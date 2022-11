"โปรจีน" คว้ารางวัลรุกกี้แห่งปี แอลพีจีเอ สาวไทยคนที่ 3 ต่อจาก "โมรียา-ปภังกร"

"โปรจีน" อาฒยา ฐิติกุล นักกอล์ฟสาววัย 19 ปี จากจังหวัดราชบุรี มือ 1 ของโลก คว้ารางวัลรุกกี้แห่งปีของแอลพีจีเอ ทัวร์ (Louise Suggs Rolex Rookie of the Year) ฤดูกาล 2022 เมื่อ ชเว ฮเย-จิน โปรสาวจากเกาหลีใต้ อันดับ 2 คะแนนสะสม ถอนตัวจากการแข่งขันรายการ เพลิแคน วีเมนส์ แชมเปียนชิพ ที่เพลิแคน กอล์ฟ คลับ เมืองเบลล์แอร์ รัฐฟลอริดา ประเทศสหัรฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 10-13 พฤศจิกายน หลังคะแนนทิ้งห่าง 250 คะแนน ทำให้อาฒยา กลายเป็นนักกอล์ฟไทยคนที่สามที่คว้ารางวัลนี้ต่อจาก "โปรโม" โมรียา จุฑานุกาล และ "โปรเหมียว" ปภังกร ธวัชธนกิจอาฒยา สร้างผลงานยอดเยี่ยมในการเล่นในแอลพีจีเอทัวร์ปีแรกของเธอ ด้วยการคว้าแชมป์ 2 รายการ ในการแข่งขัน เจทีบีซี คลาสสิก และ วอลมาร์ท เอ็นดับเบิลยู อาร์คันซอส์ แชมเปียนชิพ และการันตีการคว้ารางวัลรุกกี้แห่งปีหลังจากจบอันดับ 10 ร่วมรายการโตโต เจแปน คลาสสิก ที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งอาฒยา ขึ้นนำอันดับ 1 ต่อไปในคะแนนสะสมรุกกี้ ด้วยคะแนน 1,537 คะแนน นำ ชเว ฮเย-จิน จากเกาหลีใต้อันดับ 2 อยู่ 250 คะแนน ซึ่งโปรสาวจากเกาหลีใต้ถอนตัวไม่เข้าร่วมแข่งขันรายการเพลิแคน วีเมนส์ แชมเปียนชิพ ในสัปดาห์นี้ จึงทำให้ "โปรจีน" อาฒยา ฐิติกุล คว้ารางวัลรุกกี้แห่งปีของแอลพีจีเอ ทัวร์ ฤดูกาล 2022"โปรจีน" อาฒยา ฐิติกุล กล่าวหลังจากคว้ารางวัลรุกกี้แห่งปี ว่า "เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลรุกกี้แห่งปี โดยเฉพาะการเป็นผู้เล่นที่ 3 จากประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ จีนมีความสุขที่ทำให้ประเทศบ้านเกิดของจีนภาคภูมิใจ ปีนี้ในทัวร์ของจีนเป็นปีที่สนุกและน่าจดจำจริงๆ แต่ก็ยังมีหนทางอีกยาวไกลในอาชีพนี้”อาฒยา กลายเป็นนักกอล์ฟไทยคนที่สองติดต่อกันที่คว้ารางวัลรุกกี้แห่งปี ต่อจาก "โปรเหมียว" ปภังกร ธวัชธนกิจ ที่ทำไว้เมื่อปีที่ผ่านมา ปี 2021 และกลายเป็นนักกอล์ฟไทยคนที่สาม ที่คว้ารางวัลนี้ ร่วมกับ "โปรโม" โมรียา จุฑานุกาล ที่คว้ารางวัลเมื่อปี 2013 ซึ่งก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 อาฒยา ได้ขึ้นครองมือ 1 คะแนนสะสมโลกกอล์ฟหญิง กลายเป็นนักกอล์ฟไทยคนที่สองต่อจาก “โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล ที่เคยทำได้อย่างไรก็ดี แอลพีจีเอ ทัวร์เหลืออีกสองรายการสุดท้าย ผลงานของ “โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล รั้งอันดับ 2 คะแนนสะสมซีเอ็มอีโกลบ 2,690.127 คะแนน, อันดับสามสกอร์เฉลี่ยต่ำสุด 69.435, อันดับ 3 คะแนนสะสมนักกอล์ฟยอดเยี่ยมแห่งปี (Rolex Player of the Year) 130 คะแนน ตามหลัง ลีเดีย โค โปรสาวจากนิวซีแลนด์อันดับ 1 อยู่ 20 คะแนน, แต่ อาฒยา ก็นำอันดับ 1 ทั้งนักกอล์ฟที่ทำเบอร์ดี้รวมสูงสุดในทัวร์ 392 เบอร์ดี้, จบลงใน 10 อันดับแรกมากที่สุด 15 รายการ, นอกจากนี้ยังรั้ง อันดับ 5 เงินรางวัลรวมสูงสุด 2,110,142 ดอลลาร์, อันดับ 3 ร่วมสโตรกได้รวม 1.950, รวมทั้ง อันดับ 4 ร่วมนักกอล์ฟทำอีเกิ้ลมากที่สุดในทัวร์ รวม 11 อีเกิ้ลเส้นทางการเล่นกอล์ฟอาชีพ ของ “โปรจีน” อาฒยา นั้น เทิร์นโปรเมื่อปี 2020 เล่นอยู่ในเลดีส์ ยูโรเปียน ทัวร์ ในปี 2021 คว้าแชมป์ 2 รายการพร้อมกับก้าวขึ้นไปครองมือ 1 ของทัวร์ เป็นนักกอล์ฟอายุน้อยที่สุด ด้วยอายุ 18 ปี 9 เดือน 8 วัน ควบรางวัลรุกกี้แห่งปี และนักกอล์ฟแห่งปีอีกด้วยปี 2017 อาฒยา สร้างสถิติกลายเป็นนักกอล์ฟอายุน้อยที่สุดที่คว้าแชมป์ในรายการทัวร์กอล์ฟอาชีพระดับเมเจอร์ของโลกเมื่อเธอคว้าแชมป์รายการเลดีส์ ยูโรเปียน ไทยแลนด์ แชมเปียนชิพ ที่ประเทศไทย ด้วยอายุ 14 ปี 4 เดือน 19 วัน และคว้าแชมป์สมัยที่สองในปี 2019 ขณะที่ยังคงเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นสำหรับการรับรางวัลจะมีในงานเลี้ยงมอบรางวัลประจำปีของแอลพีจีเอ ทัวร์ ในคืนวันพฤหัสดีที่17 พฤศจิกายน นี้ ระหว่างการแข่งขันรายการซีเอ็มอี กรุ๊ป ทัวร์ แชมเปียนชิพ ช่วงวันที่ 17-20 พฤศจิกายน นี้ ที่เมืองเนเพิลส์ รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา รายการปิดท้าย