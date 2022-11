"ซูเปอร์สปอร์ต" เปิดแคมเปญ “LET’S CHEER WORLD SOCCER 2022” ดึง "แบร์เกอร์" ตำนานหงส์แดง จัดกิจกรรมต้อนรับบอลโลก

ซูเปอร์สปอร์ต ในเครือเซ็นทรัลรีเทล ร้านค้ากีฬาอันดับหนึ่งของประเทศไทย จัดแคมเปญ “LET’S CHEER WORLD SOCCER 2022” ส่งโปรโมชันพิเศษสำหรับแฟนฟุตบอลให้พร้อมฉลองมหกรรมฟุตบอลระดับโลกประจำปี 2022 ที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยจัด 4 กิจกรรมพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2565 นี้เออร์ลินดา เพชรพิสิฐ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด กล่าวว่า “มหกรรมฟุตบอลระดับโลกในปี 2022 นี้ ถือเป็นสุดยอดมหกรรมกีฬาที่แฟนฟุตบอลทั่วประเทศรอคอย ฟุตบอลเป็นกีฬายอดฮิตของทั้งคนไทยและในต่างประเทศทั่วโลก ผู้คนจึงใจจดใจจ่อรอร่วมลุ้นไปกับมหกรรมครั้งนี้ ซูเปอร์สปอร์ตจึงเอาใจแฟนบอลด้วยการเปิดแคมเปญให้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ โดยเราได้ร่วมมือกับ Tops และ Power Buy ในการนำเสนอโปรโมชันพิเศษ พร้อมด้วยแบรนด์กีฬาดังที่จะมาร่วมสร้างประสบการณ์ครบวงจรและน่าประทับใจจนลืมไม่ลงให้กับแฟน ๆแคมเปญ LET’S CHEER WORLD SOCCER 2022 จะจัดเต็มด้วย 4 กิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟ เติมเต็มประสบการณ์มหกรรมฟุตบอลระดับโลกด้วยโปรโมชันพิเศษจากทั้งซูเปอร์สปอร์ตและแบรนด์พันธมิตรชั้นนำ ประกอบด้วย :SOCCER OFFER: ซูเปอร์สปอร์ต ร่วมกับ Power Buy และ Tops จัดแคมเปญลุ้นรางวัลมากมายรวมถึง 194 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท อาทิ ทีวี QLED 98 นิ้ว ความละเอียดระดับ 4K, บัตรของขวัญจาก Supersports บัตรของขวัญจาก Power Buy และบัตรของขวัญจาก TopsSOCCER MISSION: สมาชิก The 1 รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมเพียงร่วมเล่นมิชชั่นบนแอป The 1 รับคะแนนเพิ่มสูงสุด 1,500 คะแนนSOCCER EXPERIENCE: ลูกค้าซูเปอร์สปอร์ตลุ้นเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสุดพิเศษกับนักฟุตบอลซูเปอร์สตาร์ แพทริค แบร์เกอร์ (Patrik Berger) โดยแบ่งออกเป็นสองช่วง (1) ช่วงเช้ากับกิจกรรม FOOTBALL CLINIC ที่จะมาฝึกสอนทักษะทางฟุตบอล โดยแพทริค แบร์เกอร์ และ ณัฐพร พันธุ์ฤทธิ์ จากทีมเมืองทอง ยูไนเต็ด ร่วมเป็นโค้ชหลักในกิจกรรมนี้ (2) ช่วงบ่ายกับกิจกรรม MEET & GREET ซึ่งเปิดโอกาสให้ลูกค้าคนพิเศษของ Supersports และลูกค้า LFC รวมจำนวน 100 คนเท่านั้น ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษเช่นนี้ และปิดท้ายด้วยการรับภาพพร้อมลายเซ็นจาก แพทริค แบร์เกอร์ เป็นที่ระลึกSOCCER COLLECTION: โปรโมชั่นสินค้าและอุปกรณ์ฟุตบอล NEW COLLECTION จากแบรนด์ชั้นนำมากมาย พร้อมราคาพิเศษลดสูงสุดถึง 50% (เฉพาะสินค้าและสาขาที่ร่วมรายการ สินค้าและสิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย)โดยความพิเศษที่ซูเปอร์สปอร์ตจัดเอาใจคอบอลในกิจกรรม SOCCER EXPERIENCE นั้นได้ เปิดโอกาสให้แฟนบอลได้สัมผัสประสบการณ์กับนักเตะระดับโลก Patrik Berger ตำนานกองกลางลิเวอร์พูล และทีมชาติสาธารณรัฐเช็กอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งวัน ในช่วงเช้า Patrik Berger ได้ร่วมกิจกรรมฟุตบอลคลินิก ร่วมพูดคุย สอนเทคนิคและร่วมกิจกรรมกับน้องๆ จากมูลนิธิไรท์ ทูเพลย์ ประเทศไทย (Right to Play Thailand) ร่วมกับโค้ชโอ๊ต - ณัฐพร พันธุ์ฤทธิ์ หัวหน้าผู้ฝึกสอน อะคาเดมี่เมืองทอง ยูไนเต็ดความพิเศษยังไม่จุใจ ซูเปอร์สปอร์จัด Meet & Greet with Patrik Berger ในช่วงเย็นของวันนั้น โดยมีแฟนๆ ต้อนรับนักเตะคนดังอย่างคลับคลั่ง ที่ Energy Zone , Supersports @centralwOrld, ชั้น3 ภายในงานมีกิจกรรมร่วมเล่นเกมแจกของรางวัลจาก LFC ร่วมพูดคุยกับกูรูลูกหนังอย่างคุณเจียร์ จีรวรรณ ด้วงนาม แฮร์เรียต บรรณาธิการเว็บไซต์ ลิเวอร์พูลเอฟซี อย่างเป็นทางการประเทศไทย คุณวิศรุต สินพงศพร แอดมินเพจวิเคราะห์บอลจริงจัง และโค้ชโอ๊ต - ณัฐพร พันธุ์ฤทธิ์ หัวหน้าผู้ฝึกสอน อะคาเดมี่เมืองทอง ยูไนเต็ด ก่อนจะเปิดตัวคุณ Patrik Berger ที่แฟนๆ รอคอยมาร่วมพูดคุยและแชร์ประสบการณ์นักเตะระดับโลก ก่อนเปิดโอกาสให้แฟนๆ ได้พูดคุย ถ่ายรูป และแจกลายเซ็นอย่างใกล้ชิดในบรรยกากาศที่แฟนบอลประทับใจมาร่วมลุ้นร่วมสนุกกับประสบการณ์ที่น่าประทับใจจนลืมไม่ลงกับโปรโมชั่นพิเศษและกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ซูเปอร์สปอร์ตเตรียมไว้เพื่อแฟนบอลโดยเฉพาะ ในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ ติดตามข่าวสารทันใจได้ทาง www.supersports.co.th หรือทางเฟซบุ๊กเพจ Supersports