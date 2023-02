"ต๋อง-สมรักษ์-นักตบ7เซียน" สุดยอดนักกีฬาไทย งาน "3ทศวรรษ" สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯ

สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย จัดงานใหญ่”3 ทศวรรษ วินาทีสู่ฝันพลังแห่งความภาคภูมิใจ” ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯครบ 30 ปี (2535-2565) มอบรางวัลเกียรติยศใก้กับนักกีฬา แยกเป็นทศวรรษละ 10 รางวัล และรางวัลพิเศษอีก 8 รางวัล รวมทั้งสิ้น 38 รางวัล สุดยอดนักกีฬายุคต่างๆ รวมทั้งบุคลากรกีฬาทุกยุดเข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติกันด้วยความยิ่งใหญ่งานครบรอบ 30 ปีการก่อตั้งสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬา มอบรางวัลให้กับนักกีฬาทรงคุณค่าในช่วง 3 ทศวรรษ ที่ผ่านมา ในชื่อว่า"3 ทศวรรษ วินาทีสู่ฝันพลังแห่งความภาคภูมิใจ" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์(ชั้น 3 ) โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธาน พร้อมด้วย นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย, ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการก่องทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ,คุณนวลพรรณ ล่ำซำ CEO บมจ.เมืองไทยประกันภัย และผู้สนับสนุนมากมายร่วมงาน โดยมีคณะกรรมการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย นำโดยนายไพฑูร ชุติมากรกุล นายกสมาคมฯ กล่าวรางงาน พร้อมให้การต้อนรับนั้นนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า”ต้องขอขอบคุณ สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ให้ความสำคัญ กับการจัดงานรำลึก นึกถึงคุณงามความดีของนักกีฬารุ่นเก่าๆ ในช่วง30 ปีที่ผ่านมา ซึ่งตนเองในฐานะรัฐมนตรีฯ ก็ไม่เคยเห็นหน่ายงานไหนจัดมาก่อน การจัดงาน 3 ทศวรรษนี้ เชื่อว่าจะทำให้เยาวชน แฟนกีฬารุ่นใหม่ ได้รู้จักนักกีฬาที่เคยสร้างชื่อให้ประเทศไทยในยุคก่อนๆมากขึ้น เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการรักการเล่นกีฬา รักการออกกำลังกายมากขึ้น ในนามของกระทรวงฯ พร้อมให้การสนับสนุน กิจกรรมดีๆมีคุณค่าของสมาคมฯอย่างเต็มที่ ”ส่วน ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการกีฬาฯ เปิดเผยว่า “ การกีฬาแห่งประเทศไทย รู้สึกภาคภูมิใจ ที่สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯให้ความสนใจ ให้ความสำคัญกับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศ โดยเฉพาะนักกีฬายุค20-30 ปีก่อน ที่บางคนไม่รู้จัก ไม่เคยเห็นผลงาน กลับมาขึ้นรับรางวัลอันทรงเกียรติในวันนี้ ซึ่งเป็นเกียรติประวัติกับชีวิตนักกีฬา ซึ่งการกีฬาฯ ก็หวังว่า สมาคมฯจะจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาอีก การกีฬาพร้อมให้การสนับสนุนเต็มที่”ทางด้าน ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนากีฬาฯ กล่าวว่า งาน ”3 ทศวรรษ วินาทีสู่ฝันพลังแห่งความภาคภูมิใจ” ของสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯ ในว้นนี้ กองทุนฯ รู้สึกเป็นเกียรติ ที่ได้ร่วมสนับสนุนภาคเอกชน สนับสนุนงานที่ทรงเกียรติครั้งยิ่งใหญ่กับนักกีฬา ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ขอชมเชยสมาคมฯว่าจัดงานได้ยิ่งใหญ่ สมเกียรติกับผู้รับรางวัลทุกท่าน”ขณะที่นายไพฑูร ชุติมากรกุล นายกสมาคมฯ เปิดเผยว่า การจัดงานครบรอบ 30ปี หรือ 3 ทศวรรษของการก่อตั้งสมาคมฯครั้งนี้ สมาคมฯจัดเพื่อวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรำลึกถึงผลงานของนักกีฬารุ่นต่างๆ ในยุคตั้งแต่30 ปี-20 ปีที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะ นักกีฬารุ่นก่อนๆ ที่แฟนๆกีฬารุ่นใหม่ส่วนใหญ่แทบไม่รู้จัก ไม่เคยเห็นหน้า ไม่เคยดูผลงาน ก็ได้เห็น ได้รับรู้กัน โดยงาน ”3 ทศวรรษ วินาทีสู่ฝันพลังแห่งความภาคภูมิใจ” ที่สมาคมฯจัดขึ้นเพื่อเชิดชู เป็นการให้เกียรติ ให้ความสำคัญกับนักกีฬาในยุคต่างๆ ประเภทต่างๆที่เสียสละเวลาส่วนตัว ไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศมากมาย สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการยกย่อง ได้รับการรับรู้ทั่วกันจากแฟนกีฬาทั้งยุคก่อนและยุคปัจจุบัน สุดท้ายต้องขอขอบคุณทุกท่าน ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ที่สนับสนุน จนงานผ่านไปได้ด้วยดี ในนามสมาคมฯ พร้อมที่จะทำสิ่งดีๆเพื่อสังคม เพื่อวงการกีฬาไทยต่อไปครับ "นายกสมาคมฯกล่าวสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล แยกเป็น ประเภทของรางวัล ในแต่ละทศวรรษ มีดังนี้1. สมาคมกีฬาแห่งทศวรรษ Sport Association of Decade(ทศวรรษแรก 2535-2545)ได้แก่ สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย /ทศวรรษที่่ 2(2545-2555)สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย/ทศวรรษ ที่่3 (2555-2565)สมาคมกีฬาเทควันโด้ แห่งประเทศไทย2. บุคคลสำคัญแห่งทศวรรษ The Person of Decadeทศวรรษที่1 พลตรีจารึก อารีราชการัณย์/ทศวรรษ 2 นายธนา ไชยประสิทธิ์/ทศวรรษ 3 คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล3. ทีมกีฬาแห่งทศวรรษ Team of the Decadeทศวรรษ ที่1 ฟุตบอลดรีมทีม/ทศวรรษ2เซปัคตะกร้อ ชุดของสืบศักดิ์ ผันสืบ/ทศวรรษ 3 วอลเลย์บอลหญิง ชุด 7 เซียน4. นักกีฬาอาชีพยอดเยี่ยมแห่งทศวรรษ The Profession Player of the Decadeทศวรรษที่1 สามารถ พยัคฆ์อรุณ (มวยสากล-มวยไทย)/ทศวรรษ 2 ธงชัย ใจดี(กอล์ฟ)/ทศวรรษ3โปรเม-เอรียา จุฑานุกาล(กอล์ฟ)5. ผู้จัดการทีมแห่งทศวรรษ The Manager of the Decadeทศวรรษที่1 "บิ๊กหอย"ธวัชชัย สัจจกุล(ฟุตบอล)/ทศวรรษ 2 บุษบา ยอดบางเตย (ยกน้ำหนัก) /ทศวรรษ3"มาดามแป้ง"นวลพรรณ ล่ำซำ(ฟุตบอล)6. ผู้ทำชื่อเสียงในเวทีกีฬาสากลแห่งทศวรรษ The Man of the Decadeทศวรรษที่1 "บังยี"วรวีร์ มะกูดี (อดีตนายกส.ฟุคบอลฯ)/ทศวรรษ2ผศ.ดร.พิมล ศรีวิกรณ์ (นายกส.เทควันโด้)/ทศวรรษ 3 วิชัย ศรีวัฒนประภา(อดีตประธานสโมสร เลสเตอร์ ซิตี้)7. นักกีฬาตัวอย่างแห่งทศวรรษ The Idol of the Decadeทศวรรษที่ 1 "ซิโก้"เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง(ฟุตบอล)/ทศวรรษ2บัวขาว บัญชาเมฆ(มวยไทย)/ทศวรรษ 3 ตูน บอดี้สแลม นายอาทิวราห์ คงมาลัย(นักวิ่ง-เทเบิลเทนนิส)8. นักกีฬายอดเยี่ยมแห่งทศวรรษ The Gloden Player of the Decadeทศวรรษที่ 1 นาวาตรี สมรักษ์ คำสิงห์ รน.(มวยสากล)/ทศวรรษ 2 ร.อ.หญิงปวีณา ทองสุข(ยกน้ำหนัก/ทศวรรษ 3 "เทนนิส"พานิภัค วงศ์พัฒนกุล(เทควันโด้)9. ที่สุดนักกีฬาแห่งทศวรรษ The Icon of the Decadeทศวรรษที่ 1 "ต๋อง ศิษย์ฉ่อย นายวัฒนา ภู่โอบอ้อม(สนุกเกอร์)/ทศวรรษ 2 "บอล"ภราดร ศรีชาพันธ์ (เทนนิส)/ทศวรรษ 3 "เจ"ชนาธิป สรงค์กระสินธ์(ฟุตบอล)10. วินาทีความทรงจำแห่งทศวรรษ The Moment of the Decadeทศวรรษที่ 1 "วัง"ธวัชชัย ดำรงค์อ่องตระกูล(ฟุตบอล)/ทศวรรษ 2 พันโทหญิง อุดมพร พลศักดิ์ เจ้าของวลีเด็ด"สู้โว้ย"(ยกน้ำหนัก)/ทศวรรษ 3 "โค้ชเช" ชัชชัย ชเว(เช ยองว็อก) โค้ชกีฬาเทควันโด้ประเภทของรางวัลพิเศษ1.รางวัลที่สุดแห่งความทรงจำ The Forever Memory of the Decade มี 2 รางวัล1."ซ้ายทะลวงใส้" เขาทราย แกแล็คซี่ นายสุระ แสนคำ (มวยสากล)2."เพชรฆาตหน้าหยก"นาวาอากาศเอก ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน(ฟุตบอล)2.รางวัลเกียรติยศแห่งทศวรรษ The Greatest Honour of the Decade มี 6 รางวัล1.มนัส บุญจำนงค์(มวยสากล)2.พันตำรวจโท วิจารณ์ พลฤทธิ์(มวยสากล)3.สมจิตร จงจอหอ(มวยสากล)4.พันตรีหญิงประภาวดี เจริญรัตนธารากุล(ยกน้ำหนัก)5.โสภิตา ธนสาร(ยกน้ำหนัก)6.สุกัญญา ศรีสุราช(ยกน้ำหนัก)