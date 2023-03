กสทช. จ่อยกเลิกกฏ Must Have เหตุโดนค่าลิขสิทธิ์อ่วม

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เตรียมประกาศยกเลิกกฏ Must Have ที่ออกมาเพื่อให้คนไทยได้ชมการเเข่งขัน 7 รายการใหญ่เเบบฟรีๆเเม้จะเป็นความสุขของคนไทยที่จะต้องได้ชมการเเข่งขันรายการใหญ่ๆ ประกอบด้วย1. การแข่งขันฟุตบอลโลก รอบสุดท้าย (FIFA World Cup Final)2. การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ (SEA Games)3. การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ (Asian Games)4. การแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ (ASEAN Para Games)5. การแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ (Asian Para Games)6. การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก (Olympic Games)7. การแข่งขันกีฬาพาราลิมปิก (Paralympic Games)อย่างไรก็ตามหลังๆ มันเหมือนเป็นดาบ 2 คม เพราะกฏที่ออกมาเหมือนเอื้อให้หลายฝ่ายเริ่มโก่งค่าลิขสิทธิ์ อย่างฟุตบอลโลกที่ผ่านมา คนไทยต้องมาลุ้นถึงช่วงท้ายๆว่าจะได้ดูหรือไม่ เพราะค่าลิขสิทธิ์ที่สูงถึง 1,400 ล้านบาท เท่านั้นไม่พอ มาถึงซีเกมส์ 2023 ที่กัมพูชา เพื่อนบ้านก็ทำเเสบไม่น้อยเรียกค่าลิขสิทธิ์เราถึง 8 แสนเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 28 ล้านบาท ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีการเก็บมาก่อน ขณะที่ไทยก็กลืนไม่เข้าคายไม่ออก เเต่เพราะกฏที่มีก็จะยอมจ่ายที่ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 6.8 ล้านบาทเท่านั้นล่าสุดในที่ประชุม กสทช. วันที่ 23 มีนาคม 2566 ได้พิจารณาเรื่องนี้เเละเห็นตรงกันว่าควรยกเลิกกฏนี้เพื่อไม่ให้มีปัญหาซ้ำในอนาคต ขณะเดียวกัน ยังมีการจัดโหวตให้ประชาชนคนไทยเข้าไปออกความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงเป็นเวลา 30 วัน ก่อนจะมีการประกาศยกเลิกกฎ Must Have อย่างเป็นทางการ