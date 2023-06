สองพี่น้องดวงมณี ลงชิงชัยศึกอเมเจอร์ แชมเปี้ยนชิพ ที่อังกฤษ

จอร์จ ดวงมณี วัย 21 ปี และ จอช ดวงมณี วัย 18 ปี สองพี่น้องนักกอล์ฟชาวไทยจากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย พร้อมด้วย ทีเค- รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ เตรียมลงแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นรายการ The Amateur Championship ที่สนาม Hillside and Southport & Ainsdale ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 19-24 มิถุนายนนี้สำหรับกอล์ฟรายการ The Amateur Championship เป็นการแข่งขันกอล์ฟระดับอเมเจอร์ที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในโลก โดยปีนี้มีผู้เล่น 288 คนลงชิงชัยแบบสโตรคเพลย์และแมตช์เพลย์ ผู้ชนะจะได้รับเชิญเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟเมเจอร์รายการ ดอ โอเพ่น และ ยูเอส โอเพ่น และตามธรรมเนียมแล้วยังได้รับเชิญให้ลงเล่นในรายการ มาสเตอร์ส ทัวร์นาเมนท์ อีกด้วยทั้งนี้การแข่งขัน The Amateur Championship หรือที่รู้จักกันในชื่อรายการ British Amateur หรือ British Amateur Championship มีประวัติอันยาวนานตั้งแต่ปี 1885 เป็นการแข่งขันประจำปีในสหราชอาณาจักร นอกจากมือสมัครเล่นของสหรัฐอเมริกาแล้ว รายการนี้ยังถือเป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์ชั้นนำสำหรับนักกอล์ฟสมัครเล่นทั่วโลก โดยดึงดูดผู้เล่นจากสมาคมกอล์ฟ 38 แห่งจากทั้ง 6 ทวีป