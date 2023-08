"ซูเปอร์สปอร์ต" ฉลองครบรอบ 26 ปี จัดกิจกรรม Football Clinic มุ่งหวังพัฒนาศักยภาพเยาวชน

ซูเปอร์สปอร์ต ในเครือเซ็นทรัลรีเทล ร้านค้ากีฬาอันดับหนึ่งของประเทศไทย ประกาศแคมเปญฉลองครบรอบ 26 ปี “Together We Move” ซูเปอร์สปอร์ตพร้อมสนับสนุนให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีและร่างกายแข็งแรง ด้วยความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องการสร้างแรงบันดาลใจในการส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่ดีและออกมาใช้ชีวิตแบบแอคทีฟแคมเปญ “Together We Move” ครั้งนี้ ไม่เพียงแค่เป็นการการเฉลิมฉลองความสำเร็จเท่านั้น แต่ย้ำให้เห็นถึงความทุ่มเทของแบรนด์ในการส่งเสริมสังคมให้มีสุขภาพดีและมีความสุขมากขึ้น ผ่านกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งและฟุตบอล ซึ่งกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาหนึ่งที่ผู้คนให้ความสนใจและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และในโอกาสพิเศษนี้ จึงจัดกิจกรรม Supersports Football Clinic เนื่องในโอกาสครบรอบ 26th Anniversary Together We Move ด้วยความร่วมมือกันระหว่าง Supersports ร่วมกับ Umbro หนึ่งในแบรนด์ที่สำคัญที่สุดในวงการกีฬาจากประเทศอังกฤษ ผู้จัดจำหน่ายชุดกีฬาและอุปกรณ์ฟุตบอล สำหรับนักแข่งขันมืออาชีพในกว่า 90 ประเทศทั่วโลก และ Chonburi FC Academy โดยคุณกุลธิชา พฤษานุบาล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ซีอาร์ซี สปอร์ต จำกัด และคุณรัชกฤต คชชาสุวรรณ ผู้จัดการทั่วไป ชลบุรี เอฟซี อคาเดมี่ ร่วมในพิธีเปิดกิจกกรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้เยาวชนจากสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช ที่ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลได้ฝึกทักษะ เรียนรู้เทคนิค และได้เปิดประสบการณ์ฝึกฝีเท้าร่วมกันกับนักกีฬามืออาชีพ โดยภายในงานมีนักฟุตบอลอาชีพอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย “โค้ชโอ๊ต - ณัฐพร พันธุ์ฤทธิ์“ และ “ตอง - กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์“ ร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจ Together We move พร้อมชวนทุกคนมาออกกำลังกายไปด้วยกันกับน้องๆ เยาวชนภายในงานการฝึกสอนโดยโค้ช และทีมฝึกซ้อมจาก Chonburi FC Academy มาร่วมสอนเทคนิคฝึกทักษะในการครอบครองบอล การยิงประตู เกมส์โต๊ะเล็กและการเคาะจังหวะ ก่อนจะมีการแข่งขันระหว่างน้องๆ เยาวชนจากสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช ร่วมทีม Chonburi FC Academy โดยโค้ชโอ๊ต และ ตอง-กวินทร์ ร่วมแนะนำและดูการฝึกสอน บรรยกาศเป็นไปอย่างสนุกสนานโดย "โค้ชโอ๊ต - ณัฐพร พันธุ์ฤทธิ์" ได้เผยถึงแรงบันดาลในเส้นทางนักกีฬาอาชีพว่า เริ่มจากเติบโตในครอบครัวที่ชื่นชอบในการออกกำลังกายทำซึมซับและชื่นชอบในการการออกกำลังกายมาตั้งแต่เด็ก และฝากถึงน้องๆ เยาวชน ให้ถามตัวเองว่าให้ค้นหาตัวเองว่าชื่นชอบในกีฬาประเภทไหน ค้นหาในสิ่งที่ตัวเองรัก ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก หากให้รักในกีฬาฟุตบอลก็อยากให้มุ่งมั่นตั้งใจ หาแรงบันดาลใจ ดูการฝึกของนักฬาที่ชื่นชอบ มุ่งมั่นและฝึกฝน เชื่อฟังโค้ช ยึดมั่นในเส้นทางที่ฝัน ก็จะสามารถประสบความสำเร็จในเส้นทางนักกีฬาอาชีพได้ทางด้าน “ตอง - กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์“ มีจุดเริ่มต้นจากการเล่น และออกกำลังกายจากเพื่อนที่โรงเรียน เลือกเล่นเพราะทำกิจกรรมกับเพื่อนที่สนุก และกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่เด็กผู้ชายเลือกเล่นได้ง่าย พอหลงรัก ก็ใช้ความตั้งใจและต่อยอดมาสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ สำหรับใครที่สนใจในเส้นทางฟุตบอลอาชีพฝากให้ยึดมั่นตั้งใจจริงๆ เส้นทางไม่ง่ายแต่ไม่ไกลเกินฝัน