สยามพิวรรธน์ ร่วมทุน พิวอท ดิจิทัล ตั้งบริษัทลุยดิจิทัลแพลตฟอร์ม

ผู้จัดการรายวัน360- สยามพิวรรธน์ จับมือ พิวอท ดิจิทัล ขยายศักยภาพนวัตกรรมดิจิทัล จัดตั้งบริษัทเอ็กซ์โพเนนเชียล ขับเคลื่อนดิจิทัลแพลตฟอร์มสู่การเติบโตแบบไร้ขีดจำกัดสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหาร สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม ไอซีเอส และ สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ เดินหน้าขยายศักยภาพด้านนวัตกรรมดิจิทัลด้วยการร่วมทุนครั้งสำคัญกับพิวอท ดิจิทัล (Pivot Digital Pte Ltd.) บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จัดตั้งบริษัท เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด (Xponential Co. Ltd.) เพื่อขับเคลื่อนดิจิทัลแพลตฟอร์มให้ไปได้ไกลแบบไร้ข้อจำกัด และพัฒนา ONESIAM SuperApp ให้สามารถตอบรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว ด้วยการนำเสนอประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายและไร้รอยต่อ ทั้งกับลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจนายอักเซล วินเทอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พิวอท ดิจิทัล จำกัด เปิดเผยว่า การร่วมทุนจัดตั้ง เอ็กซ์โพเนนเชียล แสดงถึงความมุ่งมั่นของสยามพิวรรธน์ ในการขับเคลื่อนและพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม ให้ไปได้ไกลกว่าเดิม ขยายขีดความสามารถเพื่อรองรับการเติบโตทุกรูปแบบในโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เอ็กซ์โพเนนเชียลจึงเป็นการผสานพลังศักยภาพที่มีเอกลักษณ์ของสยามพิวรรธน์ในฐานะสุดยอดผู้พัฒนาศูนย์การค้าลักซ์ซูรี่ และมีชื่อเสียงระดับโลกในการนำเสนอที่สุดของความเป็นเลิศ และความเชี่ยวชาญที่โดดเด่นของพิวอท ดิจิทัล ในเทคโนโลยีด้าน RetailTech และ FinTech“ความโดดเด่นที่มีเอกลักษณ์ของเอ็กซ์โพเนนเชียล เกิดจากศักยภาพที่จะทรานสฟอร์ม และยกระดับภูมิทัศน์ทางธุรกิจดิจิทัล เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ONESIAM SuperApp ให้เติบโตในรูปแบบใหม่ โดยนำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีขั้นสูงของพิวอท ดิจิทัล ที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มด้านซอฟต์แวร์ (SaaS) ที่ทันสมัยที่สุด เรามุ่งเป้าที่จะนำเสนอบริการที่ปรึกษาที่ไปไกลกว่าสยามพิวรรธน์ โดยจะขยายธุรกิจ ไปในอุตสาหกรรมทั่วโลก ดังนั้น เอ็กซ์โพเนนเชียล จึงนำเสนอนวัตกรรมดิจิทัลที่ล้ำสมัยในธุรกิจรีเทล ซึ่งจะปฏิวัติการสร้างประสบการณ์ลูกค้าและสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการ”ทั้งนี้ เอ็กซ์โพเนนเชียลได้นำความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจค้าปลีก หรือ RetailTech และเทคโนโลยีด้านการเงิน FinTech พร้อมทั้งความชำนาญด้าน AI และเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อนำเสนอบริการที่สร้างคุณค่าและแตกต่างสำหรับธุรกิจ Luxury mall ระดับโลกการจัดตั้งบริษัทเอ็กซ์โพเนนเชียล ถือเป็นก้าวสำคัญของสยามพิวรรธน์ ในการเสริมแกร่งกลยุทธ์ดิจิทัลที่จะต่อยอดความสำเร็จจากการนำเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนธุรกิจที่เชื่อมโยงประสบการณ์จากโลก Physical สู่โลกดิจิทัล หลังการเปิดตัว ONESIAM SuperApp เมื่อปลายปี 2564 ที่มุ่งพัฒนาระบบนิเวศธุรกิจระดับโลก ผ่านการผนึกกำลังกับพันธมิตรธุรกิจ ร้านค้าผู้เช่า และแบรนด์จากทั่วโลก สร้างความแข็งแกร่งจากฐานลูกค้าที่ทรงพลังทั้งในประเทศและต่างประเทศ เดินหน้าสู่โลกใหม่ของธุรกิจที่สามารถขยายไปได้อย่างไร้พรมแดน แอปดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างดีทั้งจากลูกค้าและพันธมิตรธุรกิจ ทำให้สยามพิวรรธน์สามารถขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่และครองความเป็นผู้นำในกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงในประเทศไทยพิวอท ดิจิทัล เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีที่มีประสบการณ์ในการทรานสฟอร์มธุรกิจในด้านเทคโนโลยีค้าปลีก (RetailTech) และเทคโนโลยีด้านการเงิน (FinTech) ซึ่งตั้งอยู่ที่สิงคโปร์ และมีกลุ่มลูกค้าชั้นนำระดับโลก มีศูนย์กลางดำเนินงานระดับโลกในบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม และล่าสุดที่กรุงเทพฯ บริษัทมีชื่อเสียงด้านความเชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้และการสร้างผลิตภัณฑ์ดิจิทัล รวมทั้งดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาและวางระบบเทคโนโลยี โดยมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ในช่องทางการค้าปลีกแบบออมนิแชนแนล บริการทางการเงิน และการค้าปลีก ซึ่งถือเป็นพันธมิตรที่มีบทบาทสำคัญต่อการร่วมทุนในครั้งนี้ ที่จะพลิกเกมธุรกิจของสยามพิวรรธน์ต่อไปในอนาคต