง-เจ็นซ์ กอล์ฟ ทัวร์ 2023” เข้าร่วมการแข่งขันรวม 8 คน ได้แก่ ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์, ปัญญาภัทร์ ขันติยู, อุษณี อุดคำเที่ยง และณพจิรา ลือศรัทธา ในรุ่นอายุ 15-18 ปี (ชายและหญิง) ส่วนรุ่นอายุ 11-14 ปี (ชายและหญิง) ได้แก่ พสิษฐ์ ราตะกั่ว, ณฐภัทร ตรงจิตภักดี, ณัฐกฤตา พิภัทรอักษร และศศิศรร์ จงศรีอดิสรณ์นายดาว์ปกรณ์ รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร “เดอะ เจ็นซ์” เปิดเผยว่า “เราได้ทำการคัดเลือกนักกอล์ฟเยาวชนจากทัวร์ของเราเองคือ “ช้าง-เจ็นซ์ กอล์ฟ ทัวร์” โดยในปีนี้เราได้พานักกอล์ฟเยาวชนเดินทางแข่งขันในรายการต่างประเทศหลายรายการ อาทิ SJD Tour ที่ประเทศสิงค์โปร์, Access Tour to Ladies European Tour ที่ประเทศอังกฤษ และล่าสุดกับ โยเน็กซ์ จูเนียร์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ ที่ประเทศญี่ปุ่น เราต้องการส่งเสริมศักยภาพของนักกอล์ฟเยาวชนไทยให้เติบโตและก้าวหน้า อีกทั้งยังต้องการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ประสบการณ์กอล์ฟใหม่ๆ ให้กับน้องๆ เพื่อนำไปพัฒนาฝีมือให้แข็งแกร่งและนำมาปรับใช้ในอนาคต”“โยเน็กซ์ จูเนียร์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ 2023” ทำการแข่งขัน 2 วัน จำนวน 36 หลุม สนามที่ใช้แข่งขันเป็นสนามภูเขาพาร์ 72 ในคลาสเอ (รุ่นอายุ 15-18 ปี) และคลาสบี (รุ่นอายุ 11-14 ปี) ผู้ชายจะแข่งที่ระยะ 6,825 หลา ส่วนผู้หญิงแข่งที่ระยะ 6,406 หลา แข่งขันโดยไม่มีแคดดี้ มีนักกอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขันรวม 130 คน โดยนักกอล์ฟเยาวชนชายที่มีคะแนนรวม Overall อันดับที่ 1 (จัดอันดับคะแนนรวมในคลาสเอและบี) จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันเจแปน ทัวร์ (JGTO) รอบ Monday Qualify ในรายการ ABC MyNavi Championship 2023 ในเดือนตุลาคมนี้ ส่วนนักกอล์ฟเยาวชนหญิงที่มีคะแนนรวม Overall อันดับที่ 1 (จัดอันดับรวมในคลาสเอและบี) จะได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันเลดี้ส์ เจแปน ทัวร์ (JLPGA Tour) ในรายการ YONEX Ladies Championship 2024 ในเดือนมิถุนายนปีหน้า และนักกอล์ฟเยาวชนหญิงที่มีคะแนนรวม Overall อันดับที่ 2 จะได้รับสิทธิ์แข่งรอบ Monday Qualify ในรายการนี้อีกด้วยโดยในวันซ้อมอย่างเป็นทางการ (28 ส.ค.66) ทาง “โยเน็กซ์” ได้จัดกิจกรรม Longest Drive Challenge ที่หลุม 1 พาร์ 5 ระยะ 533 หลา ผลปรากฏว่า “น้องฮาร์ท-ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์” โชว์พลังหวด ซัดไปเต็มๆ กับระยะ 306 หลา คว้าแชมป์ตีไกลให้ทีมเจ็นซ์ตุนไว้ก่อนหลังจบการแข่งขันในรอบสุดท้าย น้องฮาร์ท-ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ ได้เปิดเผยหลังจบการแข่งขันว่า “สำหรับการมาแข่งในครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่ได้มาแข่งขันที่ โยเน็กซ์ คันทรี คลับ เป็นสนามที่สนุกและท้าทายสไตล์ภูเขา ระยะสนามสั้น แต่มีอุปสรรคในการเล่นคือ แฟร์เวย์ที่แคบ มีโอบีซ้าย-ขวา กับกรีนที่ใหญ่ สปีดกรีนที่เร็ว บวกกับสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อน ผมมองว่าการวางแผนการเล่นสำคัญ เพราะสนามมี Blind Shot เยอะ เปิดช็อตแรกต้องเอาให้อยู่ ผมพอใจกับผลงานที่ทำได้ในครั้งนี้ และจะเก็บประสบการณ์กลับไปพัฒนาเกมกอล์ฟให้ได้มากที่สุด ผมขอขอบคุณ “เดอะ เจ็นซ์” ที่ให้โอกาสได้เป็นหนึ่งในทีมเข้ามาร่วมแข่งขันในครั้งนี้”สรุปผลการแข่งขันของนักกอล์ฟเยาวชนไทยตัวแทนจาก “ช้าง-เจ็นซ์ กอล์ฟ ทัวร์” มีดังนี้คลาสเอ-ชาย ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ จบอันดับ 9 สกอร์รวม 4 โอเวอร์พาร์ 148 (70-78), ปัญญาภัทร์ ขันติยู จบอันดับ 31 ร่วม สกอร์รวม 19 โอเวอร์พาร์ 163 (79-84) คลาสเอ-หญิง ณพจิรา ลือศรัทธา จบอันดับ 10 ร่วม สกอร์รวม 2 โอเวอร์พาร์ 146 (72-74), อุษณี อุดคำเที่ยง จบอันดับ 13 ร่วม สกอร์รวม 3 โอเวอร์พาร์ 147 (76-71)คลาสบี-ชาย พสิษฐ์ ราตะกั่ว จบอันดับ 2 ร่วม สกอร์รวม 4 โอเวอร์พาร์ 148 (71-77), ณฐภัทร ตรงจิตภักดี จบอันดับ 4 สกอร์รวม 5 โอเวอร์พาร์ 149 (75-74) คลาสบี-หญิง ณัฐกฤตา พิภัทรอักษร จบอันดับ 4 ร่วม สกอร์รวม 7 โอเวอร์พาร์ 151 (77-74), ศศิศรร์ จงศรีอดิสรณ์ จบอันดับ 8 ร่วม สกอร์รวม 10 โอเวอร์พาร์ 154 (80-74)สำหรับนักกอล์ฟชายที่คว้าสิทธิ์แข่งเจแปน ทัวร์ (JGTO) รอบ Monday Qualify รายการ ABC MyNavi Championship 2023 เป็นของ ไครุ มิซูทานิ นักกอล์ฟญี่ปุ่นเจ้าถิ่น คว้าอันดับ 1 ฟอร์มโหดจัด กดไปถึง 11 อันเดอร์พาร์ 133 ส่วนนักกอล์ฟหญิงที่ได้สิทธิ์แข่งเลดี้ส์ เจแปน ทัวร์ (JLPGA Tour) รายการ YONEX Ladies Championship 2024 เป็นของ หลินซินเอิน จากประเทศจีน โชว์ฟอร์มร้อนแรง คว้าอันดับ 1 ทำไปถึง 8 อันเดอร์พาร์ 136 และนานะ ยามาซากิ จากญี่ปุ่น จบอันดับ 2 สกอร์รวม 4 อันเดอร์พาร์ 140 ได้สิทธิ์แข่งรอบ Monday Qualify ของรายการนี้อีกด้วย