"ดาบิด ซิลบา" เอ็นไขว้เข่าพังช่วงพรีซีซัน แขวนสตั๊ดวัย 37

ดาบิด ซิลบา มิดฟิลด์จอมเก๋า รีล โซเซียดัด ประกาศแขวนสตั๊ดเรียบร้อยแล้ว ด้วยวัย 37 ปี หลังบาดเจ็บเอ็นไขว้เข่า (ACL) ช่วงพรีซีซันอดีตจอมทัพ แมนเชสเตอร์ ซิตี โพสต์บน โซเชียล มีเดีย ด้วยคำบรรยาย "ขอบคุณมาก ฟุตบอล (Thank you very much football)" เพื่อยืนยันยุติบทบาทนักฟุตบอลอาชีพซิลบา เผยว่า "วันนี้เป็นวันอันน่าเศร้าของผม วันนี้เป็นวันที่ผมบอกลาสิ่งที่ผมทุ่มเทแรงกายแรงใจให้มาตลอดชีวิต วันนี้เป็นวันที่ผมบอกลาเพื่อนร่วมทีม ซึ่งเปรียบเสมือนครอบครัวของผม ผมคงคิดถึงพวกคุณมาก"ด้าน ซิตี รำลึกถึงนักเตะซึ่งลงเล่น 436 นัด "ทุกๆ คน ที่สโมสรแมนเชสเตอร์ ซิตี ขออวยพรให้ ซิลบา โชคดีหลังรีไทร์ และขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับการมีส่วนร่วมของเขาต่อสโมสรตลอดระยะเวลา 10 ปี"ซิลบา ไต่เต้าจากทีมเยาวชน บาเลนเซีย โดยถูกปล่อยให้ ไอบาร์ กับ เซลตา บิโก ยืมตัว ก่อนย้ายสู่ถิ่นเอติฮัด สเตเดียม ปี 2010อดีตกองกลางตัวรุก ทีมชาติสเปน ติดธง 125 นัด ยิง 35 ประตู ตลอดระยะเวลา 12 ปี เป็นขุนพลชุดแชมป์โลก 2010 และ ยูโร 2008 กับ 2012