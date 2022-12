บรรยากาศคึกคัก "Davido" นำทัพ ศิลปินนักร้องร่วมโชว์พิธีปิดฟุตบอลโลก 2022

ฟุตบอลโลก 2022 ที่ประเทศกาตาร์ มีพิธีปิดอย่างเป็นทางการก่อนที่การแข่งขันนัดชิงชนะเลิศจะเริ่มต้นขึ้น โดยมี "ดาวิโด้" (Davido) นักร้อง และนักแต่งเพลงชื่อดังชาวอเมริกัน เชื้อสายไนจีเรีย เป็นหนึ่งในศิลปินหลักในครั้งนี้เจ้าตัวมาพร้อมกับเพลง "Hayya Hayya (Better Together)" เพลงประกอบประจำทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก 2022 ซึ่งร้องร่วมกับอีกหนึ่งศิลปิน อย่าง Aishaนอกจากนี้ยังมีศิลปินคนอื่นๆ อย่าง Ozuna ศิลปินจากเปอโตริโก และ Gims แรปเปอร์ชาวคองโก ที่ขึ้นมาร้องเพลง Arhbo รวมไปถึงกลุ่มศิลปินหญิง ทั้ง Balqees นักร้องสาวลูกครึ่งเยเมน-ยูเออี, Rahma Riad นักร้องสาวชาวอิรัก และ Manal นักร้องสาวชาวโมร็อกโก ที่ขึ้นแสดงในเพลง Light The Sky อีกด้วย