ผู้บริหาร RS ทวิต!!! บอกแล้วอย่าเอาบอลโลกเข้า "มัสต์แฮฟ"

หลังจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) อนุมัติเงิน กองทุนวิจัย และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) 600 ล้านบาท ให้การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2022 รอบสุดท้าย ระหว่างวันที่ 20 พ.ย. - 18 ธ.ค. 2565 ให้คนไทยได้ดู ผ่านฟรีทีวีทุกแพลตฟอร์มอย่างไรก็ตาม การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. ยื่นขอไปคือ 1,600 ล้านบาท ซึ่งขาดอีกถึง 1,000 ล้านบาท จำเป็นต้องหาภาคเอกชนเข้ามาช่วย เเต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้า ล่าสุด ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปรยไม่ชัวร์เเล้วว่าไทยจะได้ชมบอลโลกด้าน "คุณกุ้ง" พรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล CCO at RS GROUP วิเคราะห์ประเด็นเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก ผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัว ว่า"ในอนาคตเวลา regulator จะออกกฎ ต้องคิดให้รอบคอบ ไม่ใช่กะจะได้หน้าแล้วไม่ดูว่ามันจะสร้างปัญหาอะไรในอนาคตให้กับประชาชนและประเทศชาติ วันนั้นเราก็บอกแล้วว่าอย่าเอาบอลโลกเข้า must have #บอลโลก2022""42 ล้านน่ะค่าสิทธิอย่างเดียว ไม่รวมค่าผลิตและส่งสัญญาณ ถ้าไปดูสำนวนที่เราฟ้อง กสทช ในปี2014 เราก็อธิบายชัดว่า ทางฟีฟ่าเค้าคิดมาให้แล้วว่าที่กำหนดให้ดูฟรี 22 คู่ รวมเปิด ปิด รองชนะเลิศ เราจะมาหาเรื่องบังคับให้ดูฟรี 64 คู่เพื่ออะไร#บอลโลก2022""ขอให้เรื่องบอลโลกเป็นกรณีศึกษาการทำงานของภาครัฐเถอะนะ ถ้าเงินก้อนนี้ผ่านออกมาจาก กสทช ได้ ก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อกับประเทศไทย แต่การที่จะเป็นประเทศเดียวที่ไม่ได้ดูมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกก็คงไม่น่าจะได้คุยเรื่องอื่นใน APEC จะทนกันไหวมั๊ยล่ะ นักการเมือง #บอลโลก2022""ก่อนหน้านี้ Laostar โทรมาหา ถามว่าคุณกุ้งซื้อสิทธิบอลโลกมั๊ย อยากขอให้เจรจาเผื่อลาวให้ด้วย บอกเค้าไปว่าไม่น่ามีใครซื้อ เพราะมันอยู่ใน must have มาถึงวันนี้เราอาจจะต้องไปเกาะสัญญาณเค้าดู โห ประเทศไทย เรามาไกลมาก น่าสงสารจริงๆ #บอลโลก2022"ขอบคุณเนื้อหาจากทวิตเตอร์ @KungPornpan