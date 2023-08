“Made with Nature” คอลเลคชั่นสนับสนุนพลังแห่งผู้หญิง

อาดิดาสพัฒนาสินค้าต่อเนื่องกับคอลเลคชั่นใหม่ “Made with Nature” สำหรับฤดูกาล FALL/WINTER 2023 พร้อมสนับสนุนพลังแห่งผู้หญิงผ่านแคมเปญ "OUR FAIRWAY" สร้างสรรค์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะ ยกขบวนผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย มีสไตล์ สร้างสรรค์จากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมMade with Nature นำเสนอผ่านชุดสีชมพูพาสเทลถูกใจสาวๆ และมีสินค้าให้เลือกหลายรุ่นอาทิ MWN LONG SLEEVE MOCK SHIRT ENERGY เสื้อคอตั้งแขนยาวเนื้อผ้าเบานุ่ม ให้ความคล่องตัว และประสิทธิภาพสูง เข้าเซ็ทกับ MWN SKORT ENERGY กระโปรงที่ดีไซน์ขอบเอวให้หนาเป็นแถบกว้าง ยืดหยุ่น กระชับสรีระผู้หญิงโดยเฉพาะ แต่งแถบสีรับกันตั้งแต่เสื้อจรดกระโปรง และ MWN DRESS ENERGY ชุดเดรสพร้อมกางเกงซับในให้ความคล่องตัว หรือ MWN V เสื้อกอล์ฟคอวีแขนสั้น ดูทันสมัยนอกจากนี้ยังมีแอคเซสเซอรี่ส์รวมถึงรองเท้ากอล์ฟเข้าเซ็ทอีกหลายรุ่น พร้อมวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ adidas Golf Flagship Store ธนิยะพลาซ่า ชั้น 2, adidas Golf Corner @Brand center adidas ชั้น 3 เซ็นทรัลเวิลด์ หรือตัวแทนจำหน่ายอาดิดาส กอล์ฟ ทั่วประเทศ