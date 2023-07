"บิว-ภูริพล" ผลงานเข้าตา ผงาดรับรางวัลนักกรีฑายอดเยี่ยมแห่งเอเชีย

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ ได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สมาคมกรีฑาแห่งเอเชีย โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลอร์ด เซบาสเตียน โค ประธานสมาคมกรีฑาโลก นายดาลาล อัล ฮาหมัด ประธานสมาคมกีฬากรีฑาแห่งเอเชีย คณะกรรมการกีฬาทั้ง 45 ประเทศ และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานอย่างคับคั่ง โดย บิว ภูริพล บุญสอน นักกีฬากรีฑา ทีมชาติไทย เข้ารับรางวัล The Best U18 Athlete of Asia ประเภทชาย อีกด้วยพล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์ นายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สมาคมกีฬากรีฑาฯ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภากรีฑาแห่งเอเชีย (Asian Athletics Association Congress Meeting 2023) และการจัดการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 25 (25th Asian Athletics Championships 2023) เชื่อว่ากีฬากรีฑาในประเทศไทยจะมีการพัฒนาและเติบโตไปอีกขั้น ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญที่จะยกระดับทั้งนักกรีฑาไทยและเอเชีย ให้มีศักยภาพไปสู่การแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์โลก 2023 ณ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ระหว่างวันที่ 19-27 สิงหาคม นี้และกีฬากรีฑาในโอลิมปิก 2024 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในปีหน้าอีกด้วยนายดาลาล อัล ฮาหมัด ประธานสมาคมกีฬากรีฑาแห่งเอเชีย กล่าวว่าในโอกาสเฉลิมฉลองสมาคมกรีฑาแห่งเอเชียครบรอบ 50 ปี กว่าห้าทศวรรษที่ผ่านมา ได้เห็นความสำเร็จและการเติบโตของกีฬากรีฑาในทวีปเอเชีย ทำให้การแข่งขันในปีนี้มีความสำคัญยิ่ง และรู้สึกเป็นเกียรติที่นักกีฬาได้มารวมตัวกันที่นี่ในกรุงเทพฯ เมืองที่มีชื่อเสียง และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ขอขอบคุณการต้อนรับที่อบอุ่น และความตั้งใจของเจ้าภาพในการจัดงานอันทรงเกียรตินี้ มั่นใจว่าความสำเร็จ ชัยชนะ และเรื่องราวของนักกีฬาที่ยอดเยี่ยมของเราจะปรากฏในสายตาชาวโลกด้าน พล.ต.ต.สุรพงษ์ อาริยะมงคล อุปนายกและเลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า สำหรับการประชุมสภากรีฑาแห่งเอเชีย จะมีการประชุมในวันที่ 11 ก.ค. นี้ ณ โรงแรมชาเทรียม แกรนด์ กรุงเทพฯ โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุม และในช่วงเย็นจะมีพิธีเปิดการแข่งขัน ณ สามย่านมิตรทาวน์สำหรับความพร้อมของสนามในขณะนี้ ทางสมาคมได้ร่วมกับกรมพลศึกษา ปรับปรุงลู่วิ่ง ไฟสปอตไลต์ของสนาม เพิ่มห้องโฟโตฟินิช จอแอลอีดี และสัญญาณอินเตอร์เนต สมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อย ในส่วนของการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านจราจรได้รับความร่วมมือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นอย่างดี โดยขณะนี้ได้มีนักกีฬาจาก 42 ประเทศทยอยเดินทางมาร่วมการแข่งขันแล้วกว่า 1,500 คนจึงขอเชิญคนไทยร่วมติดตามชมและเป็นเจ้าภาพที่ดี ในการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์เอเชีย 2023 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12 -16 กรกฎาคม นี้ ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ โดยเข้าชมฟรี และสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทาง เฟสบุ๊ค ยูทูป Asian Athletics Championships 2023 รวมไปถึงการถ่ายทอดสดผ่าน ช่อง 9 ระหว่างวันที่ 12- 15 ก.ค. เวลา 18.00 -19.00 น. และในวันที่ 16 ก.ค. เวลา 17.30 -19.00 น. ซึ่งจะเป็นพิธีปิดการแข่งขัน ติดตามรายรายละเอียด และตารางการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.asianathleticschampionships2023.com