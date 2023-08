AIS PLAY อาสาเป็นศูนย์กลางเพื่อคนไทยเชียร์ “เอเชียน เกมส์” ไฟเขียวกล่อง IPTV ถ่ายทอดทั่วไทยไม่ปิดกั้น

AIS PLAY ตอกย้ำศูนย์กลางการรับชมสุดยอดคอนเทนต์กีฬาเพื่อคนไทย อาสาทำหน้าที่ครั้งสำคัญให้คนไทยได้ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทย ในฐานะ Official Broadcaster สำหรับ IPTV และ OTT อย่างเป็นทางการรายเดียวในไทย กับ มหกรรมกีฬาแห่งทวีปเอเชีย “เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 หางโจว 2022” พร้อมยิงสดการแข่งขันจาก เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ย้ำชัด! ยินดีเปิดกว้าง ส่งต่อสิทธิ์การถ่ายทอดบนทีวีดิจิทัลผ่านกล่อง IPTV ที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่โทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปตามประกาศของ กสทช. แบบจัดเต็ม ไม่ปิดกั้น พร้อมกับความพิเศษที่มากยิ่งกว่าเพื่อลูกค้า AIS เท่านั้น ที่จะได้รับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันเอเชียนเกมส์พร้อมไฮไลท์และรีรันที่มากที่สุดจากทุกสนาม ทุกประเภทกีฬาที่ได้รับสัญญาณการถ่ายทอด ผ่าน AIS PLAY Application และ กล่อง AIS PLAYBOXนางสาวรุ่งทิพย์ จารุศิริพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการพันธมิตรธุรกิจด้านบันเทิงและคอนเทนต์ AIS กล่าวว่า “จากความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อส่งมอบประสบการณ์ดิจิทัล ผ่านการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ในการคัดสรรสุดยอดคอนเทนต์ชั้นนำมาให้ลูกค้าและคนไทยได้สัมผัสการรับชมบน AIS PLAY โดยครั้งนี้เรามีความตั้งใจในการนำรายการแข่งขันกีฬาระดับเอเชียอย่าง เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 มาให้คนไทยได้รับชมอีกครั้ง หลังจากที่ก่อนหน้านี้ AIS PLAY ก็เป็นศูนย์กลางการรับชมและสื่อกลางให้แฟนกีฬาได้ส่งกำลังใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาระดับโลกมากมาย อาทิ โอลิมปิก โตเกียว 2020 หรือแม้แต่เอเชียนเกมส์ครั้งที่ผ่านมาที่ กรุงจาการ์ตาและเมืองปาเล็มบัง ประเทศอินโดนีเซีย ที่ได้รับเสียงตอบรับจากคอกีฬาเป็นอย่างดี เพราะเราสามารถมอบอรรถรสในการรับชมได้ตามความคาดหวังอย่างครบถ้วน”“อย่างที่เราทราบกันดีว่าเอเชียนเกมส์เป็นอีกหนึ่งมหกรรมกีฬาที่มีความสำคัญกับวงการกีฬาไทย และเป็นรายการแข่งขันที่แฟนกีฬาตั้งตารอ โดยเฉพาะเอเชียนเกมส์ หางโจว 2022 ในครั้งนี้ที่ถูกเลื่อนการจัดจากปีที่แล้ว มาเป็นช่วงปลายเดือนกันยายนถึงตุลาคมที่กำลังจะมาถึง ประกอบกับครั้งนี้ประเทศไทยส่งทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 941 คน จาก 49 สมาคมกีฬา หลากหลายประเภท ที่ไทยเราจะมีโอกาสลุ้นเหรียญรางวัล ทำให้การได้รับสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดของ AIS PLAY ในครั้งนี้มีความความหมายอย่างมาก เพราะเสมือนหนึ่งเราได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางให้คนไทยได้มีโอกาสเชียร์และส่งต่อกำลังใจ เติมพลังให้นักกีฬาไทยได้อย่างไม่มีข้อจำกัด”นางสาวรุ่งทิพย์ อธิบายต่อไปอีกว่า สำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดมิติใหม่ของการถ่ายทอดสดคอนเทนต์ระดับชาติ อย่างมหกรรมการแข่งขันกีฬาระดับสากล เพราะ AIS ในฐานะผู้ถือสิทธิ์การถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการ หรือ Official Broadcaster รายเดียวในไทยสำหรับ IPTV และ OTT ยินดีเปิดกว้างส่งต่อสิทธิ์การถ่ายทอดสดผ่านช่องทีวีดิจิทัลที่จะหมุนเวียนกันถ่ายทอดผ่านกล่อง หรือรูปแบบอื่นใดที่ได้รับใบอนุญาตภายใต้บริการ IPTV จาก กสทช. ตามกฎ Must Carry และหลักเกณฑ์การเผยแพร่โทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป ให้คนไทยได้รับชมและส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยแบบติดขอบจอนอกจากนี้พิเศษสุดสำหรับลูกค้า AIS ทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่และเน็ตบ้าน ที่จะได้รับชมการแข่งขันแบบจัดเต็มมากที่สุด ตลอดวัน ทั้งชมสด ไฮไลท์ และรีรัน ด้วยการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ตั้งแต่เครือข่ายไร้สาย 5G และไฟเบอร์บรอดแบนด์ รวมถึงระบบการถ่ายทอดที่รองรับแบบ Full HD ผ่านการจัดช่องทางชมสดถึง 11 ช่อง ให้ลูกค้า AIS ชมสด จุใจ ยิงสัญญาณสดจากหางโจว พร้อมจัดช่องพิเศษพากย์ไทยโดยผู้บรรยายและอดีตนักกีฬาชื่อดัง รวมถึงรายการพิเศษ อัพเดทข่าวสาร เจาะลึกการแข่งขันโดยกูรูด้านกีฬาชื่อดัง และสัมภาษณ์สดนักกีฬาตรงจากหางโจว บน AIS PLAY ที่สามารถรับชมได้ทุกช่องทาง ทั้ง AIS PLAY แอปพลิเคชัน, กล่อง AIS PLAYBOX, Android TV, SAMSUNG Smart TV, Apple TV และ เว็บไซต์ https://aisplay.ais.co.th/portal ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน – 8 ตุลาคม 2566นางสาวรุ่งทิพย์ กล่าวในตอนท้ายว่า “นอกเหนือจากการทำงานที่จะทำให้ AIS PLAY เป็นศูนย์กลางการรับชมสุดยอดคอนเทนต์กีฬาทั้งในประเทศ และกีฬาชั้นนำระดับโลกแล้ว เรายังพร้อมเป็นสื่อกลางเพื่อเชื่อมต่อพลัง แรงเชียร์ และประสบการณ์การรับชมของแฟนกีฬาเพื่อมอบให้ทัพนักกีฬาไทยทำหน้าที่ตัวแทนประเทศให้สามารถคว้าชัยชนะได้สำเร็จ โดยเรายืนยันที่จะทำหน้าที่ถ่ายทอดความสนุกและความทรงจำจากการแข่งขัน เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 หางโจว 2022 สู่สายตาคนไทยอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด”