นักมวยหญิง ONE "ดังก้องฟ้า" คว้าแชมป์เอเชียคิกบ็อกซิ่ง 2022

"ดังก้องฟ้า บัญชาเมฆ" นักมวยสาวสายบู๊ ลูกศิษย์ของเจ้าตำนานมวยไทย "บัวขาว บัญชาเมฆ" คว้าตำแหน่งแชมป์ในการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์เอเชีย รายการ "Asian Kickboxing Confederation Championships 2022" ที่จัดขึ้นในช่วงวันที่ 10-18 ธันวาคม 2565 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น )"ดาวก้องฟ้า" นักกีฬามวยไทยสังกัด ONE หลังจากเพิ่งจบศึกไฟต์ที่สองในศึก ONE 164 เมื่อเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา ก็หันมาเก็บประสบการณ์ในสายคิกบ็อกซิ่งในฐานะตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์เอเชียระดับสมัครเล่น ซึ่งมีตัวแทนนักกีฬาจาก 5 ประเทศทั่วเอเชียร่วมแข่งขันโดย "ดังก้องฟ้า" โชว์ผลงานเยี่ยมฝ่าด่านลอยลำเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศ และสุดท้ายสามารถเอาชนะคู่แข่งจากเวียดนามซิวตำแหน่งแชมป์ในรุ่น Low Kick 52 กก. มาได้ ซึ่งเจ้าตัวถือว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภูมิใจหลังจากคว้าเหรียญทองแดงจากกีฬาซีเกมส์ในรุ่นเดียวกันเมื่อปีที่ผ่านมา"รู้สึกดีใจมากค่ะ เพราะเป็นการพิสูจน์ฝีมือของตัวเองในกีฬาคิกบ็อกซิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องลงแข่งในฐานะตัวแทนทีมชาติด้วยค่ะ จากนี้ ก็คงเตรียมตัวสำหรับไปแข่งกีฬาซีเกมส์ปีหน้าที่กัมพูชา แต่ก็รอโปรแกรมจากทาง ONE ด้วยค่ะ ต้องดูอีกทีว่าจะได้ขึ้นชกที่ ONE ก่อนไปซีเกมส์หรือเปล่าค่ะ"สำหรับผลงานใน ONE "ดังก้องฟ้า" ลงแข่งขันในกติกามวยไทย รุ่นอะตอมเวต (115 ป.) ไปแล้วสองไฟต์ โดยนัดแรกต้องเจอกับสายแข็งจากแดนน้ำหอม "อนิสสา เม็กเซน" เมื่อเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา และนัดต่อมาก็เผชิญหน้ากับแชมป์โลกมวยไทย WBC "ลารา เฟอร์นานเดซ" จากแดนกระทิงดุแม้สาวน้อยมวยไทยวัย 21 ปี จะยังเก็บแต้มชัยไม่ได้ในสองไฟต์ที่ผ่านมา แต่เจ้าตัวยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาฝีมือและพยายามไปให้ถึงแชมป์โลก ONE มวยไทยให้ได้ตามที่ตั้งใจ"สำหรับใน ONE ตอนนี้ หนูขอโฟกัสที่กติกามวยไทย และตั้งใจจะเก็บชนะแรกให้ได้ค่ะ ส่วนอนาคตจะข้ามสายไปคิกบ็อกซิ่งหรือไม่ ก็ต้องรอดูอีกทีค่ะ"