“ทรูวิชั่นส์” ถ่ายสดกอล์ฟเมเจอร์หญิง “เคพีเอ็มจี วีเมนส์ พีจีเอ แชมเปียนชิพ" ร่วมเชียร์โปรสาวไทยเริ่ม 22 มิ.ย. นี้ !!

ทรูวิชั่นส์ ตอกย้ำการเป็นผู้นำคอนเทนต์กีฬาระดับโลก มอบโปรแกรมเด็ดสำหรับแฟน ๆ กีฬากอล์ฟ พร้อมร่วมส่งแรงเชียร์โปรสาวไทย กับโปรแกรมสำคัญ เคพีเอ็มจี วีเมนส์ พีจีเอ แชมเปียนชิพ 2023 เมเจอร์ที่ 2 ของฝ่ายหญิงระหว่างวันที่ 22 - 25 มิถุนายนนี้ ทรูวิชั่นส์ พร้อมถ่ายทอดสดทางช่อง Golf Channel Thailand HD Plus (676)ทรูวิชั่นส์ โฮม ออฟ เมเจอร์ (Home of Major) ทั้งกอล์ฟเมเจอร์ชาย และหญิง ทรูวิชั่นส์ ถ่ายทอดครบทุกรายการ ฤดูกาลนี้เมเจอร์ของฝ่ายชายผ่านไปแล้ว 3 เมเจอร์ คือ มาสเตอร์ส, พีจีเอ แชมเปียนชิพ และที่จบไปหมาด ๆ ยูเอส โอเพน ส่วนเมเจอร์หญิงประเดิมไปแล้ว 1 รายการ คือ เชฟรอน แชมเปียนชิพ ส่วนสัปดาห์นี้ จะเป็นโปรแกรมของเมเจอร์ลำดับที่ 2 ของปีคือ เคพีเอ็มจี วีเมนส์ พีจีเอ แชมเปียนชิพ 2023 ที่สนามบัลทัสรอล คันทรี คลับ(โลเวอร์ คอร์ส) ในเมืองสปริงฟิลด์ รัฐนิวเจอร์ซี สหรัฐอเมริกา ปีนี้มีเงินรางวัลรวมให้ชิงกันมากถึง 9 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 313 ล้านบาท)ปี 2022 ที่ผ่านมา ชอน อิน จี โปรจากเกาหลีใต้คว้าแชมป์ไปครอง พร้อมกับเงินรางวัล 1.3 ล้านบาท โดยโปรสาวไทยที่ผลงานดีที่สุดคือ โปรจีน - อาฒยา ฐิติกุล จบที่อันดับ 4 สกอร์รวมห่างจากแชมป์แค่ 2 สโตรค สำหรับโปรสาวไทยที่ได้ร่วมแข่งขันในสัปดาห์นี้ ก็ยังเป็นชุดใหญ่ที่ลงลุ้นแชมป์ นำโดย อาฒยา ฐิติกุล นักกอล์ฟไทยอันดับที่ 6 ของโลก, เอรียา จุฑานุกาล อดีตแชมป์เมเจอร์ และอดีตหมายเลข 1 ของโลก ที่สัปดาห์ล่าสุดได้รองแชมป์ แอลพีจีเอ ทัวร์ ไมเออร์ คลาสสิก มาสด ๆ ร้อน ๆ, โปรโม - โมรียา จุฑานุกาล พี่สาวร่วมสายเลือดของ เอรียา สองพี่น้องยังได้แชมป์ แอลพีจีเอ ทัวร์ ประเภททีมร่วมกับ แพตตี้ - ปภังกร ธวัชธนกิจ และ จีน - อาฒยา ฐิติกุล ในรายการ อินเตอร์ เนชั่นแนล คราวน์ 2023 อีกด้วยในขณะที่โปรระดับโลกที่มาลุ้นแชมป์ปีนี้ นำโดยแชมป์คนล่าสุด ชอน อินจี (เกาหลีใต้), เนลลี คอร์ด้า(สหรัฐอเมริกา) ,ซี ยัง คิม (เกาหลีใต้), ฮันน่าห์ กรีน (ออสเตรเลีย), พัค ซัง ฮยุน (เกาหลีใต้), ลีโอนา แม็คไกวร์ จากสกอตแลนด์ ที่เพิ่งคว้าแชมป์ ไมเมอร์ คลาสสิก ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และยังมีอีกหลาย ๆ คนให้ได้ติดตามทรูไฮบริด กล่องเดียวจบ ครบความบันเทิง ชัดสุดระดับ 4K กับแพ็กเกจ Platinum และ Gold พร้อมเน็ตบ้านไฟเบอร์ทรู 1 Gbps สัมผัสประสบการณ์ความบันเทิง และกีฬาระดับไฮเอนด์ และชมทรูวิชั่นส์ นาว บนแพลตฟอร์มของทรูไอดี ดูได้ทุกที่ทุกเวลา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง https://bit.ly/3oo9wSO และ https://bit.ly/3MqSADf หรือโทร. 02-700 -8000 กด 3โปรแกรม ถ่ายทอดสด เคพีเอ็มจี วีเมนส์ พีจีเอ แชมเปียนชิพ 2023 ทาง Golf Channel Thailand HD Plus (676)22 มิ.ย.รอบแรก ช่วงแรก22.00 - 02.0023 มิ.ย.รอบแรก ช่วงที่ 204.00 - 06.0023 มิ.ย.รอบที่ 2 ช่วงแรก22.00 - 02.0024 มิ.ย.รอบที่ 2 ช่วงที่ 204.00 - 06.0024 มิ.ย.รอบที่ 322.00 - 05.0025 มิ.ย.รอบสุดท้าย22.00 - 05.00