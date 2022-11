"ทัพโปโลน้ำสาวไทย" ยืนหนึ่งอาเซียน คว้าอันดับ 4 ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2022

โปโลน้ำหญิงทีมชาติไทย ยังคงยอดเยี่ยมในทำผลงานเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มชาติอาเซียนหลังคว้าอันดับ 4 ในการแข่งขันโปโลน้ำชิงแชมป์เอเชีย "THE ASIAN WATER POLO CHAMPIONSHIPS 2022" ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา ที่จัดการแข่งขันระหว่าง 7-14 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาทัพโปโลสาวไทย โชว์ผลงานยอดเยี่ยมหลังคว้าอันดับ 4 ในการแข่งขันโปโลน้ำชิงแชมป์เอเชีย "THE ASIAN WATER POLO CHAMPIONSHIPS 2022" หลังพ่าย คาซัคสถาน ไปในการชิงอันดับ 3 แต่ยังเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มชาติอาเซียน โดยสามารถเอาชนะ สิงค์โปร์ คู่ปรับสำคัญไปได้สร้างความมั่นใจก่อนการเตรียมสู้ศึกซีเกมส์ 2023 ที่ประเทศกัมพูชา ส่วนอันดับ 2 เป็น ญี่ปุ่น อันดับ 1 ตกเป็นของทัพโปโลน้ำสาวจีน ส่วนประเภทชายทัพโปโลน้ำหนุ่มไทย ทำผลงานจบในอันดับที่ 7 ซึ่งก็ถือว่ามีการพัฒนาผลงานขึ้นมาเป็นอย่างมากพันจ่าเอกณัฐนนท์ ชำนาญกุล ผู้ฝึกสอนโปโลน้ำทีมชาติไทย เปิดเผยว่า "กับผลงานที่ออกมานั้นภาพรวมถือว่าเราทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งทีมชายและทีมหญิง ซึ่งจะต่อยอดไปถึงกีฬาซีเกมส์ 2023 ที่กัมพูชา ที่เราตั้งเป้าคว้าเหรียญทองเอาไว้ในประเภททีมหญิง โดยเราเอาชนะ สิงค์โปร์ คู่แข่งสำคัญไปได้ในรายการนี้ทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้น ส่วนทีมชายเองก็มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างมากเชื่อว่าในซีเกมส์เราสู้ได้ทุกทีมและน่าจะมีเหรียญใดเหรียญหนึ่งติอมือได้สำเร็จ ก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ในสมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ ที่ให้การสนับสนุนในเรื่องการเก็บตัวฝึกซ้อมและการแข่งขันเป็นอย่างดีและขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทยที่เข้ามาชมมาเชียร์ผมเราในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย"ด้านพลเอกเจริญ นพสุวรรณ เลขาธิการสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ก็ได้กล่าวถึงการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ว่า "การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ทางสมาคมฯ ได้รับมอบหมายจากท่าน พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ นายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ให้จัดการแข่งขันให้สมบูรณ์และดีที่สุดทั้งเรื่องสนามแข่งขัน ที่พัก การดูแลนักกีฬา และอื่น ๆ ซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากทุกชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ส่วนเรื่องการพัฒนาของนักกีฬาโปโลน้ำไทยทั้งชายและหญิงก็ถือว่าน่าพอใจ หลังจากนี้เราคงต้องมาดูในเรื่องของการเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสู้ศึกซีเกมส์ 2023 ที่ประเทศกัมพูชาต่อไป"สำหรับทีมโปโลน้ำทีมชาติไทยทั้งทีมชายและหญิงหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันโปโลน้ำชิงแชมป์เอเชีย "THE ASIAN WATER POLO CHAMPIONSHIPS 2022" ก็จะทำการเก็บตัวฝึกซ้อมกันอยู่ที่ สระว่ายน้ำ ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก ก่อนเตรียมสู้ศึกซีเกมส์ 2023 ที่ประเทศกัมพูชา ในช่วงระหว่างวันที่ 5-17 พฤษภาคม 2566